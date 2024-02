Mer snø i vente: – Men kollektivtrafikken vil gå som normalt, lover Ruter.

Etter en dag med jevnt snøfall i store deler av Sør-Norge er det østlendingene som nå vil bli møtt av mer snø, og ekstra kaotisk kan det bli tirsdag morgen.

– Det er ikke over helt ennå. Fra Telemark og opp langs Oslofjorden samt på Romerike vil det fortsette å snø utover kvelden, gjennom natta og inn i morgentimene. Det er ventet at det vil bli en del utfordringer i morgentimene, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til NTB.

Han forteller at det totalt sett er ventet å komme opp mot 10 centimeter med snø på det meste.

– Det vil variere en del fra sted til sted, sier meteorologen.

Gult farevarsel

I Oslo og Akershus vil kollektivtrafikken gå som normalt, ifølge Ruter.

– Det er meldt gult farevarsel, så det innebærer at det kan bli vanskelige kjøreforhold, det gjelder jo både busser og biler, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen til Dagsavisen.

Kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen (Foto: Peter Gløersen / Nucleus )

– Setter dere inn flere avganger eller foretar andre grep i Oslo på morgenen for å komme mulig kaos i forkjøpet?

– Nei, vi planlegger å kjøre som normalt. Og vi har vi god dialog med Bymiljøetaten og veimyndigheter i Akershus om brøyting og salting, og vet at kollektivtransporten skal prioriteres, sier Cathrine Myhren-Haugen.

– Vil dere anbefale de som har mulighet å ikke dra til jobb men heller velge hjemmekontor?

– Nei, jeg vil ikke gå så langt som til å anbefale det, jeg vil bare påpeke at det er gult farevarsel, så det kan bli utfordrende kjøreforhold og at man eventuelt bør beregne god tid, og søke informasjon i ruter-appen, sier Cathrine Myhren-Haugen.

Ser bedre ut i Agder og Rogaland

Mandag skapte været problemer blant annet i Rogaland. Politiet fikk i morgentimene inn flere meldinger om biler som hadde kjørt seg fast, og de meldte om lange køer på alle veier inn mot Stavanger sentrum.

Flere eksamener ved Universitetet i Stavanger måtte utsettes fordi studentene hadde problemer med å rekke fram i tide.

– Både i Rogaland og Agder ser det ut til å bli bedre vær tirsdag. Årsaken til dette er at bygene trekker nordøstover mot Østlandet, forklarer Haga ved Meteorologisk institutt.

Letter mot ettermiddagen

Selv om snøen kan skape problemer på morgenkvisten, har meteorologen en gladnyhet til dem som frykter at de må bruke lang tid hjem fra jobb tirsdag.

Da skal nemlig snøbygene ha gitt seg på Østlandet også.

– Det kan nok være greit å beregne litt ekstra tid på vei til jobb, men det bør være lettere å komme seg hjem igjen, sier Haga.

