Tveiten åpner opp om skademarerittet: – Vet ikke om jeg orker mer

Mikkel Tveiten snakker med Dagsavisen bare dager etter at nyheten om at han ikke blir å se på banen i 2024 heller. Og kanskje aldri mer. Han har nemlig operert for blodpropp og må belage seg på mange måneder på sidelinjen.

Lyn-backen har akkurat kommet hjem fra København, og forteller at det er en av de få positive tingene med å ikke spille fotball mer.

– Det var fint i København, men jeg er litt sliten. Jeg besøkte venner som studerer der, og vi koste oss og dro på byen. Det er en av de få positive tingene med å ikke spille mer, at man kan bli med på reiser og gjøre andre type ting. Det veier ikke opp, men det er litt digg, sier han lattermildt til Dagsavisen.

– Vet ikke om jeg orker mer

– Ser vi Mikkel Tveiten på fotballbanen igjen, på høyt nivå?

– Det er usikkert om jeg noen gang får spilt igjen. Nå blir det hvert fall ett år til på sidelinjen. Andre har vært skadet i to år, før de har spilt igjen, så det er ikke helt umulig. Jeg har bare hatt tre effektive sesonger på seks år som fotballspiller. Det bekymrer meg. Det har stanget for meg lenge nå, og det har vært veldig slitsomt mentalt, så jeg vet ikke om jeg orker mer av dette, sier en dønn ærlig Tveiten og fortsetter:

– Legene sier det ganske tydelig; De kan ikke tvinge meg, men anbefaler veldig at jeg ikke spiller i år. Det er jo viktigere for meg å kunne leve med beina om 20 år. Det er veldig kjipt, selvfølgelig. Helt pyton. Jeg hadde ventet ett år i usikkerhet, og endelig skulle jeg spille i den kuleste sesongen til Lyn siden konkursen, også får man ikke være en del av det. Det er kjedelig på alle mulig måter, sier 21-åringen som erkjenner at det ikke har vært den beste starten på 2024.

– Men i hverdagen kjennes kroppen ganske normal ut nå. Det er jo digg, sier han med et lite smil.

Problemene startet i 2022

Tveiten har egentlig ikke så veldig lyst til å snakke om de siste månedene og årene, for det er som åpne sår for ham fortsatt. Men han gjør et unntak for Dagsavisen og åpner opp. Det hele startet i 2022.

En 15 år gammel Mikkel Tveiten signerer sin første proffkontrakt med Lyn, og er spådd en lysende karriere. (Lyn)

Lysluggen, som var et kjempetalent som ung og har en rekke aldersbestemte landskamper, skulle bli den neste store fra Lyn. Han debuterte på A-laget som purung 15-åring og var av enkelte trukket fram som den neste venstrebacken på A-landslaget til Norge. Forventningene og forhåpningene var skyhøye.

Etter spill for Lyn i 2018 og fram til koronaviruset kom, dro han til Skeid på et noe mislykket lån, før han var tilbake i klubben i sitt hjerte i 2022. Det var da problemene startet.

– I 2022 var kroppen ganske dårlig. Jeg ble uforklarlig sliten i begge beina ganske ofte. Legene vet ikke om det er en direkte sammenheng med blodproppen nå, men det kan jo hende. Begge hovedblodårene i begge beina var helt tette. Ingen klarte å finne svar på noe som helst. Enten om jeg trente mer eller mindre, ble jeg veldig sliten i beina, forteller han.

Stort og lilla

I det året ble det sju kamper for Skeid, fire i OBOS-ligaen og tre i cupen, der han startet en kamp i serien og hadde tre korte innhopp. I tillegg spilte han sju kamper for Skeid 2 i 3. divisjon, samt sju kamper for Lyn i 3. divisjon.

Med andre ord var ikke 2022-sesongen en særlig suksess for Mikkel, men han var klar for å slå tilbake i 2023 for Lyn. Men heller ikke da var alt som det skulle være. Da han enkelte ganger løp på tredemøllen, sa det plutselig helt stopp i venstrebeinet.

– Beinet ble stort og lilla, og det var en veldig ekkel og rar følelse Den følelsen kommer hvis jeg gikk i trapper eller gikk på isen. En veldig liten kraftanstrengelse ga helt stopp. Jeg har mange strekkmerker på venstre bein, men etter hvert gikk det fint, så jeg dro på trening og håpte det gikk bedre, sier han og fortsetter:

– Jeg var hos fysio og tok MR-scan, men de fant ingenting. I januar 2023 trente jeg hver dag med Lyn, men klarte bare å varme opp og ikke noe mer, for det sa bare stopp.

Mikkel Tveiten i litt lystigere tider, under tiden i Skeid, da han fortsatt fikk spille fotball. (Even Lübeck)

Fikk ingen svar

Han snakket med idrettsleger, osteopater og alt som var av spesialister. Han prøvde alt som helst, hvor som helst.

– Det var utrolig kjedelig. Jeg ble mer og mer stresset fordi seriestarten kom nærmere, mens jeg ikke var klar i det hele tatt, sier han og forklarer:

– Jeg dro til Volvat og ble sendt til akutten på Ullevål sykehus, siden jeg følte meg helt sprengt i beinet. Det ville være større enn huden tillater. Jeg hadde fått en betennelse i huden fordi beinet hadde blitt så stort. Da trodde jeg at jeg endelig hadde fått svar på alt, men det var ikke det som var hovedproblemet. Betennelsen gikk bort med piller, men smertene vedvarte. Tre-fire måneder i 2023 handlet bare om å finne rett diagnose. Det var kjempekjedelig, for du aner ikke hva som var feil og man får ikke gjort noe med det. Det tok mye krefter, sier han og fortsetter:

– Til slutt ble det tatt ultralyd. Etter at ti-elleve forskjellig typer helsepersonell hadde sett på det, fikk jeg vite at det var blodpropp. Jeg følte meg faktisk lettet av å få blodpropp, sier han litt spøkefull, men samtidig ganske seriøs.

Satt inn et metallrør

Fra mars i fjor og de neste månedene gikk han rundt og var usikker på hva som skjedde videre. Han ble sliten i beina av å gå i trapper, men det mest utmattende var å ikke vite hva som feilet ham.

– Jeg gjorde masse forskjellig tester og skannet hele kroppen, men det hjalp ikke. Fra mai til august måtte jeg bare vente, og trene det jeg klarte. Det ble mye styrke, før det i august ble vedtatt operasjon for blodproppen. På grunn av mangel på stenter ble det mange utsettelser, slik at jeg ikke fikk operert før i desember i fjor, opplyser han.

Mikkel Tveiten etter operasjonen for blodpropp (Privat)

Da han først opererte, valgte de å operere for blodpropp i begge beina. Da satt legene inn et metallrør slik at det skulle åpne opp hele kanalen i beina. Likevel er han kritisk til helsepersonellet og det faktumet at han måtte vente så lenge for operasjon.

– Det føltes håpløst å bare måtte vente. Jeg skjønte ikke hvorfor det måtte ta så lang tid. Det hastet jo litt for meg. Jeg var mest innstilt på 2024-sesongen. Det fine med operasjonen var at jeg kunne begynne å trene to dager etterpå. Det gjorde jeg også, selv om jeg startet rolig, sier Lyn-backen.

Frustrerende ventetid

Tveiten innrømmer at det var frustrerende at han hadde gått nesten 12 måneder skadet og ventet flere måneder på operasjon, før han bare to dager senere kunne trene igjen etter inngrepet var gjort.

– Jeg måtte bare drite i 2023 og tenke på 2024, og var motivert og positivt innstilt, da kroppen føltes veldig bra. Den store motivasjonen var å møte Vålerenga i april. Lyn hadde litt ekstra ferie siden de ble ferdig sent med sesongen, så jeg brukte en del tid på å trene meg opp.

Hele januar og starten av februar gikk greit, og sportssjef Glenn Hartman var så positiv at det ble snakket om ny kontrakt. Så, etter en treningsøkt i februar, fikk han de samme smertene som året før. Beinet ble plutselig veldig slitent.

– Jeg fikk time med en gang og var inne til en ny operasjon. De renset metallrøret de hadde operert inn, som hadde tettet seg. Nå er det farlig for meg å spille fotball, siden jeg blør såpass mye lettere med tanke på mange dueller, hjerneblødning og generelle muskelskader. Jeg er mye mer utsatt. Siden jeg var så kjapt tilbake med fotballen og trente ganske hardt, tror de det er en av grunnen til at det tettet seg. Dessverre, sier han og sukker.

Gleder seg til sesong

Han vil ikke selv bekrefte at han har lagt skoene på hylla for godt.

– Jeg har midlertidig lagt opp. Jeg vet ikke helt hva det blir, og vi får egentlig bare se når jeg blir skadefri igjen. Samtidig vil jeg jo bare spille for Lyn, men det blir vanskelig å komme tilbake der. Da må jeg mest sannsynlig starte et annet sted for å få trent meg opp, forteller Tveiten som er lei av dårlige nyheter.

– Man blir jo utmattet når det bare kommer dårlige nyheter hele tiden. Det virker som det ikke er helt meningen at jeg skal spille fotball, da det alltid er et eller annet som dukker opp. Jeg må bare se, rett og slett, sier han om fremtiden.

Nå er han, om ikke annet, klar for å heie på Lyn tilbake i OBOS-ligaen.

– Jeg har troen på Lyn i år. Det har jeg alltid. Jeg kommer nok til å stå en del med Bastionen, men problemet når jeg står med dem er at jeg får med meg så lite av kampene. Så jeg tror jeg må bytte litt på, avslutter Lyn-gutten Mikkel Tveiten og ler.

Mikkel Tveiten med utviklingssjef i NFF Håkon Grøttland, Oscar Bobb (Manchester City) og Martin Samuelsen (Haugesund, tidligere Manchester City) (Thomas Brekke Sæteren)

