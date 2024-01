Snowboardkjører hyller norsk skattesystem

«Jeg elsker å betale skatt!» («I fucking love paying taxes!) skrev han som regnes som en av verdens beste snowboardkjørere til sine 80.000 følgere på Instagram. Norske Fridtjof Sæther Tischendorf (26), som også går under kallenavnet «Fridge», fortalte nylig alle sine følgere verden rundt at han føler seg så takknemlig og glad for å være norsk statsborger, som får full oppfølging i helsevesenet nesten helt gratis når uhellet først er ute.

«Takk, Norge! Takk, skatt!» skrev han, og anslo at CT-røntgen, MR-undersøkelse og ellers full oppfølging på Aker og Ullevål sykehus har kostet ham et par hundre kroner til sammen.

– En skikkelig trøkk

Tischendorf oppholder seg i USA store deler av året for å drive med idretten sin, og pleier egentlig å være i Aspen, Colorado på denne tiden av året. Det var også i Aspen han tok sin første gullmedalje under X Games i 2019, og sølv i samme konkurranse to år senere. Men denne vinteren kom han hjem til Norge, som lokket med ekstra mye snø. Under trening fredag for to uker siden fikk han seg en skikkelig trøkk i rygg og nakke.

«Fridge» utenfor sykehuset på Ullevål. (Privat)

– Det skjedde når jeg lekte meg litt i snøen. Først tenkte jeg det ikke var så alvorlig, trodde det var en slags muskelstrekk. Men dagen etter oppsøkte jeg Aker sykehus, og så ble det Ullevål. Etter tre dager med undersøkelser konstaterte en spesialist brudd og forstuing i nakken. Det er et snilt kompresjonsbrudd over tre ryggvirvler, forteller han til Dagsavisen.

– Ryggraden min var heldigvis helt intakt, så jeg har godt håp om å bli bra i løpet av noen måneder, sier Tischendorf, som ikke ønsker at folk skal spørre og grave om detaljer ved skaden. Nå vil han bare bruke energien sin på å bli helt bra igjen.

– En stor trygghet

Han er ute av sykehuset nå, og tar rehabiliteringen hjemme i Norge. Han har fått god tid til å reflektere over det som skjedde, og hvor heldig han er som er norsk statsborger, når ting først går skikkelig galt.

– Det var som om det sank skikkelig inn: «Det er derfor vi betaler så mye skatt!». Alt er sikkert ikke perfekt i norsk helsevesen, men når du først må på sykehus, så får du jo all hjelp nesten helt gratis, sier Tischendorf, som på Instagram skriver til sine følger rundt om i verden at han i Norge kan få full sykehusbehandling uten at verken han heller familien hans må betale på store sykehusregninger i mange år framover.

– Vi er jo så privilegerte her i Norge, som ikke trenger å tenke økonomi og penger når vi skal på sykehus. Det er en stor trygghet som vi har her. Vi trenger ikke vente til det er virkelig ille, vi kan gå og sjekke oss selv om vi ikke vet om det er alvorlig. Det er det ikke alle som har råd til å USA. Min MR-undersøkelse kostet meg 250 kroner, i USA kan du i verste fall måtte betale opp mot 30.000 kroner bare for MR, sier snowboardkjøreren.

Snowboardkjøreren ønsker å være åpen det han driver med, også når skader oppstår. (Privat)

– En risikosport

Han ser store politiske forskjeller på USA og Norge.

– Jeg er «sosialistisk» i tankegangen, i den forstand at jeg forsvarer skatter og fellesskapsløsningene vi har her i Norge. Men det tror jeg nesten alle i Norge gjør. Sammenlignet med USA, tilhører vi alle venstresiden. Selv Høyre og Frp, sier Tischendorf, som også har et annet budskap han vil ha fram etter sine opplevelser de siste ukene:

– Jeg ønsker å være åpen om at det jeg driver med, er en risikosport. Det er kult å drive med snowboard, men det innebærer også en konsekvens man må være innforstått med, sier han til Dagsavisen.

