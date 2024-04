Reddet driften med sponsormidler

– Vi har fått inn 25.000 kroner fra to forskjellige personer. Ikke store summen i seg selv, men for oss betyr det at vi kan holde det gående fram til sommeren, sier Torill Hynne Fjære, daglig leder og «gardkjerring» på Fjære gård til Dagsavisen.

Tok kontakt

– De pengene som har kommet inn, fra to enkeltpersoner, er et direkte resultat av artikkelen i Dagsavisen, sier hun.

«Jeg er med og støtter prosjektet økonomisk nå etter å ha lest reportasjen din. Men det skulle vært flere med å støtte. Uansett godt å bidra til noen positive prosjekter som Fjære. Blir uvel av å lese at Braut Haaland bruker 36 mill. på en bil», skrev Arne Svendby, i mailen Dagsavisen fikk etter at reportasjen hadde stått på trykk.

Onsdag besøkte han Fjære gård for å se hva hans penger går til.

Arne Svendby angret ikke etter besøket på gården.

Arne Svendby og kona Anne-Grethe Riktor besøkte onsdag Fjære gård. Her sammen med Torill Hynne Fjære og Ragnhild Mangelrød (til høyre). (Privat)

– Jeg møtte en veldig god gruppe, med masse positiv energi, sier han til Dagsavisen.

– Det er opplagt at de dekker et stort behov. En av de unge voksne som var der i dag, tok sin aller første ridetur. Det var en glede å se mestringsfølelsen da han satt på ryggen til fjordingen, sier han.

Han håper at også andre ser verdien i hva Fjære gård, og de andre «Inn på tunet-gårdene» gjør.

– Jeg har vært i kontakt med noen av våre milliardærer, og håper på støtte, sier han med et smil.

Fjære Gård AS er som en av 170 gårder spredt over hele Norge, en godkjent «Inn på tunet gård», som betyr at de tilbyr tilrettelagte aktiviteter for personer med ulike behov, slik at de skal oppleve mestring, utvikling og trivsel.

– Dette begynte som et ensomhets-prosjekt, som nå heter «Gården for glede og samhold – et sted å høre til». Det vi tilbyr er velferdstjenester på gårdsbruk. Her har vi tatt imot voksne som har behov for et nettverk som et lavterskeltilbud, hvor vi bruker dyr og gårds-aktiviteter som tiltak, sier Torill Hynne Fjære.

Mange nye

Frem til pengene de fikk fra Helsedirektoratet tok slutt i februar, har det vært «lite» aktivitet ved Fjære gård.

– Vanligvis har vi hatt tilbudet hver onsdag, men det har vi ikke hatt muligheten til. Vi har hatt ett treff i mars, skal ha to i april, og ett mai og juni, sier hun.

– Totalt var vi 13 her onsdag, og av dem flere nye som ikke hadde vært her før, sier Torill.

Selv om de offentlige midlene er borte, har de ikke gitt opp håpet om å få inn mer penger som kan sikre drift på et mer permanent basis.

– Vi snakker med folk, og det er andre i kulissene som jobber for å finne midler. Så forhåpentligvis er penger på vei inn, sier hun.

Fjære går skulle hatt ordføreren i Larvik på besøk, men hun måtte melde avbud.

– Vi har også hatt andre politikere på besøk, og de har latt seg imponere over det tilbudet vi har. Men dessverre finnes det ikke penger, sier Torill Hynne Fjære.

– Vi har tidligere hatt en spleis, som ga 10-15.000 i tiltrengte penger. Men det vi ønsker oss er et varig tilbud, som kan gi forutsigbarhet både for oss på gården, og brukerne, sier hun.

---

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Inn på tunet Norge SA er et samvirkeforetak som eies av over 170 IPT-gårder over hele landet, inndelt i regioner med egne, lokale ansatte som ansvarlige. Norsk Bondelag og Norsk bonde- og småbrukerlag er aktive eiere og forsterker satsingen.

Målsettingen er å synliggjøre og øke bruken av Inn på tunet lokalt samt videreutvikle tjenestetilbudene i tråd med samfunnets behov.

Den nasjonale godkjenningsordningen for Inn på tunet- gårder er forvaltet av Stiftelsen Norsk Mat.

Dette betyr, i tillegg til at HMS-tiltakene er på plass, at driverne at tilbudet har god kunnskap om tilrettelegging, kjenner lover og regler innenfor tjenestetilbudene samt har god kompetanse og personlig egnethet for de oppgavene de skal utføre.

Totalt beløp i tilskuddsordningen «For å motvirke ensomhet og passivitet» for året 2024 er 14.000.000 kr. Alle kommuner og fylkeskommuner i Norge kunne søker om midler til egne prosjekt enten på egen hånd, eller i samarbeid med andre aktører.

Inn på tunet Norge står som ansvarlig søker for prosjektmidlene. Det er også samvirket som står for fordelingen av midler videre til gårdene, budsjettering iht. gårdens kapasitet, og løpende rapportering til Helsedirektoratet før, under og etter prosjektperiodens slutt.

Våren 2021 åpnet de første gårdene tilknyttet et pilotprosjekt, og myndighetene valgte deretter å forsterke satsingen på Inn på tunet innenfor dette området.

Prosjektet «Gården for glede og samhold», som Fjære gård er med på, er en del av myndighetenes og Helsedirektoratets satsing for å forebygge ensomhet under pandemien i 2020/2021. Dette er nå vedtatt nedlagt.

Kilde: Inn på tunet

---

