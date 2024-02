Senterpartiet svarer Kolberg: – Vi har mista mange velgere til Høyre

– Hvordan skal det gå hvis Høyre og Frp får flertall på Stortinget? Det er det store spørsmålet. Det må mine venner i Senterpartiet sette seg ned og tenke igjennom.

Det sa Martin Kolberg, Arbeiderpartiveteran, -nestor og kanskje til og med -legende, i et intervju med Dagsavisen på 75-årsdagen. Han utfordret Senterpartiet på å slippe SV inn i regjering. For, som han sier, bare venstresida kan redde norsk landbruk.

– Hvem skal hindre det? Hvem skal hindre at importvernet bli betydelig svekket, hvis høyresida får flertall? Det må Sp tenke igjennom, sa Kolberg.

Og når både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sliter kraftig på målingene må det gjøres grep hvis de skal vinne valget i 2025, mener Kolberg.

Peker på dyrtid og urolige tider

– Jeg er jo helt enig i målet her. Vi må holde Høyre og Frp utafor regjering ved neste valg. Det er veldig viktig både for Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Høyre vil plukke fra hverandre alle satsingene til Sp.

Det sier Anne Beathe Tvinnereim til Dagsavisen. Hun er utviklingsminister, nestleder i Senterpartiet, og leder partiets programkomité for neste stortingsperiode. Tvinnereim mener målet er det samme, men at strategien er forskjellig.

– Spørsmålet er hvordan vi gjør det. Der skiller vi nok litt lag, sier Tvinnereim til Dagsavisen.

Kolberg sier i intervjuet at den viktigste grunnen til tillitssvikten regjeringa opplever nå, er at det ikke ble noen rødgrønn flertallsregjering.

– Det er en litt slapp tolkning. Jeg tror dyrtid og urolige tider har mye av forklaringa, ikke at løsningen er å lage enda mer forpliktende samarbeid med venstresida. Tvert imot tror jeg det er å ta tilbake tilliten i næringspolitikken. Der har vi fått mye kjeft. Både fortjent og ufortjent, sier Tvinnereim.

Sp-statsråden mener at appell fra næringslivet er avgjørende for å få distriktene til å vokse.

– Vi har mista mange velgere til Høyre. Noen til Frp, noen til INP, og mange til gjerdet. Vårt viktigste bidrag er å ta tilbake de velgerne, sier hun.

– Da har dere motstridende interesser med venstresida?

– Jeg er uenig i at mer forpliktende samarbeid vil øke sjansen til å holde høyresida utenfor regjering. Jeg mener det vil svekke det. Vi må ha tilbake velgerne som har begynt å snuse på andre partier. De skal vi hanke tilbake, ved å bli et enda tydeligere næringsvennlig distriktsparti.

Ikke sammenlignbart med 2005

– Ap og Sp har nå til sammen omtrent 25 prosent oppslutning. Det har ikke funka så bra å bare kjøre på?

– Det er ikke «business as usual» i norsk politikk. Verden har endra seg så raskt de siste fire åra. Nå må vi ha enda mer hårete grep, og må bruke masse penger på ting vi egentlig ikke har lyst til å bruke penger på. Det er ikke for å sutre. Men vi må forklare folk at det er nye tider. Det er tøffere prioriteringer, sier Tvinnereim.

Martin Kolberg var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2001 til 2009. Her er han hjemme i Tranby. (Mimsy Møller)

– I krisetid er det viktig hvem som snekrer sammen kriseløsningene. Hadde det vært Høyre og Frp som satt i regjering kunne de brukt det som skalkeskjul for sin politikk. Man kaller det krisetiltak, og så blir det økende forskjeller. Men det er ikke lett, sier hun.

– Er det kamp om dette, internt?

– Nei. Vi skal selvfølgelig ha en diskusjon fram til neste valg. Men det er veldig stor oppslutning om den regjeringskonstellasjonen vi har nå. Alternativet ville vært veldig ille.

– Ville det?

– Ja, altså en Høyre og Frp-regjering. Å sitte i regjering med SV ville ikke vært veldig ille. Men det er enklere å finne løsninger uten.

– Kan dere ikke bare bli med i venstresida, da? Og la storbønda fare?

– Da holder vi i hvert fall ikke Høyre utafor regjering. Venstresida trenger et parti som Sp, som sitter i sentrum og kan samarbeide til venstre. I fellesskap er det Sp og Ap som gir de beste svarene for Norge. Så er jeg veldig bekvem med å forhandle fram statsbudsjett med SV.

– Da Ap, SV og Sp gikk sammen i en rødgrønn regjering, i 2005, så skapte det en entusiasme. Og man vant neste valg. Den entusiasmen ser man ikke nå?

– Det er ikke sammenlignbart. For tidene nå er så ekstraordinære. Jeg er ikke så sikker på at vi ville hatt den samme styringsfarten hvis vi hadde den samme konstellasjonen nå. Det er bra at vi nå kan søke brede kompromisser i Stortinget, utenrikspolitisk for eksempel.

– Du vil heller snakke utenrikspolitikk med Høyre enn Rødt?

– Ja. Jeg tror det er viktig at vi har brede kompromisser i utenrikspolitikken.

Gratulerer Kolberg

Martin Kolberg startet som organisasjonssekretær for Arbeiderpartiet for 50 år siden, denne vinteren. Til sommeren skal han feire 50 år med kona Aud. Til sammen var han partisekretær i 8 år, stortingsrepresentant i 12 år, og stabssjef ved Statsministerens kontor fra 1995 til -96. Også Anne Beathe Tvinnereim vil ønske Ap-veteranen en god bursdag.

– Jeg må si gratulerer med dagen til Martin Kolberg. Jeg synes han er en kjernekar og har veldig stor respekt for han, sier hun.

– Det jeg liker veldig godt med Kolberg og som jeg identifiserer meg med, er de lange linjene. Sp og Ap har vokst litt ut av den samme tradisjonen. Det er samvirker og arbeidsfolk som har organisert seg. Den kjærligheten til partiet sitt, som Martin Kolberg forteller om, den har jeg også til mitt. Det baserer seg også til de historiske røttene. Der har vi ganske mye til felles, sier hun.

