Store demonstrasjoner i Malmö

Bilder fra Twitter viser tusenvis av mennesker som protesterer med Palestina-flagg mot Israels deltakelse i Eurovision Song Contest. Folkegruppen beveger fra Stortorget til Mölleplatsen, og svensk politi estimerer omtrent 5000 personer.

Hele byen er full av politi og helikoptre har sirklet over sentrum gjennom hele dagen.

– Det blir mye politi i byen, sier talsperson for politiet, Filip Annas, til TT.

Demonstrantene samlet seg på Stortorget i Malmö fra klokken 15, før de startet en marsj mot til Mölleplatsen.

En av de som er på plass, er den svenske aktivisten Greta Thunberg.

– Jeg er her for å protestere mot at Israel deltar i Eurovision, sier hun til den svenske avisa Expressen.

Demonstrantene ropte slagord som «leve Palestina», ifølge NTB.

– Slutt å bruke Eurovision til å hvitvaske Israels kriminelle handlinger, sto det på en av plakatene.

Det skal også holdes en demonstrasjon til støtte for Israel i form av et musikkarrangement på Davidshalstorg senere på ettermiddagen. Den er ventet å starte klokken 18.

Kveldens program

Norske Gåte forventes på scenen mot slutten av sendingen, som starter klokken 21:00.

Kveldens deltakere er som følger:

Første halvdel:

Malta - Sarah Bonnici - Loop

Albania - BESA - TITAN

Hellas - Marina Satti - ZARI

Sveits - Nemo - The Code

Tsjekkia - Aiko - Pedestal

Østerrike - Kaleen - We Will Rave

Danmark - SABA - SAND

Armenia - LADANIVA - Jako

Andre halvdel:

Latvia - Dons - Hollow

San Marino - MEGARA - 11:11

Georgia - Nutsa Buzaladze - Firefighter

Belgia - Mustii - Before the Party’s Over

Estland - 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Israel - Eden Golan - Hurricane

Norge - Gåte - Ulveham

Nederland - Joost Klein - Europapa

