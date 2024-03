Disse fem sakene mener SV kan samle venstresiden

Høyre fosser fram og Fremskrittspartiet er på enkelte målinger landets nest største parti. Samtidig sliter Arbeiderpartiet med å komme seg opp på 20-tallet. Senterpartiet er en skygge av seg selv.

Det er for tiden bare SV-leder Kirsti Bergstø som kan lese meningsmålinger uten frykt for røde tall og dommedagstanker.

Likevel ser Bergstø på utviklingen med stor uro. Nå tar hun til orde for en bred samling på venstresiden foran stortingsvalget i 2025.

SV-lederen mener det også kan gjøre det enklere for sterke krefter innenfor både fagbevegelsen og miljøbevegelsen å mobilisere for en ny og bred rødgrønn regjering.

Bred regjering

Øverst på Kirsti Bergstøs ønskeliste er en bred rødgrønn regjering. Rett og slett for å snu sentraliseringen, få en rettferdig fordeling av ressursene, sikre at kystsamfunnene kan overleve og unngå at det er markedet som skal styre utviklingen.

– Hvem skal da sitte i en slik regjering?

– Det må valgresultatet og forhandlinger vise, svarer Bergstø.

Men hun er klar på følgende:

– Alle partier på rødgrønn side må være åpne for å samarbeide med hverandre og til å ta makt og ansvar. Arbeiderpartiet og Senterpartiet må være åpne for samarbeid med både SV, Rødt og MDG, sier Kirsti Bergstø.

Hun ser for seg at det er mulig å enes om store linjevalg, men å ta litt større diskusjoner som må forhandles fram i større grad etter valget.

Landskap i endring

Som bakgrunn for utspillet, viser SV-lederen til et partilandskap i stor endring. Ingen flertallskonstellasjoner klarer seg med mindre enn tre partier ved roret.

Med andre ord: Ingen partier kan være seg selv nok.

– Det krever at man må søke samarbeid bredt. Min invitasjon til de andre partiene på rødgrønn side går på at vi setter oss ned sammen og i det minste blir enige om hva vi er enige om, sier Kirsti Bergstø til FriFagbevegelse.

Selv kommer hun med fem forslag hun gjerne kunne fronte, men hun presiserer at de andre partiene kan ha andre ideer.

Det viktigste er at det bør skje før valget, poengterer hun.

Hun ser for seg i alle fall fem saker som det skal være mulig å samle seg om:

1. Fullføre tannhelsereformen.

– I opposisjon har vi klart å starte marsjen for en tannhelsereform. Det skal ikke være forskjell på hva du betaler om du går til en lege eller tannlege. Målet er å få en lik geografisk og økonomisk tilgang til tannhelse. Dette er en enorm velferdsreform som vil bli slått hardt tilbake hvis høyresiden får makten, mener Kirsti Bergstø.

SV vil likestille tannhelse med andre helsetjenester. I budsjettforhandlinger har partiet fått gjennomslag for at alle i aldersgruppen 21 til 24 år får 75 prosent rabatt på tannbehandling. Utvidelsen av dette skal skje i offentlig regi.

– Lommeboka skal ikke styre hvilken tannhelse hver enkelt av oss har, mener Bergstø.

2. Satsing på «havet tilbake til folket» og «Ta jorda i bruk» i form av matproduksjon over hele landet.

– Vi må gi fisken tilbake til kystsamfunnene og bygge opp en landbasert fiskeindustri lokalt. Ressursene i havet tilhører folket og skal komme lokalbefolkningen til gode, sier Kirsti Bergstø.

– Fiskekvotene havner på stadig færre hender uten regionale bindinger, legger hun til.

3. Opprustning av jernbanen og fylkesveiene.

I sitt alternative budsjett sist høst ville SV bruke 100 millioner kroner mer på jernbanen, og vil halvere prisen for billetter for barn og studenter.

4. Arbeidslivssaker.

Bergstø ser for seg en reform for å sikre kompetanse gjennom hele arbeidslivet. Og at flere unge kommer i arbeid og aktivitet. Hun vil bygge videre på viktige seire på arbeidslivsfronten inneværende stortingsperiode, som en bedre arbeidsmiljølov og begrensninger på innleie.

På dette feltet er det et tydelig skille mellom de to politiske fløyene.

5. Forutsigbar retning

Kirsti Bergstø mener velgerne må kunne velge mellom to klare alternativ ved stortingsvalget i 2025.

– En samlet venstreside kan gå til valg i 2025 med at man vil ta landet i en forutsigbar og riktig retning for landet, poengterer hun.

Brøt i 2021

Foran valget i 2021 gikk Arbeiderpartiet til valg på en rødgrønn regjering bestående av Ap, Sp og SV.

SV brøt allerede under sonderingene på Hurdalsjøen hotell, og trakk seg dermed fra regjeringsforhandlingene til stor skuffelse fra fagbevegelsen.

– Politikken er alltid viktigere enn posisjonene. Endringsviljen til Ap og Sp var ikke stor nok. Da var det riktig å gjøre det vi gjorde og heller forhandle fra sak til sak i Stortinget, sier Kirsti Bergstø.

På spørsmål om SV vil være med i en regjering eller ikke etter neste stortingsvalg, svarer Bergstø at SV ønsker å ha mest mulig innflytelse over politikken.

– Jeg mener ingen skal stenges ute på forhånd. Det aller meste må kunne diskuteres. Vi klarte å danne enighet med Senterpartiet i 2005 og sammen lagde vi den mest radikale regjeringsplattformen i Europa, påpeker hun.

Utfordrer Sp

I et intervju i Dagsavisen i forbindelse med sin 75-årsdag, gikk tidligere Ap-topp Martin Kolberg ut med et tilsvarende krav: Partiene på venstresiden, inkludert Senterpartiet, må samles før stortingsvalget.

Han hadde kun ett bursdagsønske: Aps ledelse og sentralstyre må stille seg i spissen for dette.

Kolberg peker blant annet på at en ny regjering med Høyre og Frp kan få fatale konsekvenser for norsk landbruk.

Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim støtter imidlertid ikke en slik tanke.

Kirsti Bergstø mener Senterpartiet har alt å vinne på å støtte en slik samling på venstresiden. Hun vil utfordre partiet, som ved flere anledninger har gitt uttrykk for at de ikke ønsker regjeringssamarbeid med SV. Dette til tross for at det er med SV de ifølge henne kan oppnå mer politisk kontroll over krafta og helsetjenester nært folk.

– På flere viktige punkter står vi i SV nærmere Sp enn Ap. Spesielt i spørsmål knyttet til hvordan vi kan få politisk kontroll over kraften. En annen sak er hvordan sykehusene skal styres og finansieres. Både vi og Sp vil ha en mer politisk styring av sykehusene, ser Kirsti Bergstø.

– Mener du at Senterpartiet møter seg selv i døra ved å nekte regjeringssamarbeid med SV?

– De må i det minste holde den døra åpen. Og nøkkelen må ligge i konkret politikk og hva vi kan få til i fellesskap, mener Kirsti Bergstø.

– MDG har sagt de ikke vil binde seg til en blokk?

– Deres posisjon tolker jeg som helt åpen. De åpnet for begge sider. Det skal ikke være til hinder for å sette seg ned sammen med oss hvis vi inviterer de til bords. Jeg tror vi kan få til mye samme, også miljøet er tjent med en storsatsing på å ta havet tilbake og jorda i bruk.

Høyre og Frp problemet

Alternativet til venstresiden må være langt verre for Senterpartiet, mener Bergstø.

– Høyre og Frp er mer problemet enn løsningene for alle som er avhengig av en omfordelende økonomi og aktiv næringspolitikk, sier Kirsti Bergstø.

SV-lederen mener sentraliseringspolitikken har rammet Finnmark hardest av alle.

– Det som trengs nå er en motsatt politikk. Evnen til å snu sentraliseringen og føre en offensiv politikk for samfunnsbygging, sier Kirsti Bergstø.

– Vi må satse på folk i forsvaret, men også skape livskraftige samfunn med arbeidsplasser, aktivitet og gode liv. Vi kan ikke bare basere et samfunn på det militære, mener SV-lederen.

Det gjelder også med tanke på beredskapen.

– Krisen i sykehusene i nord viser at helseforetaksmodellen må ses på med nye øyne. Den må avløses av en modell som fungerer. Sykehusene i Hammerfest og Kirkenes må slik det er i dag ta ned på driften for å betale for nye bygg. Løsningen er å ta politisk styring over helse og sykehus. Der er jo også Senterpartiet helt på linje med oss, mener Bergstø.

