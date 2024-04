– Min hobby og lidenskap har blitt hjelpen til å komme videre i livet

HALDEN (Dagsavisen): Har du en viss anelse om hvor Roy Lauritsen (48) bor i festningsbyen ved grensa, trenger du egentlig ikke en eksakt adresse. Det holder å være årvåken. Se etter en blå Ford Mondeo som skiller seg ut i mengden av det som var en storselgende bilmodell her i landet.

– Hobby og lidenskap e bil og motor. Æ driv på med foto og media. Lauritsen oppsummerer gjerne egen fascinasjon og interesse i to setninger. Nå er hverdagene gode, men det har ikke alltid vært slik.

– Hver dag på skolen et helvete

For tre år siden pakket Roy Lauritsen, kona Stine Gahnstrøm og deres 12 år gamle datter sammen eiendelene sine i Bodø og flyttet til Halden. Uten tvil var det mange ulike bilmiljøer i den lille grensebyen som lokket familien snaue 1.300 kilometer sørover. Men ikke det viktigste.

– Tiden var inne for et miljøskifte, sier Lauritsen til Dagsavisen, kikker opp og fortsetter.

– Jeg har blitt mobbet hele livet. På barneskolen ble jeg gående mye alene. Skoledagene opplevde jeg som utrygge. Spark, trusler, ødelagt skolesekk og bøker. Det eneste stedet jeg følte en viss trygghet i frikvarterene var på utsiden av lærerværelset.

Jeg er ikke et A-4 menneske, men utadvendt og sosial. Hvorfor meg? Var jeg rett og slett for sosial? Aner ikke. — Roy Lauritsen med tanker om hvorfor han ble et mobbeoffer.

Mobbingen fortsatte på ungdomsskolen, forteller han.

– Hver dag på skolen var et helvete, noe som resulterte i mye skulking og fravær på grunn av mobbing og utestengelse.

– Jeg vil aldri klare å fjerne mobbingen i samfunnet, men kan jeg hjelpe en håndfull barn, ungdommer og voksne er det fint, sier Roy Lauritsen som har startet sitt eget prosjekt. (Tomm Pentz Pedersen)

Drop-out med «gubbebil»

Bilinteressen har Roy Lauritsen arvet fra sin far. Med stabbende føtter på sine første skritt har han vært med pappa og hobbymekaniker i garasjen. Skrudd, lært og sugd til seg praktisk kunnskap. Det er tydelig at «eplet ikke faller langt fra stammen».

Lauritsen ler.

– Det stemmer. Pappa er mitt store forbilde. Hans livsoppslukende bilhobby har også blitt min. Det trodde jeg skulle hjelpe meg på skolen, da jeg en dag i uka fikk være på et bilopphoggeri. Som virkemiddel for å få meg gjennom skoleløpet. Holde på med det jeg elsket. Skru og demontere på utdaterte biler. Ja, jeg var i lykkerus disse dagene.

Lykkerusen varte ikke lenge, forteller han.

– Mobbingen eskalerte. Kan hende fordi noen var misunnelig fordi jeg fikk en «fridag» fra skolebenken? Det er et spørsmål jeg helt sikkert aldri får svar på. Ei heller hvorfor jeg ble et mobbeoffer. Jeg er ikke et A-4 menneske, men utadvendt og sosial. Hvorfor meg? Var jeg rett og slett for sosial? Aner ikke.

Roy Lauritsen satset likevel på å realisere drømmen om å bli bilmekaniker. Men manglende teoretisk kunnskap i sekken resulterte i drop-out fra yrkesskolen. Kun et halvt år etter skolestart.

Rulling ble fritiden i ungdomsårene for Roy Lauritsen, men alltid alene. Bilmodellene han kjøpte utsatt for hærverk, fordi de ikke var «tøffe» nok. (Privat)

Mobbingen fortsatte også utenfor skolemiljøet. Hans første biler ble ramponert. Den lille gutten som gikk alene i skolegården, ble til ungdommen i slutten av tenårene som kjørte rundt alene. Hver kveld.

– Bilmerket Ford har vært og vil alltid bli min lidenskap. Tidlig forsøkte jeg å komme inn i bilklubber. Uten suksess. «Gubbebil. For liten motor. Det er vel ingen ungdomsbil», var ord jeg ofte fikk høre. Resultatet ble at jeg selv begynte å arrangere bilutstillinger. Mitt mål var å inkludere alle. Uansett hvilket bilmerke man kjørte, forteller han.

Roy Lauritsen har kjent personer som valgte å avslutte livet. På en av hans tidligere biler minnet han disse ved å klebe på dekor som illustrerte hjerteslag og puls. (Privat)

Mange mobbeofre tar kontakt

Som de fleste andre har også Roy Lauritsen drømt om å komme ut i arbeidslivet. Eie sin egen bolig og være i fast jobb. Mobbingen har satt for dype spor, sykdom medført at han ble ufør. Men før familien valgte å forlate fylkeshovedstaden i Nordland etablerte han i 2018 klubben Street Crew Norway.

– Så langt er vi over 350 medlemmer på landsbasis. Naturlig nok en del i nord. Nå ønsker vi flere medlemmer her på Østlandet. Grunnpilaren er at alle som ønsker det kan bli medlem. Uansett kjønn eller hvilket bilmerke man kjører. Vi arrangerer biltreff og utflukter. Det sosiale er viktig. Med nulltoleranse for rus og mobbing er også klubben spesielt tilrettelagt for barnefamilier, forklarer Lauritsen – som også har en egen TikTok-kanal med nesten 8.000 følgere. Her formidler han sin store bilinteresse, og ikke minst forteller hva som kan skje med en som blir utsatt for grov mobbing.

Ikke gi opp selv om mobbingen gjør hverdagen forferdelig vanskelig, til slutt vil du nå dine mål. For meg ble bilhobbyen livbøyen. — Roy Lauritsen

Åpenhet har blitt Roy Lauritsen store mantra. Det resulterer i at mange som har opplevd, eller fortsatt opplever mobbing og vonde opplevelser tar kontakt med ham.

– Min hobby og lidenskap har blitt hjelpen til å komme videre i livet. Jeg er verken psykolog eller profesjonelt helsepersonell, men jeg kan i alle fall fortelle om hva som har hjulpet meg. «Du får det ti ganger verre hvis du fortsetter å bære alt det vonde inne i deg», sier jeg ofte. Min lidenskap har blitt min hjelp. Til å gjøre hverdagene bedre. Få det vonde litt på avstand.

– Jeg har vært et mobbeoffer. Interessen for min biltype har aldri blitt akseptert. Nå vil jeg vise andre at mobbing overhodet ikke er greit, fastslår Roy Lauritsen i Halden. På bilsiden har han klebet på teksten: «Lauritsen på veien mot mobbing». (Tomm Pentz Pedersen)

Livbøye på fire hjul

Roy Lauritsen innrømmer at livet likevel ikke alltid er rosenrødt. Spesielt ikke i sosiale medier. Hatmeldinger og hets forekommer fortsatt. Det har han valgt å riste av seg. Flertallet heier på hans åpenhet.

– Med så mange som allerede har tatt kontakt har jeg valgt å starte prosjektet «Lauritsen på vei mot mobbing». I dette arbeidet kommer jeg til å bruke min historie og fortid. Vise at det er viktig å være åpen. Fortell dine nærmeste hva som plager deg. Jeg vil aldri klare å fjerne mobbingen i samfunnet, men kan jeg hjelpe en håndfull barn, ungdommer og voksne er det fint.

– Mitt klare budskap er at du må sette deg mål for det du brenner for. Ikke gi opp selv om mobbingen gjør hverdagen forferdelig vanskelig, til slutt vil du nå dine mål. For meg ble bilhobbyen livbøyen.

Det er ingen tvil om hvilket bilmerke Roy Thorvaldsen setter foran alle andre. To steder på kroppen har han tatovert bilnavnet. (Tomm Pentz Pedersen)

Vil vise at mobbing ikke er greit

Det er travle tider for den Halden-bosatte Roy Lauritsen. Street Crew Norway har nylig blitt utvidet med en egen drifting-gruppe, Street View Norway Drifting. I tillegg inviterer han lørdag 25. mai til et stort biltreff ved Svinesundparken. Et rus og mobbefritt arrangement, med så langt over 150 biler påmeldt. «Merch»-produkter skal bestilles. Gensere, drikkeflasker, armbånd, egne «Wunderbaum» og nøkkelhalsbånd.

– Jeg har stylet bilen på min egen måte. Ikke spør hva jeg har gjort, det blir en lang historie, gliser Roy Lauritsen. (Tomm Pentz Pedersen)

Samtidig krever hjertebarnet på fire hjul litt ekstra kjærlighet. Ford Mondeoen fra 2016 har allerede fått stylingsett, påmontert takvinge, hydrografiske filmer «dippa» i motorrommet og på interiørdeksler – med signaturene til Remo Caprino og gutta i Indre Østfold-bandet Hagle. «Blue Hunter», som Lauritsen har døpt sin bil, har også fått sin egen panserholder.

– Jeg har vært et mobbeoffer. Interessen for min biltype har aldri blitt akseptert. Nå vil jeg vise andre at mobbing overhodet ikke er greit, sier Roy Lauritsen og avslutter med sine ønsker for fremtiden.

– Bilen er mitt varemerke, men hvordan jeg har bygd den om har også resultert i hets og mobbing, derfor vil jeg bruke bilen som et godt eksempel på at man ikke skal gi opp sine drømmer. Målet er å kunne vise Forden som en kombinert utstillings- og familiebil. Noe for alle. En vei å gå.

– Vi har blitt invitert til store bilutstillinger i USA, hittil har ikke økonomien gjort det mulig å gjennomføre. Det hadde vært et stort ønske med sponsorer og samarbeidspartnere til foliering av mitt antimobbe-budskap på bilen. Så den vises i trafikkbildet, på Oslo Motor Show, Gatebil i Rakkestad og bilutstillinger. For å representere hva jeg står for!

– Bilhobbyen har berget meg, selv om det ikke har gått smertefritt så langt i livet, forteller Roy Lauritsen. (Tomm Pentz Pedersen)

---

Her kan du få hjelp

Det fins mange steder å få hjelp. Her er noen du kan ringe:

Trenger du hjelp med en gang? Ring 113

Mental Helse: 116 123

Kirkens SOS: 22 40 00 40

For barn og unge:

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Kors på halsen (drevet av Røde Kors): 800 333 21

Her finner du flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til hjelp når du har det vanskelig.

Kilde: Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

---