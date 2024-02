– Den frie verden forsvares nå ved grensen mellom Ukraina og Russland

– Det er ingen tvil om at Putin ikke vil stoppe ved Ukraina. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta ham å gjenoppbygge styrker som kan sendes andre steder, sier David Petraeus til CNN.

I intervjuet med kanalens sikkerhetsanalytiker Peter Bergen, sier den tidligere generalen og CIA-direktøren at russisk seier over Ukraina vil gi Vladimir Putin blod på tann. Han tror Moldova kan være utsatt, det samme mener han de baltiske Nato- og EU-landene – Estland, Latvia og Litauen – kan være.

– Hans mål har hele tiden vært å samle så mye av Sovjetunionen – eller det russiske imperiet – som mulig, med ham som tsar, sier Petraeus.

Russlands president Vladimir Putin. (Alexander Kazakov/AFP)

Les også: Sanna Sarromaa slutter som lærer: – Jeg har vært mye redd på jobb

Støttepakken til Ukraina

Flere har gitt uttrykk for den samme bekymringen, blant andre Latvias utenriksminister Krišjānis Kariņš, som har understreket at Nato må avskrekke Russland fra å true andre land – uansett hvordan krigen i Ukraina ender.

Russland-ekspert Jørgen Meedom Staun ved det danske Forsvarsakademiet sa tidligere i år til Dagsavisen at Nato med all sannsynlighet vil kunne unngå en framtidig krig mot Russland, så lenge alliansen fremstår som en samlet og effektiv forsvarsallianse, der USA forblir den mest vesentlige sikkerhetsgarantien.

Tidligere i februar ble støttepakken til Ukraina, Israel og Taiwan vedtatt i det amerikanske senatet. Til sammen er det snakk om 95 milliarder dollar, tilsvarende over 1000 milliarder kroner, skriver NTB. Mesteparten av pengene skal gå til Ukraina, men for at så skal skje, må pakken også hamres gjennom i Representantenes hus, der Republikanerne har flertall.

President Joe Biden har oppfordret til å behandle saken raskt.

– Hvis vi ikke står imot tyranner som prøver å erobre eller dele opp naboenes territorium, vil konsekvensene for Amerikas nasjonale sikkerhet bli betydelige, sier Biden.

USAs president Joe Biden har bedt Representantenes hus få opp farten med å behandle hjelpepakken til Ukraina. Her med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, da sistnevnte var på besøk i Det hvite hus i desember 2023. (Mandel Ngan/AFP)

Russiske styrker tok kontroll over Avdijivka i forrige uke i det som er Moskvas største seier på slagmarken siden mai i fjor, da de tok kontroll over Bakhmut. Russlands president Vladimir Putin varsler at soldatene hans skal presse på gjennom resten av det østlige Ukraina, skriver NTB.

Les også: Tysk general advarer Putin: – Vil bli slått av Nato

USA er grunnbjelken i Nato

David Petraeus mener i likhet med Biden at det er i USAs grunnleggende interesse å hjelpe Ukraina.

– Våre interesser, interessene til våre NATO-allierte og den frie verden forsvares nå ved grensen mellom Ukraina og Russland, sier Petraeus.

Det er knyttet stor spenning til om Donald Trump kommer til å vurdere det på samme måte, om han blir verdens mektigste person nok en gang. Trump, som etter alt å dømme blir Republikanernes presidentkandidat ved valget i november senere i år, har flere ganger truet med å trekke USA ut av Nato.

Nylig sa han at han har truet presidenten i et stort Nato-land med å droppe beskyttelsen dersom de ikke betalte for seg.

Donald Trump blir trolig Republikanernes presidentkandidat ved valget senere i år. (Chris Carlson/AP)

Uttalelser som gir grunn til bekymring, mener Petraeus. Selv om de øvrige medlemslandene øker forsvarsbudsjettene sine til 2 prosent av BNP, vil USA – når alt kommer til alt – være grunnbjelken i Nato, påpeker han.

– Alliansens avskrekking blir åpenbart enormt undergravet hvis USA ikke fortsetter å spille rollen som de har hatt siden Nato ble grunnlagt, sier Petraeus.

Les også: Tidligere Nato-sjef ber Vesten skru til mot Putin

Les også: Trump-rådgiver vil dele Nato inn i et A- og B-lag

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen