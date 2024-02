Birte: – Uten dette tilbudet så hadde jeg ligget og sovet hele dagen

FJÆRE GÅRD (Dagsavisen): Nå står hele tilbudet i fare for å bli lagt ned. Siden oppstart og ut året 2023 har «Inn på tunet» hatt over 10.000 deltakere til gårdstreff på medlemsgårdene i hele landet.

Slutten

– Nå er det dessverre slutten, men vi velger å si «inntil videre» da vi håper og tror at kommunene på sikt kan knyttes tettere på prosjektet som har vært, og ser verdien det gir for innbyggerne sine, sier regionansvarlig for Inn på tunet Hedmark, Oppland, Vestfold og Telemark Katarina Ødegaard til Dagsavisen.

– Vi har invitert politikere og administrasjonen i Larvik kommune til et informasjonsmøte på Fjære gård den 19. mars. Bakgrunnen for informasjonsmøtet er å vise fram gården til kommunen, og virkelig få fram hvilket fantastisk lavterskeltilbud dette er til skoleelever, ungdommer, og voksne som trenger et sted å føle på mestring, glede og utvikling, sier Katarina Ødegaard.

Nedleggelsen bekymrer Birte Solli, som har hatt treffene på Fjære gård som et lyspunkt i en ellers grå hverdag.

De siste to årene har hun ikke vært i jobb, og går nå på arbeidsavklaringspenger (AAP) for å finne veien videre i livet. Så langt har det ikke gått hennes vei.

– Jeg har jobbet i dyrebutikk, og har jobbet som hundefrisør. Jeg har vært litt uheldig med de sjefene jeg har hatt, og vært igjennom flere konkurser, sier hun, og ønsker ikke å utdype nærmere.

Smell

– Så jeg gikk på en psykisk smell. Nå får jeg ikke til å prestere i arbeidslivet. Det er sånn …, sier hun og leter etter de rette ordene.

– Det er sånn at blir jeg presset til å gjøre noe, så får jeg det ikke til, sier hun ærlig.

På Fjære gård har hun, og flere andre som sliter, funnet sitt fristed.

– Derfor er det så fint å ha dette tilbudet. Her kan jeg gjøre ting i mitt eget tempo, og det er ingen som presser meg, sier hun.

Uten dette tilbudet så hadde jeg ligget og sovet hele dagen. Jeg har fått en døgnrytme hvor jeg er våken hele natten, ser på TV eller spiller på mobilen. Om natten er det ingen som krever noe av meg, og det føles trygt. — Birte Solli

Hun frykter hverdagen nå som den årlige støtten på 150.000 kroner i året fra Helsedirektoratet blir borte.

«Onsdag er det en realitet at gårdstreffene legges ned. Helsedirektoratet har besluttet å avslutte dette flotte prosjektet «Gården for glede og samhold», som har betydd og betyr så mye for så mange. Ikke bare her på gården, men på alle de 30 gårdene over hele landet som nå må legge ned tilbudene sin. Vi skulle virkelig ønske at disse treffene kunne fortsette, men nå er dessverre potten tom og Helsedirektoratet velger å avslutte prosjektet, skrev Fjære gård på sine Facebook-sider i slutten av januar.

– Uten dette tilbudet så hadde jeg ligget og sovet hele dagen. Jeg har fått en døgnrytme hvor jeg er våken hele natten, ser på TV eller spiller på mobilen. Om natten er det ingen som krever noe av meg, og det føles trygt, sier hun.

– Om dagen sover jeg. Det er en tid hvor det forventes at man gjør noe, men for meg er det bedre å søle dagen bort på å sove, sier hun.

Derfor har tilbudet på Fjære gård gitt henne et nytt liv.

Fjære gård, som ligger mellom Larvik og Sandefjord. (Tom Vestreng)

– Når jeg vet at jeg skal hit på onsdagene, så har jeg prøvd å få en tilnærmet normal døgnrytme. Det gir meg et kick å komme hit, og jeg vet at det er noen som venter på meg. Og så er det alltid stas å møte hestene. For meg som også har slitt med angst, har nærhet til dyr en positiv virkning, sier hun med et smil.

– Nå som tilbudet er borte, vet jeg ikke lenger hva jeg skal foreta meg, sier hun og kikker ned.

Ut på tunet

Fjære Gård AS er som en av 170 gårder spredt over hele Norge, en godkjent «Inn på tunet gård», som betyr at de tilbyr tilrettelagte aktiviteter for personer med ulike behov, slik at de skal oppleve mestring, utvikling og trivsel.

– Dette begynte som et ensomhets-prosjekt, som nå heter «Gården for glede og samhold – et sted å høre til». Det vi tilbyr er velferdstjenester på gårdsbruk. Her har vi tatt imot voksne som har behov for et nettverk som et lavterskeltilbud, hvor vi bruker dyr og gårds-aktiviteter som tiltak, sier Torill Hynne Fjære, daglig leder og «gardkjerring» på Fjære gård.

– Her er dyra og dyrestell i fokus. Vi har sju fjordinger, høner, kaniner og et par katter her på gården. I tillegg er deltakerne med på andre gårds-aktiviteter som å hogge ved, være med å sette opp gjerder, dyrking av grønnsaker, maling, snekring og skogsarbeid, sier hun.

Torill har drevet med hest i godt og vel 30 år, med en forkjærlighet for den norske Fjordingen, er utdannet agronom, har Barne- og ungdomsarbeiderstudiet og har tatt kurset «Hesteassisterte intervensjoner» på universitet på Ås.

Fjære gård ligger i Larvik kommune, rundt halvannen mil utenfor Sandefjord.

– Gården har vær her siden 1800-tallet, og fram til 1969 var det melkeproduksjon på gården. Nå er det hest, korn og skog som er primærområdene, sier hun.

Lunsj

Siste samlingsdag etter at tilbudet ble nedlagt var i slutten av i januar. I forbindelse med Dagsavisens besøk, har Toril Hynne Fjære samlet noen av de som har brukt onsdagene til gårds-aktiviteter, til lunsj i bryggerhuset.

– Lunsjen klokken 12 har vært hellig. Da koser vi oss med kortreist mat, sier Torill og sender over fatet med rundstykker bakt på eget mel, og lover at vi senere skal få hilse på høna Chikoletta, som har lagt noen av eggene til eggerøra vi får servert.

Lunsj i bryggerhuset på Fjære gård, Fra venstre ansatt ved Fjære gård, Ragnhild Mangelrød, regionansvarlig ved Inn på Tunet Katarina Ødegaard og datter på gården, Karoline Fjære. (Tom Ves)

– Hun er klekket ut her på gården, og fikk navnet sitt av noen barn som var her i fjor sommer. Hvordan det staves aner jeg ikke, men skriv det som det høres ut, sier Torill med et smil.

I årene siden 2020, da prosjektet startet opp, har de hatt 50 unike deltakere, hvor flere har kommet seg ut i faste jobber, noen har fått seg kjærester og flytta sammen, mange har fått nye venner, og ikke minst har de fått nye mestringsopplevelser og det å ha en fast avtale i løpet av uka har betydd mye for mange.

Nå blir de igjen sittende alene uten et tilbud, så vi håper virkelig at Larvik kommune forstår at tilbud som dette bør bestå, man kan ikke spare penger på de svakeste i samfunnet. — Torill Hynne Fjære

– Så hva skjer nå med de som ikke har klart eller sliter med å komme seg videre i livet? Nå blir de igjen sittende alene uten et tilbud, så vi håper virkelig at Larvik kommune forstår at tilbud som dette bør bestå, man kan ikke spare penger på de svakeste i samfunnet, sier Torill Hynne Fjære.

Utbrent

42-år gamle Idar er en av de som har vært en ivrig bruker av Fjære gård. Selv om tilbudet nå er nedlagt, håper han at han fortsatt kan komme til Fjære gård, og delta, kanskje litt som en gårdsgutt.

– Til våren skal de sette opp et drivhus her, og det har jeg lyst til å være med å sette opp, sier Idar, som ikke ønsker stå fram med fullt navn eller bilde.

Men han deler gjerne sin historie.

– Jeg har jobbet i industrien i hele min yrkeskarriere. Men gikk på en smell for et par år siden. Jeg var rett og slett utbrent. Etter sykemelding går jeg nå på AAP, men målet er å komme meg ut i arbeid igjen, sier han til Dagsavisen.

– I mange situasjoner i hverdagen fungerer jeg bra. Men hvis det er noe jeg må, så fungerer jeg dårlig. Hit til Fjære gård kan jeg dra når jeg har lyst, og faktisk jobbe litt. Her er det ingen som står med stoppeklokke og teller. Å komme hit opprettholder selvbildet mitt, og har en verdi for meg. Alternativet hadde vært å sitte hjemme foran TV-en, sier han ærlig.

Folk og dyr på Fjære gård. Fra venstre Ragnhild Manglerød, fjordingen Heline, Birte Solli med Linus, Unni, fjordingen Kosita, Karoline Hynne Fjære og Torill Hynne Fjære. (Tom Vestreng)

Unni er pensjonist og så et oppslag i lokalavisa om Fjære gård.

– Så da ringte jeg og hørte om jeg kunne delta, selv om jeg var pensjonist. De var veldig hyggelige, og ønsket meg velkommen. Siden har jeg vært her på onsdager, sier 77-åringen.

Unni forteller at hun i utgangspunktet var redd hester, som de har sju av på gården, men at hun nå stortrives sammen med hestene, og er blitt trygg på dem.

– Nå er du blitt veldig flink til å ri, skyter Torill inn.

Ufør

32-år gamle Pia er ufør, og sier selv at hun aldri har kommet inn i arbeidslivet.

– I perioder er jeg veldig syk, og i perioder frisk. Så det å være i arbeid fungerer ikke for meg, sier hun.

– Jeg har drevet litt med hest tidligere, så det å komme hit er terapi for meg. Hadde jeg ikke kunnet kommet hit, hadde jeg bare gått hjemme, og gjort veldig lite, sier Pia til Dagsavisen.

Fjordingen Kosita og høna Chikoletta er gode venner. (Tom Vestreng)

Felles for de fire Dagsavisen snakket med, er at de hadde besøkene på Fjære gård som et lyspunkt i en ellers vanskelig hverdag.

– Det blir et ankepunkt som nå er blitt borte. Uka har vært strukturert rundt onsdagen her, og for meg som er lite strukturert eller, blir det nå enda mer vanskelig. Det blir færre ting å planlegge uka rundt, sier Idar.

Hva fremtiden bringer vet han ikke.

– Nå sitter jeg i limbo og venter. Jeg skal på en slags utredning i Nav, for å finne ut hva slags arbeidskapasitet jeg har. Men jeg aner ikke når det skjer, sier han.

Lite penger

Et tilskudd på 150.000 kroner i året, høres ikke ut som mye penger for et slikt tilbud.

– Nå er det på ingen måte gratis å ha dette tilbudet. Vi er to ansatte som skal ha litt lønn, vi leier dette lokalet av gården, og vi hadde ikke hatt så mange hester her om det ikke var for dette, sier Torill Hynne Fjære.

De håper at Larvik kommune vil ta tak, og gå inn med støtte.

– Men de er en kommune med dårlig råd. Så det spørs vel, sier hun.

Det har hun helt rett i.

– Vi har ikke avsatt penger til dette i årets budsjett. Vi er i den situasjonen at vi skal spare 103 millioner kroner, og vi har ikke planer om å gå inn i den type virksomheter som det Fjære gård er, sier kommunalsjef – Helse og mestring i Larvik kommune, Guro Winsvold til Dagsavisen.

Nå er halmstrået privat støtte.

– Vi jobber også med å få private aktører inn med støtte. Uten at vi har noe klart, sier Toril Hynne Fjære.

Heller ikke fra Helsedirektoratet er det trøst eller midler å få.

– Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordninger på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Tilskuddsordningen som Fjære gård har mottatt midler fra tidligere, «Mobilisering mot ensomhet», ble ikke videreført i årets statsbudsjett, sier avdelingsdirektør Elise Husum i Helsedirektoratet til Dagsavisen.

1. desember 2023 hadde Helsedirektoratet søknadsfrist for en rekke ordninger som frivillig sektor kunne søke på for 2024. Årets tildelinger avgjøres i løpet av første kvartal.

– Tilskuddsordningen «Mobilisering mot ensomhet» var åpen for at bedrifter kunne søke, dermed kunne «Inn på tunet» (som er et samvirkeforetak) få tilskudd over den ordningen som de brukte på aktiviteter på gårder. Disse gårdene er for det meste AS eller ENK (enkeltpersonforetak) og kan dermed ikke søke på frivilligordningene. Dette gjelder også Fjære gård AS, sier hun.

---

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Inn på tunet Norge SA er et samvirkeforetak som eies av over 170 IPT-gårder over hele landet, inndelt i regioner med egne, lokale ansatte som ansvarlige. Norsk Bondelag og Norsk bonde- og småbrukerlag er aktive eiere og forsterker satsingen.

Målsettingen er å synliggjøre og øke bruken av Inn på tunet lokalt samt videreutvikle tjenestetilbudene i tråd med samfunnets behov.

Den nasjonale godkjenningsordningen for Inn på tunet- gårder er forvaltet av Stiftelsen Norsk Mat.

Dette betyr, i tillegg til at HMS-tiltakene er på plass, at driverne at tilbudet har god kunnskap om tilrettelegging, kjenner lover og regler innenfor tjenestetilbudene samt har god kompetanse og personlig egnethet for de oppgavene de skal utføre.

Totalt beløp i tilskuddsordningen «For å motvirke ensomhet og passivitet» for året 2024 er 14.000.000 kr. Alle kommuner og fylkeskommuner i Norge kunne søker om midler til egne prosjekt enten på egen hånd, eller i samarbeid med andre aktører.

Inn på tunet Norge står som ansvarlig søker for prosjektmidlene. Det er også samvirket som står for fordelingen av midler videre til gårdene, budsjettering iht. gårdens kapasitet, og løpende rapportering til Helsedirektoratet før, under og etter prosjektperiodens slutt.

Våren 2021 åpnet de første gårdene tilknyttet et pilotprosjekt, og myndighetene valgte deretter å forsterke satsingen på Inn på tunet innenfor dette området.

Prosjektet «Gården for glede og samhold», som Fjære gård er med på, er en del av myndighetenes og Helsedirektoratets satsing for å forebygge ensomhet under pandemien i 2020/2021. Dette er nå vedtatt nedlagt.

Kilde: Inn på tunet

---

