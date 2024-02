Omstridt flyktningvedtak: Ordfører stemte for, men deltar i fakkeltog

Fredag arrangerer Buskerud innvandrerråd (BIR) fakkeltog mot det omstridte vedtaket som nylig ble vedtatt i Drammen. Vedtaket sier at Drammen kommune kun ønsker å ta imot ukrainske flyktninger.

BIR mener vedtaket er diskriminerende. De får blant annet støtte fra opposisjonen, likestillingsombudet og Antirasistisk Senter.

I sitt arrangement på Facebook skriver de at i lys av vedtaket i Drammen kommune inviterer de folk til å samles for mangfold og inkludering.

Videre skriver de «Dette toget er et kall til alle i Drammen om å stå opp mot rasisme og for et samfunn hvor alle, uavhengig av bakgrunn, er velkomne og verdsatt. La oss vise at i hjertet av vår by, er det ingen plass for forskjellsbehandling».

Nestleder i BIR, Nasim Rizvi sier at Drammen har vært en mangfoldig og inkluderende by, og at de skal fortsette å jobbe for mangfold, og mot diskriminering og rasisme.

Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen (H) fikk invitasjon om å delta i fakkeltoget til tross for at hans eget kommunestyre og hans eget parti vedtok vedtaket.

– Han er jo ordfører for Drammens innbyggere aller først, og da er det veldig naturlig at han burde stille opp, noe han også gjør. Og så er han en kommunestyrerepresentant som har vært med på å fremme det forslaget, det er han jo bundet av, sier nestleder i BIR, Nasim Rizvi, og legger til:

– Det samarbeidet som de har, det får nå være, men vi synes likevel at det at han går sammen med oss i kveld gir et signal om hva som er det riktige å gjøre, til tross for de forpliktelsene disse forskjellige partiene har rotet seg opp i.

– Naturlig å stille opp

Invitasjonen bekrefter ordfører Kjell Arne Hermansen selv til Dagsavisen

– Jeg har blitt invitert av innvandrerrådet, og samtidig har jeg fått lov til å holde en appell og det har jeg takket ja til som ordfører, forklarer han.

Men det var under en betingelse forteller han.

– Jeg sa at jeg kan ikke gå i fakkeltog mot vedtaket som er fattet, men jeg kan godt gå under en parole som jeg kan stå for, sier han

Han påpeker at han fortsatt støtter vedtaket fullt ut, og derfor velger å gå under en parole der det står:

«Vi bygger og bevarer samfunnet i Drammen».

– Noen kan jo mene at det er problematisk at du går i fakkeltoget i dag, i og med at ditt eget kommunestyre og ikke minst parti har vært med på vedtaket, hva vil du si til det?

– I dialog med innvandrerrådet angående dette har jeg sagt at jeg kan kun gå under en parole som jeg støtter hundre prosent. Som ordfører støtter jeg alle vedtak som er vedtatt i kommunestyret, og jeg har også stemt for dette forslaget, det betyr at jeg støtter den, sier han.

– Men du er ikke redd for at dette skal gi misvisende signaler da?

– Jeg er ordfører for hele kommunestyret og hele kommunen og derfor er det naturlig for meg å stille opp.

Ordføreren skal også holde en appell, men ønsker ikke å si noe om hva budskapet hans skal være.

Går ned i meningsmåling

Fredag kom det også en ny meningsmåling i Drammens Tidende.

Høyre, faller kraftig. De går tilbake 4,3 prosentpoeng og får en oppslutning på 25,9 prosent. Frp fosser fram med hele 21,8 prosent – en framgang på 6,3 siden valget i høst.

Målingen kom i kjølvannet av den voldsomme debatten rundt det borgerlige flertallets ønske om å prioritere ukrainere når nye flyktninger skal bosettes.

– Kan det tyde på at dere ikke har kommet så godt ut av denne debatten?

– Jeg har ingen kommentar til det.

– I NRK- programmet Debatten gikk Jan Tore Sanner tidligere statsråd fra Høyre hardt ut mot Jon Helgheim som har frontet vedtaket for Frp, og beskyldt han for at han polariserer debatten og ønsker kun bråk, betyr det at det nå er splittelse i partiet?

– Jeg ønsker ikke å kommentere hva andre sier, men jeg vil gjerne si at jeg ønsker å gjøre det jeg kan for at vi skal ha et inkluderende bysamfunn. I Drammen har vi gode muligheter for godt liv, sa Helgheim da.

Høyres Kristin Surlien sier til Drammens Tidende at hun ikke tar partiets tilbakegang så tungt, og er fornøyd med at den borgerlige blokken har styrket seg totalt.

– Det viser at den endringen som drammenserne ønsket seg ved valget står ved lag, og det er jeg fornøyd med. Så fokuserer ikke jeg så mye på at styrkeforholdet internt i den borgerlige blokken endrer seg. Jeg mener det er naturlig at Frp går fram, siden de har fått stor plass i mediebildet i denne saken, sier Surlien til avisa.

