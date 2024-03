Kan føle seg ti år eldre uten nok søvn

Føler du deg eldre enn det du er? En ny studie kan forklare hvorfor.

Man kan føle seg fem til ti år eldre enn man egentlig er, ifølge studien som er publisert i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society.

Dette bekrefter også en annen studie gjort i 2014, som viser at de som opplever seg som yngre enn det de er, både hadde bedre fysisk og psykisk helse da forskerne undersøkte dette fem år tidligere.

Subjektiv følelse

– Mangel på energi og motivasjon kan utvilsomt bidra til at man føler seg eldre, samtidig som det begrenser evnen til å holde seg fysisk og sosialt aktiv, noe som bidrar til at man føler seg ung, sier Leonie Balter, søvnforsker ved Stockholms universitet i Sverige og hovedforfatter av studien til CNN.

Ifølge søvnforsker Chang-Ho Yun, professor i nevrologi ved Seoul National University i Seongnam i Sør-Korea, kan alder forstås i flere dimensjoner: kronologisk, biologisk og subjektivt. Han var ikke involverte i den omtalte studien.

– Samlet sett understreker disse funnene viktigheten av tilstrekkelig søvn for å opprettholde en ungdommelig subjektiv alder, noe som kan være til fordel for både mental og fysisk helse, mener han.

Yun forteller også at hvis man sover godt i løpet av en måned, kan man føle seg i gjennomsnitt nesten seks år yngre enn sin faktiske alder.

Samme deltakere i denne studien deltok også i en annen studie. De ble bedt om å sove i et laboratorium i to netter, men de fikk ikke lov til å sove mer enn fire timer. Det viste seg da at den subjektive opplevelsen av aldring var mye større når deltakerne opplevde søvnmangel. I gjennomsnitt følte de seg nesten 4,5 år eldre enn det de egentlig var.

Balter sier til CNN at hvor raskt man kan komme seg etter dårlig søvn for å føle seg yngre igjen, er vanskelig å si. Men ifølge deres data kan man oppnå dette raskt ved å redusere trettheten.

– Disse funnene støtter at søvn, som er et viktig biologisk fenomen, kan være nøkkelen til å føle seg ung, sier hun.

Én time ekstra kan gjøre en forskjell

Spesialist i klinisk nevropsykologi Tomas Myklebust har tidligere uttalt til Tv2 at han opplever at mange prioriterer sofa, TV-titting og mobilen framfor søvn.

Myklebust sier videre at man tror at man hviler ved å gjøre dette, men i realiteten stresser man kroppen og hjernen ytterligere. Han mener at bare én time ekstra søvn kan gjøre underverker for helsa vår.

Ifølge Helse Norge trenger barn i skolealder trenger 9–11 timer søvn, mens de fleste voksne trenger fra 7–8 timer for å kjenne seg uthvilt. Men om du ikke føler deg uthvilt etter det og blir søvnig utover dagen, trenger du mer søvn enn dette.

Slik kan du få bedre søvn:

Hold en stabil døgnrytme, ved å legge deg og stå opp på samme tid hver dag.

Ta vare på trøttheten og ikke sov på ettermiddagen. Om du likevel har behov bør ikke dette vare mer enn 20 minutter.

Unngå koffein om ettermiddagen og kvelden.

Styr unna alkohol før leggetid.

Skjerm deg for skjerme minst en time før leggetid, det blå lyset hemmer produksjon av søvnhormonet melatonin.

Vær fysisk aktiv for å roe ned kroppen, det er anbefalt med en tur i frisk luft eller rolige yogaøvelser.

Hold soverommet mørkt og kjølig og ikke bruk rommet til jobb eller underholdning.

Kilde: Helse Norge

