Livskvalitet er så mye mer enn fint vær

VADSØ (Dagsavisen): Er det mulig å sitte i Finnmark å skrive om været uten at det sklir ur i harselering og latterliggjøring av snøkaos, værkaos, stengte veier, kulderekord og om hvordan du unngår at hunden din mister testiklene i kulda sørpå?

I romjula slo to forskere fra Nordland til med påstanden at: « … hvis Nord-Norge hadde hatt like mange fine sommerdager som områdene rundt Oslo, kunne befolkningsutviklingen i landsdelen vært mer enn dobbelt så høy som den faktisk var i perioden 2011 til 2021.»

Forskernes definisjon av en fin sommerdag er at temperaturen er over 20 grader og at det ikke er nedbør. Derfor har de funnet ut at: «Vår hypotese er at nordmenn flest liker slike dager.» Det blir som å spørre femåringen: «Liker du is?»

Hvis vi spoler litt tilbake til sommeren 2023. En sommer fylt med fine sommerdager i Nord-Norge, slik som forskerne vil ha dem. Nordnorske mediehus viste bilder av nordlendinger på kritthvite strender, og et par stikk til søringene som så regnet bøtte ned og en «Hans» som prøvde å drukne det som ikke hadde blitt bløtt fra før.

Og drittværet fortsatte sørpå. Likevel ville ingen flytte nordover for å nyte vakre sensommerdager i august. Dessverre hadde vi kommet så langt ut på året at de ikke ble registrert som fine sommerdager fordi temperaturen hadde sunket til så vidt under 20 grader.

Det er egentlig ikke så stor forskjell på været. Hele Norge er fullt av drittvær.

Akkurat nå bøtter regnet ned i Nordland og Troms, mens kulda herjer Sør-Norge. Store deler av året er det komplett umulig å oppdrive fine sommerdager verken i Nord-Norge eller i Sør-Norge. Desember og januar er svart og tung uansett hvor du befinner deg i Norge. I sør er det mørkt når du står opp, mørkt når du går på jobb, mørkt når du er ferdig på jobb og mørkt når du har kommet hjem. Akkurat som i Nord-Norge. Det er egentlig ikke så stor forskjell. Det er nok litt mørkere her i Øst-Finnmark, men etter tretti år i Oslo, så er det pinadø mørkt der også. Forskjellen, bortsett fra denne vinteren, er at det er regn og møkkavær sørpå, mens vi i Finnmark kan nyte ordentlig vinter med snø, nordlys og vakkert lys i den mørke årstiden.

Det er egentlig ikke så stor forskjell på været. Hele Norge er fullt av drittvær. I juli i fjor falt det 147 millimeter nedbør på Blindern i Oslo. I Alta kom det 62 millimeter. Gjennomsnittstemperaturen for samme måned i Oslo var 16,3 grader, mens det i Alta var 14,7 grader. Oslo hadde to dager med temperatur over 20 grader. Det samme som Alta. Dette er ikke forskjeller som avgjør hvor folk skal bosette seg her i landet.

At klima har en effekt på å bosette seg en aller annen plass i Norge, har nok en viss betydning, men den har ikke den samme effekten som forskerne i Nordland vil ha det til. Da ville for eksempel ingen frivillig flytte til Svalbard, der er det helt mørkt på vinteren og aldri en såkalt fin sommerdag. Det er helt andre ting som lokker folk nordover. Livskvalitet er så mye mer enn fine sommerdager. Det er gode lokalsamfunn med mange tilbud, det er korte avstander til jobben, til barnehagen, til naturen, jakt, fiske, eventyr og åpne og hyggelige folk. Kort sagt: et enkelt liv med stor frihet.

Fraflytning fra distriktene er ikke noe norsk fenomen. I hele EU-området sliter de med samme problematikk. Unge mennesker flytter til byene, de ønsker seg et annerledes og mer urbant liv. Den store utfordringen blir å få de samme ungdommene tilbake til distriktet når kaffen er fortært. I Spania og Italia er det ikke antall fine sommerdager som avgjør hvor folk flytter, det er som her i Norge: utdanning, jobb og bolig.

Folk flytter til Svalbard i hopetall, selv om norske myndigheter prøver å begrense tilflyttingen. En utlyst stilling får haugevis av søknader. Eventyret lokker, skatten er lav og fordelen er mange. Hvis lokkemidlene er mange nok, vil folk flytte uansett. Også til Nord-Norge.

