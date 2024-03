Brundtland-comeback for abortrettigheter: - Historisk viktig prosess

For første gang siden 1990-tallet tar tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland i dag ordet i en norsk parlamentarisk debatt. Etter valget i 2023 ble Brundtland valgt inn i bystyret for Arbeiderpartiet, men fram til nå har hun ikke faktisk sagt noe. Det endret seg i dag.

Tema er abort. Oslo kommune skal uttale seg i en høring om en såkalt NOU, Norsk Offentlig Utredning, om abort i Norge. Der har Brundtland, sammen med andre politikere i Arbeiderpartiet og i Venstre, stilt flere forslag som var oppe til debatt.

Blant annet foreslår Brundtland at abortnemndene i sin nåværende form avvikles, og at straffebestemmelsen i abortloven oppheves, omtrent femti år etter at abortspørsmålet først ble reist på stortinget.

Ingen grunn til å fortsette med nemnd

– Ordfører, dette bystyret tar del i en historisk viktig prosess for kvinners frigjøring, rettigheter og helse, sa Gro Harlem Brundtland fra talerstolen onsdag.

Hun fortalte om kampen for abortloven på 1970-tallet og hvordan hun da kunne snakke med autoritet siden hun selv hadde sittet i abortnemnd.

– Nå er det på høy tid å ta nye viktige skritt, sa Brundtland onsdag.

– Dagens lov er rett og slett utdatert. Det er ingen grunn til å fortsette med nemnd etter tolv uker. Det er fortsatt kvinners liv dette dreier seg om, sa hun.

Tidligere statsminister og WHO-direktør Gro Harlem Brundtland er på plass i bystyresalen fra klokka 15 onsdag. (Aslak Borgersrud)

Forslagene fra Gro Harlem Brundtland lyder som følger: “Oslo kommune mener grensen for selvbestemt abort bør utvides til 18. svangerskapsuke. Det bør fortsatt være mulig med abort fram til utgangen av 22. svangerskapsuke på bestemte vilkår.”

Samt: “Oslo kommune mener at abortnemndene bør avvikles.”

Begge disse forslagene ble vedtatt mot stemmene til KrF, Høyre og Fremskrittspartiet.

