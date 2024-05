USA-ekspert om ny Trump-støtte: – Det betyr null og niks

Tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, som var den siste utfordreren til Donald Trump i nominasjonskampen i Det republikanske partiet i USA, sier hun vil stemme på Trump til høsten.

– Trump har ikke vært perfekt, men Joe Biden har vært en katastrofe, forklarer Haley om støtten, ifølge medier som CNN og BBC.

Uttalelsene hennes kom i forbindelse med en spørsmål og svar-runde under et arrangement ved Hudson Institute i Washington D.C. onsdag.

Betydningen av at hun nå støtter Trump bør imidlertid ikke overvurderes, mener USA-ekspert Hilmar Mjelde.

– Haleys motvillige «halvveis-støtteerklæring» betyr null og niks, sier han nemlig til Dagsavisen.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Karrieresti i Det republikanske partiet

Støtteerklæringer kan ha en effekt i nominasjonsvalg når kandidatene er ukjente, forklarer Mjelde.

– Men ikke i et hovedvalg der velgerne allerede vet svært mye om presidentkandidatene. Dessuten kan dette knapt kalles en støtteerklæring. Det kom som svar på et oppfølgingsspørsmål. Hun nevnte jo ikke Trump under innlegget sitt (ved Hudson Institute, journ.anm.), poengterer professoren.

Nikki Haley og Donald Trump avbildet i Det ovale kontor i Det hvite hus i Washington D.C. Bildet ble tatt i oktober 2018, da Trump var president og Haley var USAs FN-ambassadør. (OLIVIER DOULIERY/AFP)

Først og fremst handler støtten om «politisk næringsvett», mener Mjelde.

– Ambisiøse politikere som Haley og New Hampshire-guvernør Chris Sununu ønsker å holde karrierestien i Det republikanske partiet åpen til den dagen Trumps kapittel er avsluttet. Men da er de nødt til å støtte ham så lenge han er sjefen, poengterer USA-eksperten.

Haleys støtteerklæring reflekterer dessuten trenden om at mange nå stemmer for det minste av to onder, mener han.

– Det kalles negativ partiidentifikasjon. Man er ikke begeistret for sitt eget partis kandidat, men får seg ikke til å stemme på det andre partiets kandidat.

Både Haley og Trump har avvist at førstnevnte kan bli en visepresidentkandidat hvis Trump vinner valget 5. november.

Hvem kan bli Donald Trumps nummer to?

– Kan hun nå likevel bli en kandidat, som følge av støtten?

– Døren er aldri helt stengt på øverste nivå i amerikansk politikk, som er veldig transaksjonell. Men Trump har svært mange gode visepresidentkandidater å velge mellom nå, svarer Mjelde, men tilføyer:

– I teorien skulle Haley være en høyaktuell visepresidentkandidat. Hun kom på andreplass i nominasjonsvalget, har appell til uavhengige velgere, kvinner og moderate, og så er hun kvinne med minoritetsbakgrunn. Hun utfyller altså Trump på den måten.

Mjelde mener North Dakota-guvernør Doug Burgum seiler opp som en mulig visepresidentkandidat under Trump. Også Politico har pekt på Burgum som et hett navn.

– Han har mange av de kvalitetene Trump ser etter, med en vellykket karriere i både politikk og næringslivet bak seg. Han stjeler ikke showet fra Trump selv, og ses i tillegg på som en stødig hånd av resten av partiet, forklarer Hilmar Mjelde.

North Dakota-guvernør Doug Burgum har kvaliteter Trump setter pris på, mener ekspert. (Matt Rourke/AP)

---

Fakta om Donald Trump

Donald John Trump (77), født 14. juni 1946 i Queens i New York.

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap.

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania.

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

Tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president. Tapte valget i 2020 mot Joe Biden, og har siden hevdet at valget ble «stjålet» fra ham.

Forsøker å bli president på nytt som Republikanernes kandidat.

(Kilde: NTB)

En illustrasjon av ekspresident Donald Trump i rettssalen i New York nylig. Trump har måttet svare for anklager om regnskapsjuks i forbindelse med at det ble betalt hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels, for å dekke over en mulig affære med Trump før han ble president. Trump avviser anklagene. (Jane Rosenberg/Reuters)

---

