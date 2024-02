Slik kommer ukrainske Viktoriia (32) seg ut i det norske arbeidslivet

KIRKENES: – Vi pakket sakene på en halv time. Jeg og min søster, og våre små barn, vi bare reiste av gårde, forteller Berezovchuk til FriFagbevegelse.

Hennes to barn var bare ett og tre år gamle da flukten startet.

Da de rømte gikk de mye, tok tog og sov på benker på stasjoner.

– Det var veldig tungt. Vi var på reise to uker i strekk, jeg, min søster og våre barn. Vi var veldig slitne, forteller hun.

Viktoriia Berezovchuk rømte fra Kyiv 7. oktober 2022 og kom til Norge to uker senere.

I november – en drøy måned etter at hun rømte fra krigen – kom hun til Kirkenes.

Jobb på frisørsalong

I dag er målet til 32-åringen å ta fagbrev og bli frisør. For å bli bedre i norsk tok hun selv initiativ til språkpraksis, og spurte Nav om hun kunne søke hos den lokal frisørsalongen Ellas.

Ella Borck – frisøren som har tatt Berezovchuk under sine vinger – har selv en bakgrunn fra det tidligere Sovjet.

Hun ble født i Aserbajdsjan, men føler seg som en blanding fra det gamle Sovjet, er 25 prosent russisk og 25 prosent ukrainsk, faktisk.

Før hun flyttet til Kirkenes for 21 år siden, bodde hun i Russland.

Siden hun har opplevd det samme som Berezovchuk opplever nå, kan hun på en god måte sette seg inn i hennes situasjon.

– Hos oss er målet i første rekke at Viktoriia skal bli bedre i språk. Det blir hun gjennom å møte kunder, servere kaffe, vaske håret til de som klippe seg, og kanskje sette farger. Hun øver også på modeller. Hun jobber ikke direkte med kunder, men fungerer mer som en assistent, forteller Ella Brock.

Frisør Ella Borck, Viktoria Berezovchuk og statsminister Jonas Gahr Støre er enige om viktigheten av å få ukrainske flyktninger ut i arbeidslivet. (Helge Rønning Birkelund/FriFagbevegelse)

Mønsterhistorie

Det er registrert 68 360 fordrevne fra Ukraina i alle aldre bosatt i Norge per januar 2024.

40 369 er i alderen 20 til 66 år – i såkalt arbeidsfør alder. Men av de er bare 6691 i et arbeidsforhold.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener historien om Viktoriia Berezovchuk på mange måter er et eksempel til etterfølgelse.

– Her mener jeg flere aktører har spilt hverandre gode. Først og fremst Ella, som sier at hun kan åpne sin salong og gi Viktoriia praksisplass og gi henne den norske muligheten.

Støre gir også det lokale Nav-kontoret skryt, for være en brobyggeren mellom Berezovchuk og arbeidslivet.

– Arbeid er billetten til å delta i samfunnet vårt. Arbeidslinja gjelder fullt og helt også for flyktninger som kommer i arbeidsfør alder. Vi har lagt veldig vekt på at de skal inn i arbeidslivet på en ordnet måte. Derfor er språk viktig. Vi ser jo her med Viktoria at hun har lært seg nok norsk til at hun kan være på en norsk arbeidsplass og lære seg norsk gjennom den praksisen hun har, sier Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

Interesse og erfaring

Marit Fjellstrøm og Henrik Warelius jobber på det lokale Nav-kontoret, som har skaffet Viktoriia praksisplassen i salongen.

Totalt har det kommet 200 flyktninger fra Ukraina i Sør-Varanger. Mange av de er fortsatt i introduksjonsprogrammet.

– Men vi har fått en god del ut i jobb, gjerne gjennom tiltak som dette. Dette er et godt eksempel på et samarbeid med arbeidsgivere og at vi har norskopplæring. Samtidig er dette et godt eksempel på hvordan vi legger strategien for videre rekruttering, sier Henrik Warelius til FriFagbevegelse.

– Det er også viktig at vi treffer på interesser og erfaring. Viktoriia har tatt kurs i Ukraina og har lyst til å gå denne veien. Er du interessert og har noe du brenner for kommer norsken også lettere, mener Marit Fjellstrøm.

Det var Berezovchuk som selv tok initiativ til språkpraksisen. Hun var ferdig med introduksjonsprogrammet, og så at Ellas salong søkte frisører.

– Er det mulig å få plass der, spurte hun. Og frisøren var positiv fra dag en.

– Det er viktig å få opp norskkunnskapen for å komme seg ut i arbeidslivet, poengterer Fjellstrøm.

Praktisk arbeid

Selv synes Viktoriia Berezovchuk ikke det går veldig bra med språket, men det kommer seg. Siden Ella snakker russisk, kan hun også få hjelp til å bli bedre språkmessig.

To dager i uka er hun på plass hos frisøren.

– Jeg synes norsk er vanskelig. Mine barn på to og fire år er flinkere enn meg, sier hun til statsministeren.

– Men jeg er heller ikke så god i ukrainsk, svarer Støre.

Han er veldig imponert over måten Berezovchuk takler sin nye hverdag.

– Det du gjør er veldig flott. Vi satser mer enn andre land på at folk må lære seg språket. Å snakke det norske språket er nøkkelen til å komme seg ut i arbeidslivet, mener Støre.

