40 år med vennskap på skinner

---

NYHETSINTERVJUET

Det er 40 år siden Påskenøtter ble vist på NRK for første gang. Frem til 2011 ble det ledet av Roald Øyen.

I 2011 tok humorduoen Øystein Bache og Rune Gokstad over som nøttegeneraler.

Gjennom sitt 40 år lange vennskap og kollegium har de blant annet reist halve jorda rundt gjennom programmet «Team Bachstad», fått nordmenn til å skrattle i «Øystein og meg», og i en årrekke vært faste, rullerende paneldeltakere i «20 spørsmål».

---





NRKs Påskenøtter har gått i 40 år, og dere har vært med i en tenåring av dem. Hva gjorde at dere ville ta over den gangen i 2011?

Øystein: – Det var først og fremst et spørsmål fra ledelsen om vi kunne tenke oss å gjøre det. På det tidspunktet så hadde vi vel ingen sånne produksjoner som gikk over et helt år, så vi så for oss en gylden mulighet til å reise slik Roald Øyen hadde drevet med. Også var det jo et tradisjonsrikt og veldig populært program, så det var en liten fjær i hatten.

Rune: – Og litt skummelt!

I 13 år har Rune Gokstad og Øystein Bache vært nøttegeneraler både til jul og påske. Vennskapet deres derimot, er over fire tiår gammelt. (NRK)

Det oppstår hele tiden nye programkonsepter som skyver de gamle ut i tiden. Hvorfor tror dere nordmenn aldri blir lei Påskenøtter?

Rune: – Nordmenn er glad i tradisjoner. Samtidig går vi vel rundt og håper at vi klarte å tilføre påskenøttene noe nytt, ettersom vi var to stykker. Så sitter jo fremdeles folk og ser på Grevinnen og hovmesteren også, det blir ramaskrik om man prøver å flytte på det.

Om så med fem minutter!

Rune: – Om så! Det programmet går jo strengt tatt på feil dag, det handler jo om et nyttårsselskap.

Øystein: – Et godt tegn på levedyktighet er at noe blir parodiert, og Påskenøtter har blitt parodiert flere ganger, svært suksessfullt. Enn så lenge har originalen overlevd parodiene.

Hvordan jobber dere fram til programstart i påska?

Øystein: – Vi jobber med dette litt sånn i bakhodet hele året. Det er dessverre slik at vi lever i et land hvor det er mer behagelig og praktisk mulig å gjøre opptak i sommerhalvåret, selv om både Julenøtter og Påskenøtter går i vinterhalvåret. Men vi jobber med ideer og research hele året. På fritiden tilbringer Rune og jeg mye tid sammen i båt, og vi har båt på samme brygge. De beste turene er når vi har kommet tilbake og har to-tre nye ideer til nøttesendinger.

Hva kjennetegner en god nøtt?

Rune: – Nå som vi ikke skal reise så mye, og prøver å begrense miljøavtrykket, så tror jeg en god påskenøtt er morsom, informativ og kan lages lokalt her ikke langt fra der vi jobber. Men, som har nasjonal interesse, som gjelder hele landet. Slik at også de som sitter langt unna Marienlyst kan oppleve at det er noe de kan kjenne igjen.

Øystein: – Vanskelighetsgraden bør være slik at man ikke trenger å google, men heller spørre et annet familiemedlem.

Rune: – Ja, det kan være lurt å hekte oldemor ned fra veggen i ny og ne.

Øystein: – Og be tenåringen ta av seg headsettet og legge vekk dataspillet.

Rune: – Løft blikket fra telefonen, vi trenger din hjelp!

Er det en av dere som utpeker seg som nøttemester, som lager bedre nøtter enn den andre?

Rune: – Det tror jeg ikke, men Øystein er en hårsbredd bedre på å finne løsningsord. Jeg kan av og til stå fast, så gir jeg det til han. Da får han et sånt klarsynsk drag over ansiktet, og så løser det seg.

Øystein: – Til gjengjeld er Rune hårsbredden mer arbeidsom på å skrive manus enn meg, jeg pusler litt for mye med andre ting.

Det virker som dere har det gøy på jobb. Krangler dere noen ganger?

Øystein: – Vi er av og til uenige, men da gir Rune seg som regel. Hehe!

Rune: – Hehehe!

Øystein: – Vet du hva, vi har kjent hverandre og jobbet tett sammen i førti år, så vi er flinke til å rydde opp i den type ting. Vi er uforskammet heldige som godt oppi sekstiårene kan leke med en bestevenn på jobb hver dag. Jeg er veldig glad for den situasjonen vi har i dag.

Historiskebilder Rune Gokstad og Øystein Bache, her omtalt av NTB som «hurragutter», under NRKs høstprogramlansering i 1998. Humorprogrammet deres «Egentlig» skulle få avslutte fredagskveldene denne høsten, som det hadde gjort i 1993-1996, og som det også gjorde for siste gang i 2000. (Morten Holm/NTB)

Dere har jo vært venner minst like lenge som påskenøtter har eksistert. Hva gjør at dere fortsette å jobbe sammen?

Rune: – Påskenøtter!

Øystein: – Månedlig utbetaling fra NRK!

Rune: – Vi har det fremdeles gøy og morsomt sammen. Når vi to gjør ting sammen, så er det med en letthet. Det er veldig deilig å være bare oss to, det gjør at vi blir ganske fleksible med tanke på produksjonen. Vi slipper å inkludere så mange andre, og da slipper mange andre unna oss også.

Hva er oppskriften på et skikkelig godt, platonisk ekteskap?

Rune: – Hehe! Det er nok å oppdage når du skal rygge ut av en situasjon som kan utvikle seg til å bli en krangel. Der har vi funnet en nøkkel som funker for oss.

Øystein: – Det er ingen av oss som vil kjenne glede av å gå seirende ut av en krangel. Det er jeg ganske sikker på. Såpass mye har vi vært sammen, at vi setter pris på det vennskapet.

Rune: – Vi har alle de fine timene sammen, og vi slipper de der timene med oppvask og klesvask, hagestell og støvsuging, og klemming midt på tannpastatuben. Alle disse tingene som sakte, men sikkert kan gnage andre ekteskap i stykker.

Har dere noen gang kyssa?

Øystein: – Nei, vi klemmer hverandre rett som det er, men aldri kysset. I hvert fall ikke med tunge.

Rune: – Jeg tror ikke det? Det behovet for å kysse Øystein er ganske fraværende.

Øystein: – Har du aldri lyst!?

Rune: – Nei, faktisk ikke!

Øystein: – Rune har altfor langt skjegg... Jeg har ikke noe minne av det, så det har i hvert fall ikke satt varige spor.

Rune: – Nei det ville du husket!

Listen over ting Rune Gokstad og Øystein Bache har gjort sammen, er lang. Blant annet ledet de Melodi Grand Prix to år på rad. Her fra sendingen i 1998. (Vidar Ruud/Dagsavisen)

Etter så mange år som venner og kolleger har dere opplevd mye. Har dere noen ville historier? Eller noen veldig kjedelige, for den saks skyld?

Øystein: – På en av disse Bachstad-turene sto vi fast midt i en elv på grensa mellom Russland og Ukraina, i mange dager i strekk, uten noen nevneverdig kontakt med omverdenen. Når dét gikk bra uten krangler, så skal vi vel alltids klare...

Rune: – Å klemme ut en påskenøtt eller to, ja! Vi har jo vært så heldige som har fått oppleve så mye, sånn sett er vi velsignet der. Heldigvis har det vært langt flere plussdager enn minusdager. Jeg er så heldig at jeg kan på en søndag ettermiddag glede meg til mandag, for da skal jeg på jobb og møte Øystein. Det høres ut som koketteri, men det er ikke det.

Øystein: – Der er du heldig!

Hva er det dere ikke har fått oppleve sammen som dere gjerne skulle gjort?

Øystein: – Den listen er kort! Vi er jo i en situasjon der vi opplever veldig mye som gode venner og ektepar bruker tid og krefter og sparer opp for å gjøre sammen, og så gjør vi det i løpet av en arbeidsdag! Nå er det ikke mange år til vi pensjonerer oss, men jeg har ingen bucketliste med Rune før vi gir oss.

Rune: – Svaret på om vi har noe ugjort er nok nei. Også er det å be Øystein om hjelp, eller å få han til å bli med på ting, veldig enkelt.

Og alle disse reisemilene som kom og gikk. Hvilke lite opplagte reisemål anbefaler dere?

Rune: – Vi var heldige da vi begynte med Team Bachstad, at vi startet på topp ved å kjøre halve verden rundt og ende opp i Mongolia. Det å kunne kjøre gjennom Mongolia i en privatbil, og oppleve landet sånn i øyehøyde, det er nok noe jeg unner flere. Det var en så spesiell opplevelse! Så var det jo denne turen på elvene gjennom Russland, Belarus og Ukraina...

Øystein: – Men den unner vi ingen å oppleve, vel?

Rune: – Nei, den er vel kanskje ikke mulig om man ikke gjør fjernsyn.

Øystein: – Men det vi absolutt unner flere å oppleve er den persiske gjestfriheten! Og, når det igjen blir mulig, å oppleve russere og belarusere sånn privat, deres vennlighet og gjestfrihet. Det er mange folkeslag som er bedre på å ta imot reisende enn det vi er i Norge.

Rune: – Vi var sju uker i Japan i fjor, som blir en ny serie til høsten. Det er et helt fantastisk rart og underlig land å reise i!

Øystein: – Og de er svært vennlige og gjestfrie der.

Rune: – Og, så anbefaler vi å dra utenfor allfarvei. Veldig mange av de beste opplevelsene ligger utenfor de brede avenyene.

Øystein: – Det korte svaret er å ta en svipptur utenfor komfortsonen.

Rune: – Da kan det holde å dra til Moss!

Reiseradioen 2021 Øystein Bache og Rune Gokstad er også gamle travere i NRK Reiseradioen-sammenheng. De ledet også sendingen for 50-årsjubileet med spesialprogram for anledningen den 24. juni 2013. (Ole Kaland/Dagsavisen)

Utenom å levere påskenøtter til det ganske land, hva liker dere selv å gjøre i den gule uke?

Øystein: – Være sammen med familie, kontemplasjon, og på de dagene det er mulig: Litt hagearbeid. Det er så mange dager i påsken hvor det ikke er lov.

Rune: – Jeg har giftet meg til en hytte på fjellet, og det har jeg vent meg til å glede meg til. Ser fram til de ikke altfor lange skiturene.

Øystein: – Jeg skal rive et drivhus på en veldig støysvak måte.

Rune: – Du begynner skjærtorsdag!

Øystein: – Ja!

Vi avslutter med siste oppgave: Riksdekkende avis på 10 bokstaver?

Rune: – Er første bokstav «D»?

Øystein: – Dagbladet er ni...

Rune og Øystein: – Vi går for Dagsavisen!

Prøv deg på Dagsavisens påskenøtter her!

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)