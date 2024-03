Flyplassvektere under opplæring får ikke betalt: – Riv ruskende gærent

– Det er ikke sånn arbeidslivet i Norge skal være, sier Frank Aamo.

Han er hovedtillitsvalgt i Avarn Security Aviation, og er ikke akkurat blid. Det har sin forklaring:

Arbeidsmanden har tidligere skrevet om vektere ved Kristiansand lufthavn Kjevik som jobbet 150 timer i full uniform i sikkerhetskontrollen uten å få betalt.

Avarn Security Aviation ville ikke betale dem lønn under opplæring.

Daværende tillitsvalgt ved Kjevik, Geir Martin Andersson, mente at vekterne jobbet på kontrakter som brøt med arbeidsmiljøloven, såkalte skolekontrakter, og mistenkte at de var utsatt for lønnstyveri.

Avarn Security avviste påstanden om lønnstyveri og mente derimot at det ikke var riktig at de som er på skolekontrakter er ansatte.

Arbeidsmandsforbundet mente at Avarn omgikk vekteroverenskomstens bestemmelser om at arbeidsgiver skal dekke lovpålagt opplæring, og ba LO juridisk om bistand og en vurdering av saken 15. august i fjor.

Men enn så lenge har ikke saken gått videre i systemet.

I mellomtiden har «Kjevik-modellen», ifølge hovedtillitsvalgt Aamo, spredt seg til flyplasser landet rundt.

– Det er riv, ruskende gærent, sier han.

Ikke drøftet med tillitsvalgte

Aamo forteller at han fått meldinger fra flere flyplasser om at modellen har blitt innført der. På Trondheim lufthavn Værnes, er den allerede iverksatt.

– Vi har ti ansatte hos oss på skolekontakter, sier Aamo, og forteller videre at det ikke har blitt sendt ut informasjon om innføringen skolekontaktene til noen av de ansatte.

Kontraktene har heller ikke blitt drøftet med tillitsvalgte.

– Det har bare blitt gjennomført. Jeg er frustrert, irritert og sint. Og så er det frustrerende at det tar så lang tid før vi hører fra LO juridisk, sier Aamo.

Billig erstatning

Aamo forteller om en bransje med høy turnover, og beskriver skolekontraktene som en billig måte å erstatte dem som går ut og inn av døra på.

– Men det gjør det jo ikke riktig for det. Hele greia er helt meningsløst, sier han og legger til:

– Det er ikke sånn det skal være i Norge. Alle bedrifter må regne med en viss opplæringskostnad når de ansetter nye.

– Mildt sagt uheldig

Forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen, er kritisk til at Avarn ikke betaler vekterne lønn underopplæring.

– Det er mildt sagt uheldig, og ikke bra i det hele tatt. Vi mener at dette er en omgåelse av tariffen, sier Mikkelsen.

Han forteller at det er de konkrete sakene på Kjevik og Værnes som har dannet bakgrunn for saken som er sendt til LO juridisk, men at prinsippet også gjelder de andre flyplassene.

– Nå ligger saken hos advokat der, og jeg håper den går videre snart, sier Mikkelsen.

Fra LO juridisk kan saken gå videre til LO og NHO, og om mulig ende opp i arbeidsretten.

Avarn: Kontraktene har eksistert lenge

Administrerende direktør i Avarn Security, Kjell Frode Vik, avviser at det er noe som heter «Kjevik-modellen» og at prinsippet med skolekontrakter skal ha «spredd seg» til andre flyplasser.

Ifølge Vik har skolekontraktene eksistert i Avarn Security Aviation siden lenge før Frank Aamo kom inn i bedriften.

– Alle steder der det er naturlig med nødvendig opplæring, har skolekontrakter. Det blir feil å si at det har spredd seg fra flyplass til flyplass. Vi har en praksis som vi mener er riktig, og Aamo og NAF mener at det ikke er riktig, sier Vik.

Han forteller også at kontraktene har vært drøftet med tillitsvalgte lenge før Aamo sin tid.

– Hva svarer du til at forbundssekretær Mikkelsen mener skolekontraktene er en omgåelse av tariffen?

– Vi lønner alle som er ansatt hos oss. Mikkelsen mener at man skal lønne folk som vekter før man er vekter, men du har ikke lov å jobbe som vekter før du er ferdigutdanna som vekter, sier Vik, og legger til:

– Dette er uansett en pågående sak som det blir feil å kommentere før det har kommet en avklaring.

Arbeidsmanden har prøvd å komme i kontakt med LOs juridiske avdeling for en kommentar, men har ikke mottatt svar.

