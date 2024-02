Tilbake til politikken

«Shitshow» kalte Adresseavisens politiske kommentator Siv Sandvik årsmøtet i Trondheim Ap denne helgen. Karakteristikken ble gjentatt på politisk kvarter mandag morgen på NRK. En slik beskrivelse blir gjentatt av folk utenfor Ap, og manifesterer seg som en sannhet i dagligtalen, akkurat som «ingen søndagsskole», som Håkon Lie en gang skal ha sagt om eget parti.

Ordet «shitshow» ble nevnt i debatten rundt mistillitsforslaget mot sittende leder Gunn Eli Høgli, hvor noen kalte det «et kupp» av Trond Giskes nye lokallag Nidaros Sosialdemokratisk Forum, men som kom fra lokallaget Østbyen arbeiderlag, og fikk støtte fra flere andre lokallag. Tre firedeler av Nidaros’ delegater støttet mistillitsforslaget. Trond Giske nekter for å ha noe med det å gjøre. Uansett overskygget denne debatten, samt det at Trond Giske ble benket inn som nestleder, det meste, som kunne handlet om politikk.

Jeg savner en tydelig politikk – både i Trondheim og i Arbeiderpartiet. Jeg er så lei av politiker-selfies på sosiale medier, uten et snev av politisk innhold, og det er jeg ikke alene om. Kanskje er det nettopp derfor «Giskeshow» vinner frem, tross alle konfliktene, tross varslingssakene, og tross at svært mange, og stadig flere, av hans egne støttespillere kritiserer han offentlig.

Arbeiderklassens unge og gamle er avhengige av hverandre, i møte med markedskrefter som gir dem stadig mindre å rutte med.

De fleste av oss har fortsatt varslingssakene mot Trond Giske friskt i minne. Enkelte av de argeste kritikerne klarer nærmest ikke se forskjell på Trond Giske og Harvey Weinstein. Andre har gått inn i full religiøs omfavnelse av Giske. Andre igjen, som tidligere har støttet han, gir han nå harde ordelag åpent, og skylda for det de kaller «kuppmakeri» på årsmøtet i Trondheim helga. Selv om det er motstridende påstander om hva som egentlig skjedde rundt lederbyttet. Andre er bare lei av saken, og vil videre.

Uansett hvor man står, er det ikke vanskelig å mene at Trond Giske har vært for utålmodig og gjorde comeback for tidlig etter skandalene. 2018 er ikke lenge siden. Men uansett hvordan man vrir og vender på det, er det altså en stor andel Ap-medlemmer i Trondheim som ønsker han tilbake nå. Og de som ønsker fortsatt ønsker ham pokker i vold har, som undertegnede skrev på lørdag, ikke annet valg enn å bygge sterke lokallag. Om de skal ta kampen mot han. Det er ikke konstruktivt å ytre nedsettende meldinger om de nye Ap-medlemmene i lokallaget Nidaros Sosialdemokratisk Forum – det er ens egne partikamerater man i så fall nedsnakker.

Det er også vanskelig å se bort fra engasjementet og aktivitetene som har funnet sted i Nidaros Sosialdemokratisk Forum. Som «Tranmæl-festivalen», som har handlet om å bygge parti nedenfra, og om å diskutere innholdet i det tynnslite ordet «sosialdemokratiet».

Da folk fra AUF og Ap måtte stille til NRK Debatten i 2022 etter å ha havnet på 16-tallet på en måling, sa AUF-leder Astrid Hoem at Arbeiderpartiet måtte ta tak i boligmarkedet, studentstipender og inkassobransjen, før hun adresserte Giske som en del av problemet til Arbeiderpartiet. Hoem har definitivt rett i det første, og mange vil nok si at hun også har rett i det andre.

Men nå er det nå en gang Nidaros Sosialdemokratisk Forum som snakker om det samme som AUF snakker om: Forskjells-Norge, og en dyrtid som rammer noen hardere enn andre.

Arbeiderpartiet er avhengig av medlemmene til både Nidaros Sosialdemokratisk Forum, altså den middelaldrende arbeiderklassen som ikke får endene til å møtes, men også studenter og andre fra Arbeidernes Ungdomsfylking, som ikke har råd til å betale husleie, og som står i inkassogjeld. Arbeiderklassens unge og gamle er avhengige av hverandre, i møte med markedskrefter som gir dem stadig mindre å rutte med. Og da nytter det ikke for noen av dem å nedsnakke hverandres medlemmer. Uavhengig av Trond Giske.

Det er viktig å få med seg fra Trondheim Aps årsmøte at de vedtok åpning for samarbeid med både Rødt og MDG lørdag.

Den siste episoden av TV-serien «Makta» som gikk i helgen, endte som Rita Otterviks imponerende røde 20 års regime gjorde til slutt: med Høyre ved makta. «Makta» ender med at Kåre Willoch tar over for Gro Harlem Brundtlands sosialdemokratiske regime i 1981, mens Nini Stoltenberg får med seg anarkistene og okkuperer Skippergata, og skaper det som etterhvert blir «Blitz», med den forbilledlige parolen: «All makt til ingen». Og mens Høyres Kent Ranum nå er den som bærer ordførerkjedet i Trondheim, er det det anarkistiske aktivitetshuset for ungdom, Uffa-huset, som kan vise til mest aktivitet i det som var den røde byen. Uffas slagord er: «Gjør det sjøl».

Det har også Trond Giske skjønt. Det må Giskes kritikere i eget parti skjønne. Det nytter ikke å bare flotte seg med selfier. Det må politikk til. Og man må ha øret åpent for klagesangen til mennesker som ikke får endene til å møtes.

Det er viktig å få med seg fra Trondheim Aps årsmøte at de vedtok åpning for samarbeid med både Rødt og MDG lørdag. I tillegg vil lokalpartiet innføre politisk og kulturell boikott av Israel, samt innføring av sanskjoner og arbeid for internasjonal boikott, som følge av massakren i Gaza. Trondheim Ap vedtok også utredning av muligheter for kjernekraft i Norge. Det er vedtak på veien mot mer politikk.

Nå må politikken gjøre comeback.

Trondheim Arbeiderparti, som en gang var den store ledestjernen i Arbeiderpartiet og norsk politikk, har mye å bevise politisk i tiden som kommer. Det ansvaret ligger på den nyvalgte lederen Pål Sture Nilsen, i samarbeid med lokallag og bystyrepolitikere. Men noen har faktisk et like tungt, om ikke tyngre, ansvar på sine skuldre: Trond Giske. Ikke skal han bare gjennomføre politikken han nå prater om. Han skal også bevise at han er der for medlemmene sine i Nidaros Sosialdemokratisk Forum. At dette ikke er noe «Giskeshow». Da må han evne å løfte frem, stemmer fra eget lokallag, kvinner som mannlige. Ikke minst unge kvinnelige. Det skylder Giske faktisk politikken. For, det er greit å huske at det kan stilles mistillitsforslag mot en nestleder også.

Det har vært nok ullen ikke-politikk og posering i trondheimspolitikken nå. Nå må politikken gjøre comeback.

