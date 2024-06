Bekymret for hukommelsen til Biden

USAs president Joe Biden skal i januar ha hatt store problemer med å holde konsentrasjonen under et møte med kongressledere i Det hvite hus om støtte til Ukraina.

Til tider skal han ha hatt bruk for notater for å understreke åpenbare sammenhenger, og lukket øynene så lenge i møter at andre deltakere lurte på om presidenten hadde sovnet, sier kilder til The Wall Street Journal.

Møtet i januar føyer seg ifølge avisen inn i en rekke lignende hendelser siste halvår. Gjennom 45 intervjuer med både demokrater og republikanere som enten har deltatt i, eller vært informert om innholdet i møter de siste månedene, sier flere at de er bekymret for presidentens hukommelse og frykter at han ikke er tilstede mentalt. De fleste av dem som sa at Biden presterte dårlig, var republikanere, men noen demokrater har også sagt at han viser preg av høy alder i flere av møtene de har hatt med presidenten.

Skal ha rotet med lovendring og utredning

Under et møte på det ovale kontor med speaker i Representantenes hus, Mike Johnson, har kilder ifølge The Wall Street Journal oppgitt at Biden forvekslet en nylig lovendring hans administrasjon har gjennomført i energisektoren, med det han kalte en «studie» eller utredning. Seks personer har bekreftet hendelsen til avisen. Johnson skal ha uttrykt bekymring for at presidenten ikke lenger har kontroll på sine egne lovendringer.

Også tidligere speaker Kevin McCarthy har uttalt at Biden har endret seg.

– Da han var visepresident pleide jeg å ha møte med ham hjemme hos ham. Han er ikke den samme personen, har McCarthy uttalt.

Sentralt spørsmål i valgkampen

Biden, nå 81 år gammel, er den eldste presidenten i USAs historie. Spørsmålet om hans kognitive evner og høye alder blitt et stort diskusjonstema i valgkampen mot en andre periode som president. Både blant velgere, og i form av konstante angrep fra den republikanske leiren.

Presidentens nærmeste rådgivere sier på sin side at han fortsatt er en skarp og energisk leder.

Gjennom store deler av karrieren har Biden hatt et rykte på Capitol Hill som en mester i å forhandle. Særlig har han vært kjent for detaljert kunnskap om saker, og innsikt i motpartens motivasjoner og behov. Ikke minst for å levere under press. Nå lurer flere på om presidenten har mistet overtaket han tidligere har vært så kjent for.

President Joe Biden stiller til gjenvalg 5. november i år. Dersom han vinner, vil han være 82 år gammel når presidentperioden begynner og 86 år når den utløper.

Skal møte Zelenskyj

Neste uke møter Biden Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på G7-møte i Italia. Denne uken møttes de to i Normandie i forbindelse med markeringen av at det har gått 80 år siden D-dagen under andre verdenskrig. De siste ukene har nyheten om at USA vil tillate Ukraina å bruke amerikanske våpen på Russisk territorium fått mye oppmerksomhet. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, sier de nå jobber med å sende mer luftforsvar til Ukraina.

– De trenger mer luftforsvar, og vi jobber med det. De trenger også en vedvarende våpenflyt, som vi vil forsyne dem med, sier Sullivan.

G7-toppmøtet finner sted i den italienske byen Fasano fra 13. til 15. juni. Ukraina-krigen står høyt på agendaen.

---

Joseph Robinette Biden Jr. ble født i Scranton i Pennsylvania 20. november 1942.

Ble valgt som senator for Demokratene fra Delaware i 1972, 29 år gammel.

Biden ble innsatt som amerikanernes 46. president i en seremoni 20. januar 2021

Kunngjorde 25. april at han stiller til gjenvalg som Demokratenes kandidat i presidentvalget i november 2024.

---

