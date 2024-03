Frykter busskonkurs: Vil stoppe Unibuss-bøter

Vinterens busskaos, med forsinkelser, utsettelser og innstilte avganger over store deler av byen, kan få en brutal konsekvens. Ruter og Unibuss, selskapet som kjører rundt 70 prosent av Oslos bussturer, er nemlig i forhandlinger om etterspillet. Det ligger i kortene at Unibuss skal bøtelegges for manglende leveranser. Men nå frykter politikere at bøtene kan bli så store at de ender med konkurs.

Dermed kan vi være i den situasjonen at Oslo kommune, ved Ruter, slår et selskap som eies av Oslo kommune konkurs. Unibuss er nemlig heleid av Sporveien.

– Det vil være helt krise for Oslo, sier SVs gruppeleder i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll, til Dagsavisen.

Frykter bøter på 120 millioner

Sammen med Abdullah Alsabeehg (Arbeiderpartiet) og Sirin Hellvin Stav (Miljøpartiet de Grønne), som begge sitter i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre, har hun lagt fram et nytt forslag for å forhindre busskonkursen.

– Vi er veldig bekymret for busstilbudet dersom byrådet lar dette skje, sier Hellvin Stav.

– Vi krever at byrådet ikke gir bøter før den eksterne evalueringen er ferdig, sier Holmås Eidsvoll.

Vårt Oslo, som har skrevet flere saker om konkursfaren i Unibuss, har vist fram følgende regnestykke for mulige bøter etter busskaoset: Hver innstilte bussavgang kan gi 15.000 kroner i bot. Mellom 6.000 og 8.000 avganger ble innstilt i vinter. Til sammen blir det 120 millioner kroner.

– Hva skjer hvis bøtene blir i den klassen?

– Det kan jo brekke ryggen på Unibuss. Det er helt på sin plass at en operatør som ikke leverer som avtalt får gebyrer, men vi mener det er prematurt før en ekstern granskning en ferdig, sier Hellvin Stav.

– Det vil være helt krise for Oslo, legger Holmås Eidsvoll til.

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Byråd holder seg unna forhandlingene

Ruter og Unibuss er for tida i samtaler om etterdønningene fra busskaoset. Det er på det rene at bøter er et tema. I et møte i miljø- og samferdselsutvalget i forrige uke sa samferdselsbyråd Marit Kristine Vea fra Venstre at hun hadde et sentralt fokus: At det ikke skulle bli noe driftsbrudd i Oslos kollektivtransport. Forhandlingene mellom Ruter og Unibuss kommenterte hun ikke.

– Jeg går ikke inn i forhandlingene dem imellom, sa Vea da.

– Hvordan vurderer byråden risikoen for konkurs, spurte Abdullah Alsabeehg på møtet.

– Vi vet at det er en presset situasjon i Unibuss, men jeg ønsker ikke å spekulere i ulike konsekvenser, svarte byråd Vea.

Nå vil altså de tidligere byrådspartiene – SV, MDG og Ap – utsette eventuelle bøter til etter at en ekstern gjennomgang er gjort om hva som egentlig skjedde under busskaoset.

Det var mye som gikk galt i vinter. Det var busser som sto, men også veier som ikke var ryddet for snø. Det var batterier som måtte lades ofte, og det var bakhjulstrekk på svære leddbusser som skled på glatta. Så er spørsmålet, hvor mye av dette er Unibuss sin feil, og hvor mye har andre skylda for?

– Vi må få vite hva som har gått galt i hvert fall, før man går til så drastiske skritt, sier Hellvin Stav.

– Det er paradoksalt om Unibuss går konkurs, hvis de ikke kunne kjøre fordi brøytingen ikke var god nok, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

70 prosent av busstilbudet

Abdullah Alsabeehg trekker særlig fram at Ruter allerede 4. januar i år spilte inn til Rådhuset en bekymring for vintervedlikeholdet i byen. Nå lurer han på om byrådet fulgte opp det godt nok.

– Hvordan fulgte byrådet opp bekymringene fra Ruter, og hvorfor ble ikke Ruter fulgt opp tettere mellom 4. og 15. januar etter flere uker med busskaos? Før vi har fått svar på det er det er for tidlig å gi store bøter som kan føre til konkurs, sier han.

– Ville det vært det samme om Unibuss var et privat selskap?

– Det viktige her er at Unibuss står for 70 prosent av busstilbudet i Oslo. Den plassen er det veldig vanskelig for et selskap å ta over. Konsekvensen av en eventuell konkurs vil være store for byen vår, sier Alsabeehg.

Alsabeehg, Holmås Eidsvoll og Hellvin Stav frykter at en konkurs i Unibuss vil være svært dramatisk for kollektivtrafikken i Oslo. (Aslak Borgersrud)

– Vi er jo eier av Unibuss, og har et særlig ansvar, siden det er heleid av kommunen. Men vi ville vært bekymra også hvis det var et annet selskap, sier Holmås Eidsvoll.

– Det vi frykter er at tilbudet blir rammet. Det kaoset som da kan oppstå, det ønsker vi å unngå, sier Alsabeehg.

– Er dette ideologi fra Høyre/Venstre-byrådet?

– Det må du spørre dem om. SV mener bussdriften bør tas tilbake i egen regi. Men det er ikke Ap og MDG enige med oss i, sier Holmås Eidsvoll.

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

«Ikke sannsynlig» med konkurs

Unibuss har vært gjennom kraftige omveltninger allerede, som følge av kaoset. Administrerende direktør Øystein Svendsen gikk av 2. februar i år. Dermed har dagens sjef, Atle Rønning, bare sittet i stolen i halvannen måned nå. Men konkurs frykter han ikke.

– Vi er i dialog med Ruter. Vi ser ikke på det som noe sannsynlig scenario, sier han til Dagsavisen.

– Kan dere takle bøter opp mot 100 millioner?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere noe på.

Rønning, som tidligere var kommersiell direktør i selskapet, trekker fram at Ruter ikke må gi dem bøtene, selv om de kan.

Atle Rønning, administrerende direktør i Unibuss. (Unibuss)

– Utgangspunktet for dialogen er den krevende vinteren vi har hatt og det teknologiskiftet som har skjedd. Ruter har et veldig strengt bøteregime. Det er kan-bøter, ikke skal-bøter. Vi har ikke fått noen bøter ennå. Vi tror på at vi kommer til å komme fram til en god løsning for både Ruter, Unibuss og Oslo, sier Rønning.

Vinteren har inneholdt både mye snøfylte veier, mange minusgrader og mangelfullt veivedlikehold, men har også tydeliggjort at de nye elbussene måtte lades mye, og slet med veigrepet.

– Er alt dette deres feil?

– Det vil jeg ikke si. Det er en kombinasjon av mange faktorer. Den kalde vinteren og det manglende veivedlikeholdet har ikke hjulpet oss, sier han.

– Men du frykter altså ikke konkurs?

– Det er riktig.

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

Svak rolleforståelse

Samferdselsbyråd Marit Kristine Vea har ikke kunnet snakke med Dagsavisen i dag, men vi har fått svar på noen spørsmål på e-post. Hun reagerer kraftig på utspillet fra MDG, Ap og SV.

– At bystyret skal bryte inn i forhandlinger selskapene har om kontrakter, er helt utenfor ansvarlig praksis. Det er oppsiktsvekkende at styringspartiet Arbeiderpartiet har en så svak rolleforståelse, skriver Vea til Dagsavisen.

Marit Vea i Venstre. (Mimsy Moller)

– Gebyrsystemet er utformet for å sikre likeverdig konkurranse og et godt kollektivtilbud. De forpliktelsene Unibuss har påtatt seg, er fastlagt i kontrakter mellom Unibuss og Ruter. Tolkning av kontrakter må avklares dem imellom, skriver hun.

– Er det en fare for at bøtene gjør at Unibuss går konkurs?

– Mitt ansvar og hovedanliggende er å sikre at Oslos innbyggere har et godt busstilbud. Men jeg kommer ikke til å gå inn i forhandlingene mellom Unibuss og Ruter. Det ville hulet ut hele det systemet vi har der bussoperatører inngår kontrakter i en konkurranse på like vilkår. Mitt ansvar er Oslos kollektivtilbud, mens det er Unibuss sitt styre som til enhver tid ansvarlig for selskapets økonomi, skriver Vea.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Sju fakta om Dagsavisens lesere: Du vil ikke tro hvor late og pene dere er!

Les også: En slask i bystyret: G-streng på en søndag, vegetarmat på en onsdag