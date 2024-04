Det omstridte flyktningvedtaket i Drammen kan bli kjent ulovlig

Det vakte stor oppsikt da det borgerlige flertallet i Drammen kommunestyre 13. februar vedtok at de ikke vil ta imot andre flyktninger enn de som kommer fra det krigsherjede Ukraina. Allerede dagen etter varslet Statsforvalteren i Oslo og Viken at de ville foreta en såkalt lovlighetskontroll av vedtaket. Nå nærmer det seg en avgjørelse. Den kan bli kjent allerede i begynnelsen av neste uke.

– Vi tar sikte på å behandle saken innen 11. april, bekrefter avdelingsdirektør Hege Skaanes Nyhus i en e-post til Dagsavisen, på vegne av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– Beskyldt for rasisme

Debatten om det omstridte vedtaket i Drammen pågikk lenge etterpå, og ble heftig diskutert over hele landet. Det ble også harselert med i NRKs Nytt på nytt.

– Vi ble beskyldt for rasisme og fikk kritikk for ting vi aldri hadde sagt. Jeg synes det er veldig interessant at såpass mange ser ut til å støtte det vi i Drammen Frp fikk igjennom, sa Frps Jon Helgheim nylig til Dagsavisen, i en kommentar til avisens Norstat-undersøkelse.

Den viste at en av tre nordmenn er enige i at norske kommuner selv må få bestemme hvem de vil ta imot som flyktninger.

– Det ble sagt at vi setter mennesker opp mot hverandre, at vi bare vil ha hvite mennesker og folk som ligner på oss selv, og at vi mener noen ikke er integrerbare. Ingenting av dette har vi ment eller sagt, sa Helgheim.

«En sikkerhetsventil»

Nå må Helgheim og resten av Drammen kommunestyre vente i spenning på å få vite om vedtaket blir kjent lovlig eller ikke.

«Hvis «særlige grunner tilsier det», kan departementet på eget initiativ kontrollere om et kommunalt fattet vedtak er lovlig», forklarer Statsforvalteren på sine nettsider. Departementet har delegert denne oppgaven til statsforvalterne, og det skal være høy terskel for å foreta en slik kontroll, understrekes det.

Ordningen skal være en sikkerhetsventil til bruk hvis Statsforvalteren blir oppmerksom på saker hvor det er tvil om lovligheten, for eksempel gjennom henvendelser fra innbyggere eller media. I dette tilfellet har vi kommet til at det er grunn til å kontrollere om kommunestyrets vedtak har et lovlig innhold», skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken, som ledes av tidligere KrF-politiker Valgerd Svarstad Haugland.

