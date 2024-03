Lyn fikk testa seg i generalprøven: – Vi gjør det ikke lett for Kåffa

KFUM ARENA (Dagsavisen): Før lørdagens generalprøve mot KFUM Oslo, sto Lyn med fem strake seiere, 14 scorede mål og de to siste uten baklengs. Lyn har rett og slett vært bunnsolide, men mot Kåffa fikk de årets tøffeste test så langt, og det endte med tap. Selv om de tok ledelsen tidlig i første omgang.

– At vi taper mot et så godt lag som KFUM Oslo kan skje. Jeg er egentlig veldig godt fornøyd med det vi viser, og synes vi leverer en utrolig bra kamp mot et lag som har vært veldig gode denne oppkjøringen og som skal spille Eliteserien i år. Vi hang godt med, og fikk testet oss mot det beste laget vi har møtt i år, forteller Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Fikk testet forflytningsevnen

Der Lyn i mange av kampene sine denne oppkjøringen, også mot eliteseriemotstand i form av Kristiansund, har holdt mye på ball og dominert kampene, fikk de smake egen medisin mot Kåffa. Det stilte store krav til forflytningsevnen defensivt, og selv om det sprakk opp ved enkelte anledninger, var Halvorsen egentlig godt fornøyd med hvordan de holdt stand også i den fasen.

– Vi visste at vi kom til å bli testet veldig på forflytningsevnen i eget forsvarsspill. Det er noe Kåffa er ekstremt gode til, og ett av de beste lagene i Norge på. De scoret to fine mål, men i det store og det hele synes jeg vi klarte oss bra. Kåffa måtte slite for seieren, og det er et godt tegn for oss, sier Lyn-sjefen.

Andreas Hellum ga Lyn ledelsen tidlig i den første omgangen, etter en feilpasning fra Kåffa-kaptein Robin Rasch. Den ble utnyttet på best mulig vis ved at Anders Bjørntvedt Olsen chippet den inn mellom Kåffas stopperpar. Hellum dempet ballen på brystet og på neste touch sendte han den strøkent ned i hjørnet.

– Vi scorer stort sett alltid mål, og det gjør vi også i dag. Anders er en veldig viktig spiller for oss, som vi er veldig godt fornøyd med at har signert ny kontrakt. Med nye kontrakter på han, Daniel (Schneider) og Herman (Solberg Nilsen) ser det veldig lovende ut for fremtiden, mener Halvorsen.

Anders Bjørntvedt Olsen feiret ny kontrakt i kampen mot Kåffa med målgivende til Andreas Hellums ledermål. (Pål Karstensen)

– Skal være ekle å spille mot

Etter det tidlige ledermålet fikk Lyns bakre firer virkelig testet seg i forflytningsevnen, da Kåffa var veldig flinke til å spille ut på kant, inn i midten og prøve å finne åpninger mellom Lyn-spillerne. Det klarte de også ved de to Kåffa-scoringene som var nokså like. Først var det Simen Hestnes som fant seg rom og prikket Svindland i midten som scoret, før det var Robin Rasch som fant Svindland som la igjen til Sverre Sandal som avgjorde kampen mot slutten av den andre omgangen.

– Det skal være nivåforskjell på lagene, og jeg synes KFUM Oslo har gjort det veldig bra over mange år. Jeg heier på dem, og håper at de gjør det bra i Eliteserien. Vi har møtt to eliteserielag nå i oppkjøringen, der vi slo Kristiansund og hang godt med Kåffa, så igjen synes jeg det ser lovende ut for oss, sier Halvorsen og fortsetter:

– Vi kommer til å være ekle å spille mot, og det er vi også i dag. Vi gjør det ikke lett for Kåffa, og gjør virkelig en helhjertet innsats mot et solid eliteserielag. Gutta jobber steinhardt hele kampen, så jeg er veldig fornøyd med kollektivet og hvordan vi opptrer som et lag, forteller Halvorsen.

Sverre Sandal fikk skaffet seg nok plass inne i Lyns 16-meter til å få fyrt avgårde skuddet som ga 2-1 til Kåffa (Pål Karstensen)

Målet er å unngå nedrykk

Seks solide treningskamper er gjennomført, og etter en liten treningsuke og noen påskedager, er Lyn klare for sesongstart.

– I dag manglet vi Jørgen (Sjøl) med en infeksjon i blodet som har gjort at han har gått på penicillin i tre dager, men han er nok klar igjen over helgen. Even fikk feber i natt, men klarte å pine seg gjennom én omgang. Ibba (Laajab) fikk seg enda noen minutter og Herman (Solberg Nilsen) fikk fulle 90 minutter, så nå er det bare Alexander Rønning-Olsen som ikke er helt klar. Ellers er vi i rute til seriestart, opplyser Halvorsen.

Han er ikke så opptatt av hvor alle plasserer Lyn på tabellen, eller egentlig hvor de selv ender. Så lenge de spiller i Obosligaen også neste år.

– Vår jobb er bare å få nok lag bak oss til å holde plassen. Det blir det store målet i år. Nå har vi rykka opp to ganger på to år, så vi må være litt jordnære og stikke fingeren i jorda. Nå er det nok en divisjon opp, som vil være kjempegod utvikling for laget. Vi vet at vi kan slå alle, at vi har et veldig sterkt kollektiv, en innarbeidet spillestil og en felles tankegang både offensivt og defensivt som fungerer veldig bra. Det er kjempegøy at vi er med i toppfotballen igjen og nå gleder vi oss til seriestart, sier Halvorsen og gliser.

