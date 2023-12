Vil saksøke misfornøyd kunde for æreskrenkelser

BERGEN (Dagsavisen): – På Facebook-siden publiseres grovt injurierende anklager, herunder beskyldninger om underslag, svindel, mafia, med mer, sier advokat Carl Bore til Dagsavisen.

Han representerer Tim og Victoria Fosse, som eier og driver selskapet bak tannblekemiddelet WhiteBright. Han mener det pågår en hetskampanje mot Diamond Dental og hans klienter.

– Det oppfordres til spamming, personforfølgelse og trakassering av ansatte, eiere og forretningsforbindelser. Også Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Mattilsynet og Legemiddelverket skal spammes med usanne klager på produktet og firmaet for at etatene skal «aksjonere», sier Bore og tilføyer at klientene kan ringes 50-60 ganger for dagen fra skjult nummer, og at de har vært nødt til å flytte på hemmelig sted etter at adressen deres ble publisert i gruppen.

På vegne av klientene har han nå sendt erstatningskrav og varsler søksmål mot en av kundene, som er administrator i gruppen.

Hissig og langvarig krangel

Dagsavisen har tidligere fortalt hvordan kunder mener seg lurt inn i et kostbart abonnement på tannblekemiddelet etter at de bestilte en gratisprøve på nettet. Tidligere i år la Mattilsynet ned både salgsforbud og destruksjonskrav fordi pakkene blant annet manglet ingrediensliste og bruksanvisning. I august ble salgsforbudet opphevet, etter at feilene ble rettet.

Samtidig har en svært betent krangel mellom selskapet Diamond Dental (tidligere Confluent) og hundrevis av kunder pågått. Kundene hevder de ikke var klar over at de ved bestilling av gratisprøven også gikk med på å jevnlig få tilsendt pakker med WhiteBright til 2.000 kroner. Da de benyttet angreretten eller sa opp abonnementet, skal de likevel ha fått sendt pakkene sammen med fakturaen. Diamond Dental på sin side hevder at de sinte kundene sa opp etter at fristen var gått ut, og står fast på at de må betale.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Slik ser bestillingsskjemaet ut, hvor det med liten skrift går frem at man inngår et abonnement på tannblekemiddelet når man bestiller gratisprøve. (Skjermbilde fra WhiteBright.no)

Voksende Facebook-gruppe

I midten av februar ble frustrasjonen for kunde Nina Karlsen så stor at hun opprettet en lukket Facebook-gruppe for andre frusterte kunder. Den fikk raskt nye medlemmer. De fleste delte sin historie og oppdaterte etter hvert som de fikk nye purringer og varsler om inkasso. Men temperaturen var også høy, folk var rett ut forbanna.

Da gruppen var en måned gammel tok Tim Fosse kontakt med Karlsen og ba henne legge den ned. Han mente gruppen spredte feilinformasjon og spekulasjoner, går det frem av en meldingsutveksling mellom de to.

«For meg nå er det ikke pengene som står i fokus, men folk har rett til å bli opplyst om hvilken kundebehandling dere driver, og fraråde folk fra å handle hos dere. Selvfølgelig legger jeg ned siden hvis du retter opp i dette.» var svaret han fikk.

Sju måneder senere kom svaret hans tilbake; et brev fra advokat Bore. Som administrator for Facebook-gruppen ble Karlsen holdt ansvarlig for alt som var blitt publisert av medlemmene, og Bore viste til flere innlegg han mente var hets, sjikane, æreskrenkelser og oppfordring til vold. Hun burde ha slettet slike innlegg, mente Diamond Dental, og krevde henne for 400.000 kroner i erstatning.

– Kynisk og useriøs

– Den enkle kommentaren vi har til kravet er at det avvises i sin helhet, sier Joachim Andersen, som er moderator i gruppen, men også opptrer som prosessfullmektig for Karlsen.

Joachim Andersen sier de ikke lar seg skremme av erstatningskravet. (Privat)

– Vi kan dokumentere gjentatte brudd på markedsføringsloven, samt gjentatte brudd på angrerettloven. I tillegg har vi omfattende dokumentasjon på at de sender varsel om tvangsbegjæring til kunder på omtvistede krav til tross for at de er pålagt å bringe slike inn for Forliksrådet. Nå er det stadig flere forbrukere som vinner frem med sakene sine både i Forliksrådet og i Forbrukerklageutvalget. Dette gjør oss helt trygge på at de påstandene som er fremsatt om WhiteBright på vår Facebook-gruppe er verken falske, usanne eller krenkende. De er tvert i mot sannhet om selskapet og deres driftsmåte som av stadig flere oppfattes som kynisk og useriøs, fortsetter han.

Vant frem

Per dags dato har Facebook-gruppen 684 medlemmer. Mange av dem har klaget til Forbrukertilsynet, som til sammen har mottatt 247 klager. Tre av dem har fått saken sin prøvd i Forbrukerklageutvalget og fått medhold.

En av dem er Lise. Hun vil ikke ha etternavnet sitt på trykk, men vil gjerne fortelle om erfaringen sin.

– Min hensikt var å ta det så langt jeg kunne, sier hun til Dagsavisen.

Etter å ha bestilt gratisprøven i februar ble hun, som så mange andre, overrasket over at det medfulgte et abonnement. En runde med sinte e-poster, betalingspåminnelser og inkassokrav fulgte, før hun sendte saken til Forbrukerklageutvalget. De tok imidlertid ikke stilling til om Lise var blitt «lurt inn i et abonnement», men fokuserte på den manglende merkingen som førte til at Mattilsynet ga salgsforbud. Selv om salgsforbudet ennå ikke var satt i verk da Lise bestilte, mente klageutvalget at blekemiddelet uansett manglet lovpålagt merking på det tidspunktet, og dermed ikke kunne selges.

– Det er skuffende at de ikke gikk inn i markedsføringen til Diamond Dental, for jeg skjønner ikke at de kan holde på på denne måten. Men jeg er glad jeg vant og endelig er ferdig med saken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kunder gir WhiteBright det glatte lag på TrustPilot. (Skjermbilde fra Trustpilot)

Tapte

En som ikke vant frem mot selskapet var Emma Øyerhamn (19), som Dagsavisen skrev om i mai. Hennes far Jarle Øyerhamn førte saken på hennes vegne da den havnet i Bergen forliksråd. I dommen går det frem at Øyerhamn mente det ikke er tillatt å reklamere med at et produkt er gratis, når det samtidig medfølger et abonnement. Men Forliksrådet mente at dette både er lovlig og gikk tydelig frem av vilkårene, og dømte 19-åringen til å betale 3.246 kroner.

– Jeg ble veldig sjokkert, og vurderte å anke videre rettslig. Men det ble for dyrt for en prinsippsak, så dessverre valgte vi å godta dommen og betale kravet, sier Jarle Øyerhamn i dag.

Men Dagsavisen har også snakket med kunder som har fått helt motsatt utfall i Forliksrådet andre steder i landet. Michelle ble frifunnet for et krav på 3.783 kroner fordi rådet mente hun ikke hadde fått tid nok til å prøve ut produktet. Tove vant frem fordi Diamond Dental ikke kunne dokumentere at de hadde sendt henne abonnementspakken før hun hadde sagt opp. Hun slipper dermed å betale kravet på 4.764 kroner.

– De sprer negativitet

Ifølge Tim Fosse har selskapet vunnet mange av sakene de har ført for Forliksrådet. Dagsavisen har bedt Fosse sende dommene fra disse sakene, og har fått tilsendt dommen mot Emma Øyerhamn.

På spørsmål om han kan kommentere sakene som har gått i kundenes favør svarer advokat Bore:

– Saker i Forliksrådet og Forbrukerklageutvalget har i all hovedsak gått vår klients vei.

I en egen artikkel på WhiteBrights nettside kalles kundenes påstander for «fake news». Samtidig anklages de for å ville snike seg unna betalingsansvar.

– Virksomheten utsettes for varesvindel ved at kunder som påstår de ikke er fornøyde og ikke vil betale, senere bestiller igjen, utdyper Bore, og viser til en konkret kundes historikk, der vedkommende tilsynelatende har bestilt gratisprøve to ganger.

I artikkelen på egen nettside sier styreleder Victoria Fosse at de har tusenvis av fornøyde kunder, og hun skryter av dem som fortsetter sine abonnement.

– Det er de som sprer negativitet som er problemet. Slike mennesker ønsker vi ikke å ha noe med å gjøre.

Krever beklagelse

I kravet mot Karlsen går det også frem at Diamond Dental-eierne vurderer å politianmelde henne for blant annet hensynsløs atferd. Samtidig åpner de for å både droppe anmeldelse og redusere erstatningssummen kraftig mot en skriftlig beklagelse, og sletting av Facebook-gruppen. Om ikke kan det bli søksmål og rettssak.

– Vi tar dette skritt for skritt og har startet med erstatningskravet. Hvor det går videre avhenger av responsen. Det gjøres dessuten nå en gjennomgang av bidrag fra andre som er aktive på siden, sier Bore.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen