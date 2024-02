G-streng på en søndag, vegetarmat på en onsdag

Det hender ganske ofte at Høyre anklager venstresida for å bare være opptatt av ideologi. Å drive politikk med skylapper. Typisk kommer dette argumentet når det diskuteres om institusjoner skal være offentlige eller private.

«Vi vil bare ha det beste for brukerne, mens sosialistene er blindet av ideologi», er gjerne argumentene som kommer fra høyresida i den type diskusjoner.

I dagens bystyremøte var det omvendt. Da skulle det nemlig diskuteres søndagsåpne butikker i Oslo sentrum. Det vil nemlig byrådet ha, og har søkt Statsforvalteren om å få deler av Oslo regna som turiststeder. For er man turiststed, kan butikkene holdes åpne også på ukas siste dag. Høyre vil ha søndagsåpent. Og dermed er man også veldig opptatt av at Oslo er et turiststed. Det sier seg sjøl.

Arbeiderpartiets Marthe Scharning Lund var den første som fikk stille spørsmål, og hun gikk rett i det søndagsåpne forslaget fra byrådet. Hun tegnet et dystert framtidsbilde for butikkene i sentrum.

– Selv om det i teorien vil være opp til være opp til hver enkelt butikk, vil dette være en ond spiral. Holder nabobutikken åpen blir det vanskelig å holde stengt, sa gruppeleder Scharning Lund.

Deretter fulgte hun opp med en liste over alle NHO-avdelinger som er mot søndagsåpne butikker.

– Gambler nå byrådet med økonomien til handelsstanden? Er det i tråd med den såkalt næringsvennlige profilen til Høyre, spurte hun.

– Ordfører, jeg tenker at dette her er en gladsak, svarte byråd Anita Leirvik North.

Hun er byråd for det meste, eller i hvert fall kultur, idrett, næring og eierskap. Og kan dermed også bruke kulturens søndagsaktiviteter som argument for at vanlige butikker også skal holde åpent.

– Vi ønsker en mer levende by. Vi har et sentrum med et aktivt og levende kulturliv på søndager, og et næringsliv som også kan være en del av det, tenker vi kan ha positive synergier, sa Leirvik North.

Dette er på langt nær første gang et høyrebyråd har prøvd å omdøpe Oslo til et turiststed, for å få lov til å åpne butikken. Sist var i 2013, under byrådsleder Stian Berger Røsland (H). De pleier å få nei.

– Er dette bare symbolforslag som dere forventer å få avslag på, spurte Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder for SV.

– Nei, det har skjedd en del siden sist. Vi har vært gjennom en pandemi og vi er nå klar over hvilken klimakrise vi står i, svarte altmuligbyråd Leirvik North.

Forslaget gjelder ikke akkurat bare kafeen inne i Vigelandsparken, eller steder hvor det helt åpenbart stort sett bare er turister. Nei da. Dette skal gjelde Oslo sentrum. Men byrådet har funnet en elegant løsning for å kunne tilpasse virkeligheten til sitt forslag:

– Jeg mener turistbegrepet må utvides. Kommer turisten fra Sarpsborg eller Singapore, tenker jeg er ganske likegyldig, sa Leirvik North.

– Men Oslo er ikke Beitostølen. Hvordan kan det borgerlige byrådet mene at søndagsåpne butikker er en god idé når nærmest hele fagbevegelsen går mot dette?, spurte Juni Romero Berg-Nielsen fra Miljøpartiet De Grønne.

– Jeg var selv, faktisk, på Beitostølen på søndag, svarte Leirvik North, uten å spesifisere hvorfor akkurat dette var relevant. Ja, bortsett fra å bekrefte at Beitostølen har mye helgeturister, da.

– Jeg tenker det er unaturlig at du har dette skillet. I Lørenskog har du definerte områder som er turistområder, mens i Oslo har du ikke det, la hun til.

Og sånn går nå debatten fram og tilbake, mellom en opposisjon som gjerne vil stoppe forslaget, og en høyreside som må parere alle angrepene med samme forsvarsbrikke, byråd Leirvik North.

– Jeg forstår ikke hvordan muligheten til å kjøpe skrutrekker på Clas Ohlson eller G-streng på Cubus skal bidra til kulturtilbudet i byen, sukket SVs Sarah Safavifard.

– Denne synergien ønsket vi å få til, svarte byråden.

Men på dette forslaget har ikke engang høyresida sine egne under kontroll. Kristelig Folkeparti er jo støtteparti for Høyre-Venstre-byrådet. Likevel stilte KrF-gruppeleder Øyvind Håbrekke også nokså sarkastiske spørsmål til byrådet.

– Vi har utfordringer som må løses. Og så bruker man masse tid på en sak som aldri vil bli gjennomført. Har byrådet veldig god tid? Trenger byrådet innspill fra bystyret på viktige saker man heller burde brukt tida på, spurte Håbrekke.

Leirvik North svarte med en slags referanse til Stabæk Fotball, som jo heller ikke er direkte «off brand» fra vestkantbyrådet.

– Jeg tar gjerne innspill. Alltid, uansett, sa hun.

Til de som av høyst forståelige grunner ikke veit: Det siste der er Stabæks slagord, sikkert formulert av Arbeiderpartiets slagordguru Ingebrigt Steen Jensen. Han må nok kontaktes også for andre og bedre onelinere til neste debatt.

Men den store snakkisen på dagens bystyremøte var noe helt annet, må jeg dessverre si. Det handla om noe så prosaisk og ubetydelig som mat. I kulturkrigen som har foregått i byen de siste åtte årene har som kjent vegetarmat vært en viktig ingrediens.

Maten i barnehagene, skal den være vegetarisk? Skal våre gamle måtte spise bare grønnsaker til middag på sykehjem? Og skal ikke kommunens kantiner få servere godt, gammaldags kjøtt? Varianter av denne debatten gikk høyt som orkanbølger med jevne mellomrom, mens vegetarianervennene i Miljøpartiet De Grønne satt i byråd.

Nå er MDG ute av maktas korridorer. Kjøtt- og næringslivsvennlige Høyre har inntatt byrådstårnet i Oslo rådhus. Og ordførerklubba. Så da burde jo alt ligge til rette for en saftig liten kommunal steik iblant, med offentlig biffsnadder og bystyrebiff? Det trodde nok mange.

Men så kom bystyremiddagen. Midt i hvert bystyremøte serveres nemlig bystyrerepresentantene gratis middag, servert i vakre lokaler i Oslo rådhus, på pent rådhus-service og med både dessert og god drikke til. Det er litt opp og ned hva som serveres. Men denne gangen utløste måltidet en viss storm blant de folkevalgte.

Det var nemlig bønner med bønner, gulrøtter og brun saus. Og der gikk altså grensa for selv en del av de mest vegetarpositive blant bystyrerepresentantene.

Dagens politikermiddag skapte bølger i bystyret. (Aslak Borgersrud)

Politikere som vanligvis er kjent for slagkraftige politiske utspill brukte det ytterste av sine talegaver til å polemisere om middagen, og da møtet skulle starte opp igjen tok selveste ordføreren ordet for å snakke om dagens ernæringsmessige påfyll.

– Det var noen utfordringer for ganen, denne middagen vi akkurat fikk. Så bare for å si det sånn her oppe fra podiet. Noen skal snakke med noen. Så sier vi ikke mer enn det.

Ingen sak for liten for å ta opp fra bystyrets talerstol, i det minste! Om så skylappene er av ideologisk eller gastronomisk karakter.

