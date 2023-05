Har solgt tannblekemiddel for flere millioner. Nå forbyr Mattilsynet videre salg

BERGEN (Dagsavisen): «Et svært alvorlig brudd på regelverket som utgjør en helserisiko for forbrukere.» konkluderer Mattilsynet i sin vurdering av det populære tannblekemiddelet som har kapret mange kunder på sosiale medier det siste halvåret.

En av dem var 19 år gamle Emma Øyerhamn i Bergen. I november kom hun over en reklamevideo på TikTok for WhiteBright, et tannblekemiddel i en penn-lignende applikator som man børster på tennene.

– Den lovet at man fikk kjempehvite tenner på bare kort tid, og man kunne bestille en gratisprøve for å teste det ut selv.

– Så ingen forskjell

Øyerhamn slo til og bestilte vareprøven. En måned senere kom den i posten. Ifølge henne fulgte det ingen andre papirer med i pakken.

Nysgjerrig på om det ville virke, satte hun i gang med behandlingen.

– En gang om dagen i tre eller fire uker penslet jeg det på tennene. Men jeg så ingen forskjell, så jeg sluttet å bruke det. I tillegg hadde jeg merket en ubehagelig ising når jeg spiste kalde ting, sier hun til Dagsavisen.

Skeptisk

Ifølge WhiteBrights nettside, er produktet utviklet i Norge og angivelig helt trygt å bruke. Selve produksjonen foregår i Kina, hos en ikke navngitt fabrikk de hevder er godkjent av det amerikanske legemiddelverket FDA, og tilfredsstiller EU-standarder. Etter bare 14 dagers bruk, skal tennene ha blitt merkbart hvitere med opptil seks nyanser.

Slik beskriver WhiteBright produktet på egen nettside. (Skjermbilde fra WhiteBright.no)

Men disse påstandene betviler altså Mattilsynet, viser korrespondanse Dagsavisen har fått innsyn i.

16. mai sendte tilsynet i Bergen et brev til selskapet som står bak tannblekemiddelet, Confluent AS. Der varslet tilsynet forbud mot salg, om ikke Confluent kunne rette opp i flere mangler ved produktet. Blant tingene tilsynet reagerte på var at det manglet både norsk merking, bruksanvisning og ingrediensliste i pakken.

– Dere må stoppe

Confluent var raske med å svare, og stilte seg uforstående til påstandene. De mente tilsynet måtte ha fått tilsendt en emballasjetype som ikke lenger var i bruk, og at de ikke hadde fått det komplette produktet, for alle deres pakker inneholdt bruksanvisning.

Samtidig forsikret de tilsynet om at produktet kun inneholdt trygge ingredienser og vedla dokumenter de mente viste dette.

Men Mattilsynet lot seg ikke overbevise og besluttet 24. mai å nedlegge forbud mot salg av WhiteBright.

«Dere må stoppe salget av WhiteBright tannbleking. Omsetningsforbudet gjelder all form for salg og markedsføring i nettbutikk eller andre arenaer. Produkter dere har på lager må sperres og ikke flyttes (...) Årsak til restriksjonen er: Helsefare» heter det i vedtaket.

– Alvorlig brudd

Videre skriver tilsynet at de har etterlyst et dokument som inneholder en sikkerhetsvurdering. Dette må være forfattet av en sakkyndig person som beslutter om produktet er trygt for forbrukerens helse. I stedet fikk de tilsendt irrelevante dokumenter, ifølge brevet.

«Når ikke forpliktelsene er overholdt, mener Mattilsynet det er et alvorlig brudd på regelverket som utgjør en helserisiko for forbrukere.»

Samtidig stiller de seg tvilende til effekten av blekemiddelet.

«På grunn av manglende kjennskap til og overholdelse av viktige krav i kosmetikkregelverket, mener vi det er sannsynlig at dere ikke kan dokumentere påstander som fremsettes for WhiteBright tannbleking.»

Raser mot abonnement

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med Confluent AS, både via WhiteBright og Confluents e-postadresser. I tillegg har vi sendt spørsmål til daglig leder Tim Marius Årvik Fosse og styreleder Victoria Fosse på Messenger. Telefonnumre til både dem og selskapene har ikke vært mulig å finne.

Tidligere i vår var det også storm rundt blekemiddelet da TV 2 Hjelper Deg snakket med flere misfornøyde kunder. De fortalte om hvordan de mente seg lurt inn i et kostbart abonnement på produktet. Det samme forteller Emma Øyerhamn.

På nettstedet Trustpilot er de dårlige anmeldelsene i overtall. (Skjermbilde fra Trustpilot)

– Halvannen måned etter at jeg fikk vareprøven fikk jeg en regning i posten på 1200 kroner. Uten at jeg visste det var jeg tydeligvis blitt abonnent hos WhiteBright, der jeg skulle få tilsendt produkter hvert halvår. Regningen var for en pakke jeg ennå ikke hadde mottatt, men da jeg kontaktet dem og sa jeg ikke ville ha den, svarte de at den allerede var sendt og jeg måtte betale for den.

– Svindel

Da hun stilte spørsmål ved hvordan hun plutselig hadde blitt abonnent, fikk hun vite at hun ble det automatisk da hun bestilte vareprøven, ifølge Øyerhamn.

– Men det er bare tull. Det sto ingen steder noe som helst om noe abonnement.

Hun fikk hjelp av faren, Jørgen Øyerhamn, til å påberope seg angrerett. Til det skal WhiteBrights kundeservice ha svart at angrefristen var utløpt, og pakken måtte betales.

Da tenkte faren på alle plugger.

– Dette er svindel og lokketilbud rettet mot ungdommer, som typisk ikke kjenner til reglene. Selv jobber jeg med økonomi, og vet godt at dette er brudd på markedsføringsloven, sier han til Dagsavisen.

Det han reagerer på er bruken av ordet «gratis», når det egentlig var inngangen til et abonnement. Og at datteren ikke skal ha fått verken angreskjema, eller reell angrefrist.

– Så vi nektet å betale. Da gikk saken videre til inkasso, som nå har sendt et krav på 3200 kroner inn til Forliksrådet i Bergen. Det ser jeg frem til, for da skal jeg virkelig få fram hva dette firmaet driver med, raser han.

For Emma er hele saken svært stressende.

– Det er ikke noe gøy å ha dette hengende over meg. Jeg har aldri vært borti inkasso-saker før, og hadde bare mest lyst til å betale. Men da hadde de jo oppnådd det de ville, sier hun.

Tjente millioner

Dagsavisen har stilt flere spørsmål på e-post til WhiteBright og Confluent, deriblant om omsetningsforbudet fra Mattilsynet. De har ikke svart på våre henvendelser.

Tidligere denne måneden svarte de TV 2 Hjelper Deg om klagene på abonnementet:

«Vi stiller oss uforstående til grunnløse anklager ift. vår handelspraksis. Abonnementet har ikke bindingstid, og kunder kan si opp når som helst inntil 14 dager før neste planlagte levering.»

Ifølge TV 2 skrev de også at det fremgår tydelig på nettsiden at man inngår et abonnement, og at det ikke er mulig å bestille før vilkårene er godtatt.

Dagsavisen testet om det er mulig å bestille, selv etter omsetningsforbudet. (Skjermbilde fra WhiteBright.no)

Fortsatt ser det ut til at nettsiden er aktiv og at kunder kan bestille vareprøven og inngå abonnement.

Confluent AS ble etablert i 2020, og har siden hatt en eventyrlig vekst. Regnskapet fra 2021 viser at de hadde en omsetning på 596.000 kroner og et årsresultat på - 440.000 kroner. Året etter mangedoblet de både omsetning og resultat. Da solgte de for 7,3 millioner og fikk et komfortabelt årsresultat på 1,4 millioner kroner.

Det er imidlertid uvisst om selskapet også selger andre produkter enn tannblekemiddel. På WhiteBrights Facebook-side i mars skrøt de av å ha solgt over 40.000.

