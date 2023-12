Forgubbing truer norsk juletreproduksjon

SKIPTVET (Dagsavisen): Det er hektisk aktivitet på Røed gård i Skiptvet. Trær skal hogges, pakkes og kjøres ut til juletreselgere på hele Østlandet. Mange i Oslo.

Juletreprodusenten Atle Røed smiler:

– Jeg liker ikke å kalle det juletrær. Men naturtrær. Dette er naturlige trær som har brukt 9–10 år på å få størrelsen vi ønsker. Eksklusivt, mener jeg.

Produsenter forsvinner

Røed er ikke en småskalaprodusent med noen mål juletrær bak låven og egen plass på torvet. Tallenes tale forteller alt om juletreprodusenten i Østfold. Juletreplantasjen er på 120 mål, med stort og smått er det 30.000 trær og Atle Røed selger opptil 2.500 trær hvert år.

Det er ikke lavpriskjedenes prisdumping av danske juletrær og økt markedsføring av plasttrær som bekymrer Røed. Selv har han drevet i 30 år.

– Jeg kjenner mange juletreprodusenter, ikke alle driver like stort som meg, men gjennomgående vil jeg si at snittalderen er høy. Det vil medføre at det forsvinner flere og flere produsenter i Norge. Bare her i bygda er vi fortsatt tre juletreprodusenter, om ikke lenge kun meg igjen, sier Røed til Dagsavisen, og legger til:

– Juletreproduksjon er en spennende, men arbeidskrevende virksomhet. Den store bekymringen nå er om nye generasjoner vil fortsette dette arbeidet her i landet.

Atle Røed leverer utallige juletrær til hele Østlandet. Mange av dem selges i Oslo. (Tomm Pentz Pedersen)

Med opptil 10 års vekstperiode krever produksjon av juletrær langsiktig planlegging. I et inngjerdet område rett bak våningshuset har Atle Røed det han kaller «barnehagen for juletrær». For ett år siden ble stiklingene satt i jorda, nå er de 10–15 cm høye, om 8–9 år klare for salg.

Juletreprodusenten kikker ned på det inngjerdede plantefeltet:

– Om ti år er jeg pensjonist. I vår bransje krever både oppstart og nedtrapping planlegging. Jeg har en sønn på 13 år, om han ønsker å overta gården og juletreproduksjonen er for tidlig å si. Vi får se.

Plasttrær bekymrer ikke

På vei ut i vekstfeltet forteller Atle Røed engasjert om juletreproduksjon som han gjerne sammenligner med drueproduksjon i Frankrike. Hvor mye av det samme utstyret brukes. Fra den spede begynnelsen med stiklinger til voksne trær.

Skal du lykkes krever det omsorg, smiler han:

– Når jeg får stiklingene plantes disse i bed for å få en større rotmasse. Et godt vanningsanlegg er viktig. Etter to år har plantene blitt robuste nok og kan flyttes ut på feltet.

I følge Stiftelsen Norsk Mat er det rundt 400 juletreprodusenter i Norge. I 2022 ble det importert 180.216 juletrær, noe som er en nedgang på 33,9 prosent de siste 5 årene. Her Røed gård i Østfold som har en juletreplantasje på 120 mål. (Tomm Pentz Pedersen)

Tilbake til temaet om økende fokus på plasttrær, har Røed en klar mening:

– Jeg forstår ikke regnestykket på at plasttrær kan være mer miljøvennlige. Se videoer på YouTube om hvordan disse trærne lages i Kina. Svaret gir seg selv mener jeg. Nei, plasttrærnes inntog tar ikke fra meg nattesøvnen. Og det gjør heller ikke billigimporten av ekte trær. Jeg vet hvilken kvalitet vi leverer, og hvor ferske trær vi tilbyr kundene.

---

STELL AV JULETRE

Den erfarne juletreprodusenten Atle Røed har sett mange triks og varianter på hvordan du kan få juletreet til å vare lenge. Han holder fast ved de enkle og viktigste:

Ikke ta treet rett inn i stua. Mellomlagre juletreet på et sted det er noen plussgrader.

Mellomlagre juletreet på et sted det er noen plussgrader. Skjær et nytt snitt i bunn av treet.

i bunn av treet. Vann rikelig. Treet tar til seg mye vann de første dagene, men ikke glem å etterfylle gjennom julen.

---





Norsk gran favoritt

I det 120 mål store feltet med trær har Atle Røed valgt å holde noen mål med juletrær rett ved gården utenfor grossistvirksomheten. En helg før jul åpner han for salg av juletrær på gården. Ferdighogde eller selvhogst for de som ønsker det.

På feltet har Røed både fjelledelgran og norsk gran.

– Uten tvil er Norsk gran i toppklasse, og det jeg selger mest av. Men hvordan kundene ønsker at juletreet skal se ut er veldig forskjellig. Noen vil ha tette trær, andre åpne hvor stammen kommer mer til syne. Ønsker jeg må ta hensyn til i produksjonen.

Musejakt på feltet

Juletreprodusent Atle Røed er eneste ansatte i virksomheten. Hvis vi ser bort fra assistentene på myke poter.

– Det stemmer. Jeg har fire katter som er aktivt med i juletreproduksjonen. De er helt rå i jobben, gliser han og avslutter:

– Kattene bidrar til å holde mus og vånd, også kalt jordrotte eller vannrotte, unna juletrærne. Kattene er en blanding av hus- og villkatt, chippet og alltid klare for innsats ute i feltet. For å unngå at mus bygger bo i trær som er felt, og rotter som gnager på røttene.

Juletradisjoner, granlukt og stemning står sterkt i befolkningen, mener Atle Røed. – Nei, plasttrærnes inntog tar ikke fra meg nattesøvnen, smiler han. (Tomm Pentz Pedersen)

