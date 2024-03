Er byrådet en konkurstrussel?

Det er tøffe tider. Det merkes på hver enkelts lommebok, men det merkes også den gigantiske institusjonen Oslo kommune. I spørretimen på denne ukas bystyremøte kom dyrtida opp til stadighet. Helt konkret er det frykten for undergang, i henholdsvis Unibuss, Oslo Nye Teater og … av alle ting … Manglerudhallen.

Omtrent som dette gikk det:

– Nå skriver flere og flere om mulig konkurs i Unibuss. Går Unibuss konkurs blir mer enn 60 prosent av bussene i Oslo parkert. Oslo eier Sporveien og Unibuss. Dette handler om byrådets evne til å styre byen. Hva konkret gjør byrådet for å unngå at busstilbudet havner i fullstendig kollaps, spurte Abdullah Alsabeehg fra Ap.

Bakgrunnen er, som blant andre Dagsavisen har skrevet tidligere, at Unibuss risikerer så store bøter fra Ruter, etter vinterens snøkaos, at de rett og slett kan gå konkurs.

Samferdselsbyråd Marit Vea var klar på at det ville være dumt.

– Vi har fulgt situasjonen svært, svært tett, sa byråden.

Samtidig sa hun at det er begrensninger på hva hun bør og kan gjøre. Hun bør ikke diktere konklusjonene i forhandlinger mellom Ruter og Sporveien, forklarte hun.

– De leter etter løsninger for å unngå et slikt scenario. Det er helt talt det som vil tjene Oslos kollektivreisende best, og så må jeg ha beredskapen for å håndtere andre scenarioer, men det ønsker jeg ikke å spekulere i, sa byråden.

Marit Kristine Vea (V) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. (Oslo kommune-TV)

Likevel mener hun bøter er helt nødvendig. Altså at Ruter må gi bøter til Unibuss, selv om selskapet står i en svært vanskelig økonomisk situasjon.

– Hvis du kan love alt mulig, men det ikke er noen sanksjoner, så fungerer ikke systemet, sa byråd Vea.

– Formålet er jo ikke at disse sanksjonene skal bli utløst, at vi skal dele ut masse bøker, la hun til på et senere spørsmål, før hun pliktskyldigst rettet «bøker» til «bøter».

Eivind Trædal fra MDG benyttet anledningen til å skryte av situasjonen under et tidligere kaos: Søppelkrisa. Da overtok Oslo kommune rett og slett hele søppelselskapet Veireno og tok avfallshåndteringen inn under kommunal drift. Nå lurer han på om det er en god løsning nå også.

– Jeg forbereder meg på alle scenarioer, svarte Vea, uten at hun dermed antydet at å ta over Unibuss er et sannsynlig sånt scenario.

– Vi har jobbet med planer siden januar. Vi har en plan. Eller, vi har flere planer, sa byråden.

Om dette betyr at byrådet kommer til å gå i full krig for å redde det kommunale selskapet Unibuss, det får være opp til enhver å vurdere.





Men Unibuss er altså ikke det eneste kommunale selskapet som er i trøbbel om dagen. Også Oslo Nye Teater sliter med forholdene. Nærmere bestemt inflasjonen, lønnsveksten, ettervirkninger av korona og husleie. Det meldte Vårt Oslo i forrige uke. Arbeiderpartiets Eivor Evenrud fulgte opp saken.

– Noen i bystyret vil både selge og legge ned Oslo Nye Teater. Er det sånn at byrådet nå vil innfri Frps krav om å avvikle Oslo Nye Teater, eller vil byrådet sikre videre drift, spurte hun.

Eivor Evenrud (Ap), i debatt med byråd Anita Leirvik North (H) som har ryggen til. (Aslak Borgersrud)

Her var det kulturbyråd Anita Leirvik North som måtte svare for konkurstruslene.

– Jeg kan i dag verken bekrefte eller avkrefte hva som vil skje med Oslo Nye Teater. Det må gjøres større grep for at teateret skal kunne overleve, sa hun.

Det var vel ikke et veldig betryggende svar for den som er glad i teateret. Evenrud påpekte at den vanskelige økonomiske situasjonen har vært kjent lenge.

– Vurderer byråden økonomiske grep, spurte hun.

– Dette er ikke unikt for Oslo Nye Teater. Dette tror jeg alle andre teatre. Bedrifter. I det hele tatt, må forholde seg til, svarte North.

Byråden mener teateret nå må gå gjennom virksomheten og finne ut av hva som kan kuttes.

Han som hadde jobben hennes sist, Omar Samy Gamal fra SV, fulgte opp videre. Han spurte om selve bygget, som også eies av kommunen. Han fryktet enda høyere husleie for teateret.

– Det er ikke sånn at vi kan la et teater drifte over lengre tid uten å få inntektene til å gå rundt, svarte byråd Leirvik North.





Dermed var den debatten over også. Det var nesten så det kunne kjennes en frykt for et konkursras blant Oslo kommunes tilbud. Men heldigvis var det en ørliten konkurstrussel igjen på dagsorden. Da skal vi til Manglerud, og tilbake til SV-er Omar Samy Gamal.

Omar Samy Gamal (SV) i debatt med byrådsleder Eirik Lae Solberg (H). (Aslak Borgersrud)

– I forrige uke rykket byrådslederen ut og sa at han skulle gi betydelige midler for å sikre tiltaket Åpen Hall på Manglerud. Litt av utfordringen er at det ble med det. Klubben står i fare for å stenge. Når kan idrettslaget forvente at pengene kommer?

– Svaret er i morgen, sa byrådsleder Eirik Lae Solberg.

Dermed er vi trygge. Eller, Manglerudhallen er i hvert fall trygg. En stund til.

