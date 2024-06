– Hittil har jeg gått ned 12 kilo

Gründer og foredragsholder Marianne Secher har drevet som fitnessinstruktør. Hun har trent hardt og mye i mange år, trening har vært en viktig del av identiteten hennes. Men, i all iveren hadde hun klart å trene på seg en betennelse i en hofte som gjorde at hun ble tvunget til å ta en pause.

– Jeg har også diagnosen bipolar lidelse, og det viste seg at treningen hang for litt mye fast i identiteten min, at jeg nærmest var blitt treningsnarkoman og hadde utviklet en avhengighet som ikke var sunn, sier Marianne Secher til Dagsavisen.

– Ulempen var at jeg hadde klart å trene på meg en betennelse i den ene hoften som gjorde at jeg måtte ta en pause. Dermed ble det bråstopp, og etter en lang periode der jeg ble mer inaktiv begynte jeg å legge på meg. I tillegg fikk jeg en kjæreste, og med forholdet kom det også snikende noen såkalte kjæreste-kilo, sier hun.

Marianne Secher har gått ned med Wegovy-sprøyter. (Privat)

Likevel hadde ikke Marianne noe stort problem med vekten. Det oppsto først da hun begynte å slanke seg.

– Jo, mer jeg slanket meg, jo tyngre ble jeg. Det var som å ramle ned i et kaninhull av slankekurer, tips og råd som førte til en form for jojoslanking som ga meg et – tvangsforhold til mat som jeg ikke har opplevd. Jeg mislikte også sterkt at jeg ikke var noe godt forbilde for tenåringsdatteren min når det hele tiden ble snakket om hva jeg hadde lov og ikke lov til å spise, sier Marianne Secher.

Tok affære

I fjor høst nærmet vekta seg faretruende et 3-sifret tall. Og så tung hadde hun aldri før vært, bortsett fra da hun var gravid. For første gang i livet hadde hun også høyt kolesterol, og nå fryktet at vektøkningen det kunne føre til alvorligere sykdom.

– I og med at jeg også har en psykisk lidelse, ville jeg ikke bidra til noe som ytterligere kunne gjøre meg syk. Jeg har barn og barnebarn som jeg ønsker å være til stede for og da kjente jeg at jeg måtte bli i litt bedre form om jeg skulle orke å henge med rett og slett, sier hun.

Marianne Secher innrømmer også at forfengeligheten fikk seg en liten knekk.

– Jeg så refleksjonen av meg selv i speilet og kjente ikke meg selv igjen. Det jeg så ga meg en støkk, og samtidig merket jeg at det var mye som var begynt å bli tyngre. Summen av alt dette gikk skikkelig innpå meg, så da gikk jeg til legen og sa at jeg trengte hjelp.

Anbefaling

Legen anbefalte slankemedisinen Wegovy som inntas med sprøyter. Det koster Marianne 2500 kroner i måneden, men resultatene har ikke latt vente på seg. Hun har valgt å gå på den nest høyeste dosen.

– Jeg begynte på kuren i starten av oktober i fjor og hittil har jeg gått ned rundt 12 kilo, forteller hun.

– Jeg går på den nest høyeste dosen som koster meg 2500 kroner i måneden. Det er cirka en halv kilo i uka, som jeg tenker er fint fordi da rekker kroppen å følge med.

I starten merket Marianne at energinivået sank. Hun valgte å ta en pause fra treningen og fokusere mest på å få i seg næringsrik kost.

Før slankemedisin: Marianne Secher ble bekymret da nålen på vekten begynte å nærme seg 100. (Privat)

– Det viktigste er nok at jeg spiste det jeg hadde lyst på bare mindre enn tidligere, med halverte porsjoner. Det var viktig for meg å normalisere forholdet til mat, å få etablert et riktig spisemønster. Og i og med at jeg går på medisiner for bipolar lidelse kan de også rote det til litt med sult- og metthetsfølelse, så jeg måtte få en balanse.

– Men har du opplevd å bli sulten når du kuttet ned porsjonene?

– Jeg blir litt sulten, men veldig fort mett, så jeg trenger ikke store porsjoner. Etter hvert har jeg også klart å få tilbake litt overskudd til å trene, sier hun.

Bivirkninger

Hodepine og kvalme regnes som vanlige bivirkninger ved bruk av Wegovy. Marianne Secher har også hatt andre bivirkninger.

– Jeg har opplevd hårtap, og litt problemer med magen og fordøyelsen. Og spå har jeg har vært litt trøtt, med hodepine. Men jeg har ikke hatt mye kvalme, sier hun.

Frem til nå har Marianne Secher gått ned 12 kilo med Wegovy-sprøyter. De fleste bivirkningene er gått over, det er kun hårtapet som vedvarer. Bortsett for at det er drøyt å betale flere tusen i måneden angrer hun ikke på at hun valgte å bruke Wegovy.

– Mange tenker kanskje at det ikke er å være god rollemodell når man velger sprøyter. Men jeg er opptatt av å lære mine barn, at det er ingen skam i det å be om helsehjelp når man har behov for det, også når det gjelder vekten, sier Marianne Secher.

Dennis slet med søtsug

Psykologistudent Dennis Ottesen (29) hadde slitt en stund med sukkeravhengighet og overspising. Da vekten snek seg over 100 kilo i fjor ble han anbefalt å prøve slankemedisinen Wegovy av fastlegen.

– Jeg veide 112 kilo og legen uttrykte bekymring for kolesterolet mitt. Han mente at jeg i en alder av 28 år kunne ha økt risiko på hjerteinfarkt og andre livsstilsrelaterte sykdommer, sier han.

Dennis Ottesen er fornøyd etter å ha gått ned 30 kilo på slankemedisinen Wegovy. (Privat)

Selv var han skeptisk, men syntes likevel det var sympatisk av legen å reagere på overvekten.

– Jeg må være ærlig å innrømme at jeg var litt skeptisk til hvor stor risiko for hjerteinfarkt var for meg, en mann på 28 år. Men jeg har jo opplevd å høre andre fortelle at legene har bagatellisert det folk sier når de ønsker å gå ned i vekt. Så jeg tenkte det var positivt av han å foreslå dette, sier Dennis Ottesen til Dagsavisen. Så fra mai til november i fjor valgte han å bruke Wegovy.

Så resultater

Dennis Ottesen hadde trent og forsøkt å slanke seg en god stund uten hell. Da han begynte på medisinen og i tillegg la om kostholdet merket han rask progresjon.

– Jeg hadde vært avhengig av sukker og mye usunn mat, men jeg merket at sprøytene gjorde meg mindre sulten. Så la jeg om kosten, forsøkte å spise sunnere, valgte mat med mest mulig næring og mindre volum. Jeg merket at jeg fikk lavt energinivå, og tok kosttilskudd ved siden av. Og så valgte jeg også å trene gjennom hele perioden for ikke å tape muskelmasse, sier han.

Dennis Ottesen før han begynte på slankekuren i fjor. (Privat)

– Opplevde du noen bivirkninger som kvalme og hodepine?

– Jeg har opplevd kvalme som bivirkning, men det var ikke så ekstremt at det plagde meg, og det var verst hvis jeg spiste for mye på kort tid. Ellers har jeg vært litt usikker på det der med bivirkninger, fordi jeg i løpet av denne perioden opplevde å få angst og grubling over døden. Det hadde startet før jeg begynte på Wegovy, så det er litt vanskelig å si hva som utløste det, hvorvidt det hadde noen sammenheng med sprøytene, om de forsterket det på noen måte, sier Dennis Ottesen.

Takler søtsuget bedre

Da han sluttet med sprøytene i november i fjor, hadde han gått ned 30 kilo.

– Når det ikke er mye så mye fett igjen er det muskelmasse man begynner å forbrenne, så i november i fjor valgte jeg å slutte med sprøytene. Jeg merket også at jeg fikk mer styrke av å trene styrketrening. Ellers merket jeg vel ikke så veldig mye selv, men folk begynte å kommentere det ganske fort, forteller han.

– Hjalp det at du ble slankere på selvbildet?

– Vel, jeg føler meg mye bedre enn jeg gjorde for ett år siden. Når jeg ser på bilder av meg selv fra i fjor er jeg veldig glad for at jeg ikke lenger ser sånn ut, sier han.

Månedene på Wegovy har gjort han mer opptatt av sunt kosthold, og selv om søtsuget melder seg fra tid til annen har Dennis lært seg å takle det på en sunnere måte.

– Jeg har erstattet sukker med litt frukt og da blir det ikke så voldsomt lenger. Om jeg en sjelden gang skeier ut føler jeg meg skikkelig dritt etterpå.

Bekrefter at salget av slankesprøyter går varmt

Det snakkes om en slankerevolusjon: salget av medisiner som demper sult har tatt helt av også i Norge. Tall fra Apotekerforeningen viser at salget av såkalte slankesprøyter har skutt i været, og legene slår fast at vi står midt i en slankerevolusjon.

– Medikamentell behandling av fedme gjennomgår en faglig revolusjon. To relativt nye medikamenter som demper sult og øker metthetsfølelsen, kan nå forskrives av alle leger, slår lege og professor Jøran Hjelmesæth og flere av hans kollegaer fast i Tidsskriftet for den norske legeforening. De får daglig spørsmål fra kollegaer om veiledning i bruken av nye fedmereduserende medikamentene, og det er særlig to navn som dukker opp: Ozempic og Wegovy. Disse medisinene er blitt godt kjente, både blant internasjonale kjendiser som promoterer store vekttap i sosiale medier, og blant vanlig norske forbrukere.

Legemiddelet Wegovy Oslo 20231108. Novo Nordisk produserer legemiddelet Wegovy. Diabetesmedisin og injeksjoner mot fedme. Virkemiddel: Semaglutid. Produsent: Novo Nordisk. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK (Lise Åserud/NPK)

Det er særlig salget av Wegovy som har økt. Apotekforeningens tall viser at ved første kvartal i fjor hadde de solgt 40. 531 pakninger, mens tallet for samme periode i år er 242 902 pakninger.

– Hva slags medisin er Ozempic og Wegovy?

– Det generiske navnet, altså navnet på virkestoffet i begge disse medikamentene er Semaglutid. Ozempic og Wegovy er handelsnavnene på disse. Og mens Wegovy er utviklet for å hjelpe folk ned i vekt er ikke Ozempic godkjent som vektreduserende medisin. Dette er en diabetesmedisin som har den bivirkningen at den gir redusert appetitt og økt metthet, slik at den også kan bidra til vektreduksjon, sier Jøran Hjelmesæth til Dagsavisen.

Seksjonsoverlege Jøran Hjelmesæth veed Sykehuset Vestfold Seksjonsoverlege Jøran Hjelmesæth, leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold. (Geir Olsen/NTB)

Fedme koster

Jøran Hjelmesæth er seksjonsoverlege ved Hormon-, overvekt- og ernæringsavdelingen og Forskningsseksjonen ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Universitetet i Oslo. Han har tidligere uttalt at fedme er et problem som koster samfunnet mye penger ved at overvektiges arbeidsevne kan bli nedsatt blant annet på grunn av hjerte- og karsykdommer og flere sykmeldinger. Ett av hans forslag har vært å løse problemet politisk gjennom såkalt «sunn skatteveksling» – der usunne matvarer blir dyrere og sunne matvarer blir billigere.

– Cirka 1 million voksne nordmenn, altså litt over 20 prosent av den voksne populasjonen har fedme med BMI 30 eller mer, mens rundt 4–5 prosent har det vi kaller alvorlig fedme med BMI på 35–40 eller mer. Så det er et kjempestort problem både for samfunnet og for mange av de det gjelder, sier han.

Kjendisdille

I Hollywood er diabetesmedisinen Ozempic blitt en quick fix til vektreduksjon. Britiske og amerikanske tabloidaviser er fulle av bilder av kjendiser som Sharon og Kelly Osbourne og Kourtney Kardashians eksmann Scott Disick som alle har brukt Ozempic for å gå ned i vekt. Bildene avslører ulempene ved rask vektnedgang: slapp hud, magre kinn og innsunkne øyne er typiske trekk og har gitt opphavet til uttrykket «Ozempic-face».

TV The Talk Sharon Osbourne er en av mange kjendiser som har vært åpen om sin bruk av diabetesmedisinen Ozempic for å gå ned i vekt. (Richard Shotwell/AP)

Også i Norge går salget av både Ozempic og Wegovy varmt. Til tross for at dette er dyre medisiner viser tall fra Apotekerforeningen at salget av spesielt Ozempic har skutt i taket, så mye at apotekene går tomme og diabetespasientene ikke får medisinen sin. Nordmenn kan også få resept på slankeprøytene Wegovy via en app mot å punge ut opp mot 30.000 kroner i året, noe NRK melder at Legeforeningen er skeptisk til.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å begrense tilgangen til Ozempic. Jøran Hjelmesæth tror det er klokt, og han er kritisk, både til tilgjengeligheten og at noen velger å gi Ozempic framfor Wegovy til fedmepasienter.

– Ozempic koster bare en tredjedel av prisen for Wegovy, men har også mye svakere vektreduserende effekt, så enkelte leger tror kanskje at de gjør fedmepasienter en tjeneste ved å skrive ut dette legemiddelet. Mye kunne vært løst om prisen på Wegovy ble lavere eller eventuelt kunne gis på blå resept, sier han.

Rolla's x Sofia Richie Launch Event Scott Disick, her sammen med Sofia Richie, har i følge Mail Online måttet søke hjelp for sitt bruk av diabetesmedisinen Ozempic for å gå ned i vekt. (Rachel Murray/AFP)

– Hvorfor er det så stor forskjell i pris?

– Mens Ozempic inneholder 1,0 milligram semaglutid og koster rundt 1000 kroner i måneden, inneholder Wegovy 2,4 milligram, altså 2,5 ganger så høy dose og koster rundt 3000 kroner, forklarer Hjelmeseth.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Kontroll

Jøran Hjelmesæth mener slankemedisinen Wegovy kun bør gis til personer med påvist fedme eller BMI 27 eller mer med vektrelatert sykdom.

– De som har ansvar for regulering av medikamenter i USA (FDA), Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og Direktoratet for medisinske produkter (DMP) i Norge har alle foreslått at de som har er en BMI på 30 eller mer, eller BMI 27 eller mer med minst en vektrelatert sykdom, kan ha nytte av medikamentell tilleggsbehandling. Da kan det være indikasjon for å hjelpe til med Wegovy for å redusere vekten, sier Hjelmesæth.

– Staten betaler for vektreduserende operasjoner. Det kan enhver som har alvorlig fedme få gratis i det norske helsevesenet i dag. Ønsker du derimot å bruke en effektiv vektreduserende medisin som Wegovy må du betale selv. Derfor har vi argumentert for at personer med alvorlig fedme burde få medisinen på blå resept, sier Jøran Hjelmesæth.

Bivirkninger

– Hva er argumentet mot å gi de som trenger det medisinen på blå resept?

– Argumentasjonen fra legemiddelmyndighetene er at det ikke er dokumentert såkalt harde endepunktsstudier på de som har alvorlig fedme, hvorvidt vektreduksjon reduserer forekomsten av hjerteinfarkt og hjerneslag med mindre de har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag fra før. Men vi som jobber med behandling av fedme føler oss ganske sikre på at betydelig vektreduksjon ved hjelp av denne medisinen også vil redusere risikoen for fremtidig hjerte- og karsykdom, sier Hjelmesæth.

Wegovy er et produkt som kan gi en rekke bivirkninger hos brukerne.

– Spesielt i begynnelsen av behandlingen er det mange som opplever kvalme, oppkast, diaré, vondt i magen og sure oppstøt. For de aller fleste vil plagene avta i løpet av de første få månedene. Den mest alvorlige bivirkningen som kan være livstruende er bukspyttkjertelbetennelse, sier han.

Kjedelig sannhet

Nå er det ikke sånn at du kan gå på slankemedisin, spise hva du vil og likevel gå ned i vekt. Jøran Hjelmesæth understreker at regnestykket står fast: for å gå ned i vekt, så må du bruke flere kalorier enn du spiser.

taf19f18.jpg OVERVEKT: Mange sliter med overvekt og ønsker å gå ned i vekt. Om du er tålmodig og aksepterer at det kan ta tid å endre vaner, er det gode sjanser for å lykkes. Foto: Thomas Brun / NTB / NPK (Thomas Brun, NTB/NPK)

– Ja, det er den kjedelige sannheten. Det er hvis ikke du klarer å spise færre kalorier for å gå ned i vekt at du kan få hjelp av denne medisinen til å spise færre kalorier og da vil du gå ned i vekt. Medisinen øker ikke forbrenningen, så hvis du spiser det samme som før har den ingen effekt, sier Hjelmesæth. For de som vil bruke medisin for å ta av overflødige kilo anbefaler han å ta en ting av gangen.

– Jeg ville anbefale å fokusere på å endre spisevanene først, fordi det er det du kan oppnå mest med og så glemme treningen i første omgang. Om du før spiste 3000 kalorier om dagen (vanlig hvis vekten din er 100 kg) kan du for eksempel redusere til rundt 2500. Da vil du etter hvert redusere vekten, gjennomsnittlig 10 kg i løpet av 1 år, sier Jøran Hjelmeseth.

