Peder Kjøs: – Tror folk var like aggressive før

Som Dagsavisen har skrevet opplever mannskapet på bilfergen M/S Flatøy at de blir trakassert og påkjørt på jobb av sinte nordmenn som hisser deg opp på ferjepersonalet.

– Enkelte kan bli helt spinnville, med drapstrusler, banning og utskjelling, sier skipper Tore Andre Pettersen på bilferjen M/S Flatøy.

Nå har Statens vegvesen måttet lage en holdningskampanje for å minne folk om å opptre mer sivilisert overfor ferjepersonalet.

Lav toleranse for vold

Men, hva er det som gjør at så mange av oss har fått så kort lunte? Psykolog Peder Kjøs er ikke så sikker på at dette er et nytt fenomen. Han tror raseriet og volden alltid har vært der og at det til og med var verre før.

– Det første jeg lurer på er om det er riktig at dette er en trend. Når det gjelder vold på gata tyder alt på at volden var mye grovere på 50- og 60-tallet enn den er nå. Da gikk folk rundt med batonger og kniver og sånn, det var helt rått. Så jeg kjøper ikke helt ideen om at vi er blitt så mye verre.

– Men, aksepterte folk mer før da?

– Ja, jeg tror vi aksepterte mye mer før. Vi lever i en mye mer fredelig verden og har mye lavere toleranse for vold, kjefting og andre negative affektuttrykk generelt nå enn tidligere, sier Peder Kjøs.

Skjermen som skjold

Negative og sure meldinger i kommentarfelt kommer vi ikke utenom, der er det sjelden folk er spesielt positive. Men også i debattfora og andre steder der folk diskuterer er skråsikkerheten høy og toleranse for andres meninger lav. I trafikken er det også mange som klikker i vinkel.

– Raseri på internett og i trafikken er helt spesielt og ikke noe folk ofte tar ut i reelle nærkontakter. På nettet får vi en avstand som gjør at folk sier og skriver ting de aldri ville sagt ansikt til ansikt, fordi skjermen kommer som et filter. Det er også en av forklaringene på såkalt road rage, ikke sant, med bilister som blir ufine mot hverandre. Når man går på gata så ser vi hverandre og justerer oss hele tiden, men når man sitter trygt inne i sin egen, lille metallboks på veien og ikke ser hverandre, og ikke har noen kroppsspråk er det kortere vei til at det bare blir vilt raseri ut av små irritasjoner, sier Peder Kjøs.

– Det høres jo litt feigt ut, å bli sinna bak en skjerm?

– Jo men det har vi sett mange ganger, at de som er utrolig tøffe i trynet på nett møter den de har kalt knulledokke, så er de så myke som lam, sier Kjøs.

Politifolk på gata

– Å kjøre på folk på ferja fordi du ikke får den plassen du vil ha – det er jo nærkontakt?

– Ja, at en fyr i uniform hindrer deg i å gjøre det du vil, og spesielt om du da sitter inne i bilen, kan provosere mange. Men, var det egentlig noe bedre på ferjene på 70-tallet? Det tviler jeg sterkt på. Jeg er også usikker på hvor stort problemet er – hvor mange dokumenterte tilfeller finnes det? undrer Peder Kjøs.

– Nå er det så ille at Statens vegvesen har måttet ty til en holdningskampanje for å minne folk på at de må oppføre seg. det er vel ille?

– Det er alltid noen som syns det er krise og lager tiltak. Det er bare å spørre politifolk om det trengs flere eller færre politifolk på gata, du vet de vil svare ja, det trengs alltid mer av alt. Men, har jeg noen tro på at alt var bedre før? Nei, det har jeg ikke.

Berettiget sinne

Noen ganger er det på sin plass å bli sint også, det skal vi ikke glemme. Da er det viktig å klare å legge bånd på de sterkeste følelsene, de som gjør at du ønsker å slå hånda i bordet bokstavelig talt.

– Har du noe råd til folk når det virkelig koker over?

– Ja, det kan hjelpe å prøve å leve seg inn i at den du forholder deg til er et annet menneske, selv om den personen har en bil rundt seg eller en uniform på seg, og selv om den personen er i veien for det akkurat det du har mest lyst til akkurat nå. Men det krever en type selvkontroll å klare å tre ut av sitt eget perspektiv en liten stund. For de aller fleste så går jo det greit, men det er alltid noen få, som skal være den der selvsentrerte tullingen, og de vil kanskje alltid være der.

Behold roen

– Hvis så om du nå er en av de som blir utsatt for den rabiate og selvsentrerte personen som skriker at du er en dust, hva bør du si og gjøre?

– Jeg tenker at den kulturen vi har nå, med en veldig lav toleranse for vold og trusler er det lurt å rett og slett bruke det sosiale trygghetsnettverket vi har da. Om du jobber på ferje og for eksempel blir påkjørt med vilje må du anmelde det. Ikke sparke til bilen, rope ukvemsord, men bare rett og slett notere nummer og anmelde saken.

– Å slå tilbake med samme mynt er ikke noe triks?

– Nei, hvis en person er så på trynet at han er villig til å kjøre på deg, kan vedkommende være potensielt farlig for deg så da bør du prøve å ikke gjøre noe som eskalerer situasjonen da.

– Så bare keep calm og ring politiet?

– Keep calm og ring politiet, rett og slett.

