Ap: Vil hindre at fattigdom går i arv

I boligmeldingen som ble lansert av regjeringen rett før påske, sier regjeringen at de er opptatt av at alle skal bo godt og trygt.

Ekstrajobb

Regjeringen ønsker å hindre at fattigdom går i arv. Regjeringen mener at ungdom bør kunne ha sommerjobb eller ekstrajobb ved siden av skolegangen uten at det skal gå ut over bostøtta foreldrene mottar. Bostøtte-utregningen ser bort fra inntekten og formuen til barn i husstanden som ikke har fylt 18 år.

For husstander med barn over 18 år som fortsatt går på videregående skole ser det annerledes ut. Husstandene får lagt til grunn en høyere inntekt straks barna fyller 18, selv om de fremdeles er skoleungdom og foreldrene har plikt til å forsørge dem.

– Dette vil vi se på hvordan kan endres, sier boligpolitisk talsperson for Ap Siri Gåsemyr Staalesen.

Det å finne politikk som utjevner levekår, sikrer sosial mobilitet og forebygger fattigdom, må mye høyere på den politiske dagsorden, — Siri Gåsemyr Staalesen, Ap

Regjeringen har mottatt en rapport fra et ekspertutvalg som har vurdert bostøtta og forslag herfra drøftes i regjeringens boligmelding.

– Skal alle bo trygt og godt må vi skape politikk som treffer utsatte nabolag med dårlige levekår. Disse områdene reproduserer forskjeller og gir reduserte muligheter livet ut for dem som vokser opp i utsatte nabolag. Gapet i levekår mellom fattige byområder og resten av landet øker. Det å finne politikk som utjevner levekår, sikrer sosial mobilitet og forebygger fattigdom, må mye høyere på den politiske dagsorden, sier Aps boligpolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen til Dagsavisen.

Kan droppe ut

Ekspertgruppa om barn i fattige familier mener at inntekten til husstandsmedlemmer som fremdeles går på videregående skole, ikke bør inngå i inntektsgrunnlaget for utregning av bostøtte, og mener dette kan virke urimelig og påvirke enkelte til å slutte i utdanning. Ekspertgruppa nevner problemstillingen og viser til fribeløp som en mulig løsning. Regjeringen vil vurdere å innføre fribeløp i inntekt for 18- og 19-åringer som bor hjemme.

–– Det er ikke riktig at de pengene hjemmeboende ungdom tjener skal regnes med når bostøtte skal gis, sier Siri Gåsemyr Staalesen.

– For ungdom er det viktig å kunne tjene sine egne penger, og kunne disponere dem slik de selv ønsker. Det vil være demotiverende om det de tjener skal påvirke hvor mye familien får i bostøtte. Det betyr mye for unge å tjene penger, både for å ha egen økonomi men også for å få erfaring fra arbeidslivet tidlig. Derfor er det så bra regjeringen nå starter arbeidet med å fjerne dette hinderet for ungdom, sier hun. sier hun.

Siden regjeringen Støre tiltrådte i 2021, er det tatt mange grep for å bedre boligpolitikken blant annet satses det for fult på Husbanken og utlånsrammene rammene til Husbanken er økt med ti milliarder kroner.

– Vi øker utlån til både bygging av studentboliger og startlån samt en milliard kroner til kommunale utleieboliger. Ved å bygge flere studentboliger frigjøres utleieboliger i det ordinære leiemarkedet og dermed dempes presset i utleiemarkedet. I vårt første år i regjering fikk 500 flere personer hjelp til å kjøpe egen bolig enn i Solberg-regjeringens siste år, vi gjenreiser nå Husbanken som statens viktigste boligpolitiske verktøy sier Siri Gåsemyr Staalesen.

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Bostøtten blir beregnet hver måned på grunnlag av inntektene og boutgiftene dine.

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Oslo kommune har to bostøtter for leietakere i kommunal bolig, Oslobostøtta og kommunal behovsprøvd bostøtte.

Oslobostøtta gir alle leietakere i kommunale boliger med gjengs leie 11 prosent fratrekk i husleien.

Kommunal behovsprøvd bostøtte kan gis til leietakere med lave inntekter og høye boutgifter. Bostøtten beregnes på bakgrunn av antall personer i husstanden, samlet inntekt og boutgifter.

Kilde: Husbanken og Oslo kommune

