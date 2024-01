Erna i 2025

Samme helg som eksstatsminister Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes ble tatt for alvorlig «CV-juks», rykket Kristelig Folkeparti ut og erklærte at de ønsker Solberg som ny statsminister i 2025.

«Jeg tenker at hun også inn i framtiden er en person som kan skape trygghet og tillit», sa partileder Olaug Bollestad til NRK lørdag. Det er jo oppsiktsvekkende.

Hennes siste skuldertrekk over mannen er megetsigende

Bollestad er dermed den første partilederen som offisielt støtter Solberg som de borgerliges statsministerkandidat ved neste års stortingsvalg. Og det gjøres mens Stortingets kontrollkomité jobber på spreng for å lande sin dom over høstens mange habilitetsskandaler, der Solbergs sak − som statsminister gjennom åtte år – faktisk er den mest alvorlige.

Bollestad bryr seg ikke med å vente på resultatet av det store arbeidet som nå er lagt ned. Hennes knefall for dronningen skjer riktignok lenge etter at partiet Høyre selv kastet alle prinsipper på båten og ga sin fulle støtte til Solberg i midten av november.

Venstres ungdomsleder og profil Ane Breivik har vært veldig tydelig på at Solberg ikke kan bli statsminister. «Det er overtydelig at en borgerlig side ikke kan stille med en statsministerkandidat som har brutt forvaltningsloven», sa hun i oktober. Under NRKs «Politisk kvarter» mandag morgen var hun ikke lenger så tydelig. Bare Frp virker nå patent på borgerlig side, der både nestleder Hans Andreas Limi og leder Sylvi Listhaug har vært skarpe i sin kritikk. Listhaug har sågar bedt Riksrevisjonen ettergå hele Solbergs regjeringsperiode.

Solbergs sak er grov, og så sent som i forrige uke kom det nye avsløringer av at hennes mann handlet Hydro-aksjer mens Solberg hadde sensitiv innsideinformasjon om selskapet. Hennes siste skuldertrekk over mannen, nå hans misbruk av den beskyttede tittelen «siviløkonom» − som også var offisiell informasjon fra Statsministerens kontor – er megetsigende. Dama tar ikke ansvar.

Kontrollkomiteen har igjen utsatt datoen for når de skal sluttføre sin vurdering av habilitetssakene. Først i slutten av februar er det nå ventet en konklusjon. Klokka går, og høstens storm har løyet. Bolletad er et tegn i tida. Alt tyder på at avsløringene av Finnes’ mange tusen aksjehandler under Solbergs nese, vil gå over i historien helt uten konsekvenser for noen av dem.

Erna Solberg burde selv ha tatt ansvar og trukket seg som Høyre-leder. Når hun ikke gjorde det, burde Høyre tatt ansvar. Det skjedde heller ikke. Nå har Bollestad kysset ringen, og det er bare å innse at Solberg kan og vil stille til valg som borgerlig sides kandidat neste år. Med borgerlig sides fulle støtte og tillit.

