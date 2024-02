Frp nest største parti i Drammen – nå arrangerer ildsjeler fakkeltog for mangfold

En ny måling gjort for Drammens Tidende viser at Frp gjør det skarpt i Drammen. De blir målt til det nest største partiet i byen, større enn Arbeiderpartiet.

Frp ender på hele 21,8 prosent på en ny målingen, en framgang på hele 6,3 prosentpoeng siden valget i høst.

Dette skjer etter voldsomme debatten som ble skapt både før og etter den borgerlige siden i byen vedtok at de ønsker å prioritere ukrainere når nye flyktninger skal bosettes. Drammen styres i dag av Frp, Høyre, KrF og Pensjonistpartiet.

Flere aktører som opposisjonen, kommuneadvokaten, likestillingsombudet har vært svært kritiske til vedtaket. Ikke minst Senterpartiet, som valgte å politianmelde kommunen fordi de mener at vedtaket er diskriminerende og ulovlig.

Til Drammens Tidende sier kommunestyrerepresentant for Frp Jon Helgheim at økningen skyldes at mange drammensere ser at det er et behov for endring og at integreringsproblemene er synlige for dem.

– Jeg tror Frp tjener på å være tydelige og ansvarlige, og faktisk tør å snakke om dette temaet selv om det medfører en opphetet debatt, sier Helgheim til avisa.

– Ikke representativ

Dette reagerer nestleder i Buskerud innvandrerråd, Nasim Rizvi på. Hun sier til Dagsavisen at det ikke kan handle om hva man våger å snakke om, for integrering er et tema som det både snakkes om og jobbes med i Drammen.

– Det han bidrar til er egentlig å bare polarisere. Han setter grupper opp mot hverandre og gir signaler om at noen grupper er mer ønsket enn andre, og at noen grupper bare skaper kostnader og problemer for drammenssamfunnet, sier Rizvi.

Hun lurer på om hvordan Frp tenker de kan løse integreringsutfordringene uten å polarisere, og uten å bruke virkemidler som bidrar til å stenge ute en spesiell gruppe flyktninger.

Den opprinnelige ordlyden på forslaget lød slik:

«Med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen allerede har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn. Dette fordi ressursene må benyttes til å løse de integreringsutfordringene vi allerede har med denne gruppen, før det tilføres flere.»

Og etter mange protester endret Frp, Høyre, KrF og Pensjonistpartiet ordlyden, vedtaket lød til slutt:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes.»

Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Bjørn Erik Thon var rask på banen og sa dette vedtaket er egentlig akkurat det samme som det opprinnelige forslaget. Det virker som de kun har sminket vedtaket nå, sa han.

Positive tiltak

Rizvi sier at Helgheim snakker mye om integrering, men hun etterlyser konkrete forslag til hvordan man kan bedre integreringsarbeidet i Drammen.

– Hvilke positive tiltak er det egentlig er Frp og han har gjennomført knyttet til mangfoldsarbeidet i Drammen? spør hun.

Ifølge Rizvi er samarbeid veien å gå.

– Er Frp inne på noe her, at det kan være det at det er dette drammensere ønsker seg?

– Jeg tenker denne målingen ikke er representativ for hva en drammensere ønsker. Målingen er vel kun et utvalg og de signalene som vi ser og de reaksjonene som vi ser er mye større enn de målingene der viser. Så jeg tenker ikke at det er noe drammensere ønsker seg, sier hun.

Sajid Mukhtar er kommunestyrerepresentant for partiet Sentrum i Drammen. (Hina Aslam)

– Noe som må helbredes

Hun får støtte av leder i partiet Sentrum i Drammen og kommunestyrerepresentant, Sajid Mukhtar, som sier at Fremskrittspartiets nylige oppsving i meningsmålingene sender et klart signal og fungerer som en vekker for alle.

– Dette tyder på at en betydelig del av befolkningen opplever de flerkulturelle som et problem, og dette engasjementet har sannsynligvis blitt forsterket i lys av den siste tids debatter. For Partiet Sentrum er det tydelig at en del av velgerne, spesielt fra Høyre og KrF, er ukomfortable med den mørkeblå retningen Fremskrittspartiet nå fører Drammen inn i. Det var en forventning om at Høyre og KrF skulle bidra til en mer moderat kurs, men realiteten viser at FrP i stor grad styrer posisjonen, sier han.

– Du bor jo selv på Fjell som er kjent for sin innvandrertetthet, hva mener beboere på Fjell om den debatten som har vært i det siste?

– Jeg har pratet med mange fra Fjell og resten av Drammen som er rett og slett frustrerte og skuffa over en politikk de ser på som urettferdig. Folk er opprørte over at vi i 2024 sitter og bestemmer hvem som er «verdige» flyktninger og hvem som ikke er det. Hvordan i all verden kan vi sammenligne lidelsene til folk fra Ukraina med de fra Gaza, og bestemme hvem som fortjener hjelp mer? Det gir ikke mening, og det føles feil, sier han.

Mukhtar sier at det som gjør folk sinte er at mange som har bodd i Drammen lenge fortsatt blir snakket om som «de andre».

– Når er man drammenser nok? Det virker som om noen aldri blir sett på som en del av byen vår, uansett hva de gjør. Det er på tide å slutte å se på folk som problemer, og heller se verdien og styrken de bringer til Drammen, sier han.

– Misforstår bevisst

– Valgdeltakelsen er jo lav på Fjell, du har jo selv sagt at det er tegn på et parallellsamfunn, hvilken signaleffekt tror du det vedtaket har?

– Lav valgdeltakelse på Fjell ved det siste valget sendte et tydelig signal om at mange føler seg utenfor og ikke sett. Det siste vedtaket gjør dessverre denne følelsen enda sterkere, ved å gi inntrykk av at en stor del av oss anses som et problem som må «fikses» og «helbredes». Dette skaper en følelse av å være uønsket, og det er helt feil vei å gå. Vi som tar beslutninger, må jobbe for å inkludere alle, ikke peke ut noen som årsaken til komplekse utfordringer samfunnet står overfor, sier Mukhtar.

Jon Helgheim har blitt forelagt kritikken, og skriver i en e-post til Dagsavisen:

– Uttalelsene fra Mukhtar og Rizvi viser veldig tydelig at de bevisst misforstår hva dette handler om. Jeg tror ikke noe på at innvandrere i Drammen føler seg mindre verdsatt med dette vedtaket. Tvert om er dette vedtaket ment for å bedre ivareta den innvandrerbefolkningen vi allerede har. De som i dag sliter blant innvandrerne vil også se at ressursene ikke strekker til dersom vi stadig fyller på med flere som trenger de samme ressursene. Det Mukhtar og hans meningsfeller egentlig sier er at de ikke har tenkt å gjøre noe som helst annet enn å øke innvandrerandelen, slik at flere vil trenge hjelp, men færre vil få det. Jeg forstår at man ikke styrker seg på meningsmålingen med en slik tilnærming og jeg er helt sikker på at innvandrere føler seg veldig velkommen i Drammen, samtidig som de ser ressursene ikke strekker til om vi ikke bremser litt.

Jon Engen Helgheim. (Vidar Ruud/NTB)

– Kommer ingen vei

Rizvi har vært en ildsjel bak markeringene mot vedtaket i kommunestyret, og nå arrangerer hun et fakkeltog i samarbeid med Mukhtar som privatperson. Markeringen skal være en demonstrasjon for solidaritet, og en protest mot beslutninger som splitter samfunnet ved å sette grupper opp mot hverandre.

Fakkeltoget går av stabelen allerede fredag ettermiddag klokka 17.

– Vi har utfordringer i Drammen og det er viktig at vi ikke stikker dem under teppet, men jobber kontinuerlig med å fremme integrering, sier hun.

Hun forteller blant annet at hun gjennom Buskerud innvandrerråd tar opp vanskelige saker, slik som vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og helse.

– Jeg og frivilligheten i byen har alltid vært veldig opptatt av at vi skal åpne opp for samarbeid med alle, og at vi skal bruke dialog som verktøy, og ikke ekskludering.

– Som nestleder i innvandrerrådet, føler du at Drammen har gjort nok for fremme integrering og inkludering?

– Ja, jeg synes det. Det er fortsatt mye som kan gjøres. Og så lenge man prøver å gjøre noe med dette her, så tenker jeg at da er man på god vei. Å polarisere og segregere på den måten her, da kommer man ingen vei. Jeg håper ikke det blir den metodikken som Drammen skal holde seg til. Det er bekymringsfullt, sier hun.

