Slik får Mary julen til å gå rundt på uføretrygd: – Kjøpte julemat på billigsalg i januar

Den uføretrygdede tobarnsmoren har svart belte i å få mest mulig ut av hvert kronestykke. Det er en kompetanse hun har måtte lære seg selv etter at økonomien gikk på tverke i 2011.

– Min daværende samboer døde helt plutselig, og jeg ble sittende alene med mye av gjelden. Det ble så ekstremt vanskelig at jeg endte med gjeldsordning. Siden det da ble trukket et fast beløp i måneden fra trygden, måtte jeg finne andre inntektskilder for å overleve. Jeg begynte å selge mine egne samleobjekter på markeder og på nettet, forteller Mary Ailin Tonheim Alvheim til Dagsavisen.

Sammen med ektemannen og de to barna bor hun på Sotra utenfor Bergen. Mange har kanskje lagt merke til det mintgrønne og rosa huset deres når de kjører forbi på hovedveien mot Ågotnes. På innsiden er huset akkurat like spesielt som utsiden, der hver krok er dekorert med 50-talls amerikansk diner-stil. Alvheims kjærlighet for USA-nips startet for mange år siden.

– Og det er ironisk nok det som redder oss i dag, at jeg kan selge samleobjektene mine og slik spe på inntekten, sier hun.

Full oversikt

Pengene fra markedssalg kommer godt med, særlig nå når boliglånet har steget fra 10.000 til 15.000, matprisene skyter i været og strømforbruket øker. Men det er sparetriksene som får det til å gå i hop, for hun overlater lite til tilfeldighetene. Aviser, nettsider og apper saumfares daglig for tilbudsannonser. Og der det er billigst, der drar hun.

– Har de tikronersmarked på Obs, da drar jeg dit og kjøper gjerne fem pakker av noe vi bruker mye, som smør eller kaviar. Da har vi i lang tid fremover. Har andre butikker tilbud på noe annet, da kjører jeg dit. Jeg kan til og med handle på Meny, men kun det som er på tilbud. På kvelden selger de også mat fra varmdisken til halv pris, og det kan være lurt å få med seg. Mens andre butikker er det gjerne lurt å komme så tidlig som mulig om morgenen, så man kan sikre seg de beste varene i «dato-hyllen», forklarer hun.

Alvheim har samlet mange pyntegjenstander gjennom livet, som hun nå legger ut for salg. – Mange av dem gjør vondt å selge, sier hun. (Birthe Steen Hansen)

Før hun legger ut på tilbudsraid, må hun ha solgt unna noen av pyntetingene sine, så hun har en god slump penger å handle for.

– Finner jeg noe skikkelig bra, som biff som går ut på dato samme dag, da hamstrer jeg og stapper inn i fryseren. Det samme gjelder brød. Mange butikker selger gårsdagens brød billig på morgenkvisten. Da er det bare å fylle opp handlevognen.

– Hadde såpe i tre år

Nettopp fryseren er blant husets viktigste hvitevarer. Derfor har de sikret seg to, begge kjøpt brukt og billig.

Det lønner seg også å følge med på butikker som legger ned eller åpner. Da kan det bli det reneste eldorado for folk som vil spare.

– Da nærbutikken la ned for en tid tilbake, gikk alle varene på opphørssalg. Jeg fylte opp hele handlevognen med alt jeg kom over. Etter det hadde jeg såpe i tre år. Og da en ny butikk åpnet på Sartor senter forrige måned var det kjempesalg på Hoka-sko. Jeg kjøpte tre par til en fjerdedel av prisen.

Fryseskapet er fylt til randen i alle skuffer. (Birthe Steen Hansen)

Til og med sommerferien planlegges slik at familien får fordeler resten av året. De siste par årene har de lagt ut på handletur til Sverige.

– Jeg brukte en hel måneds matbudsjett i butikken sist gang vi var i Sverige. Fortsatt har vi kjøtt i fryseren fra den turen.

Julemat på billigsalg

Nøye planlegging er nøkkelen for å få trygden hennes og ektemannens lønn fra lastebiljobben til å brødfø hele familien. Men julen, den krever en helt annen planlegging. Der må hun starte innkjøpene allerede under januarsalget.

– Jeg kjøpte pinnekjøttet vi skal ha på julaften i februar. Da kostet det 99 kroner per pakke. De har ligget i fryseren siden. Vi har gamblet litt, men håper kjøttet har holdt seg og ikke blitt harskt, sier hun og ler litt nervøst. Julaften skal familien feire hjemme, sammen med to gjester.

Under juletreet vil det ligge gaver som er kjøpt gjennom hele året. Slik fordeler hun utgiftene jevnt utover, i stedet for at desember tar helt knekken på bankkontoen. Mange av gavene er kjøpt brukt, og Alvheim forsøker å gi forbruksvarer til familien som de uansett må kjøpe ellers i året.

Det meste av julepynten har hun laget selv, forteller hun, og viser fram juletreornamenter laget av håndklær og vatt. Mange av de selvlagde tingene blir også solgt på markedet. Tjener hun inn en god sum, unner familien seg et lite julebord på budsjett.

– Da drar vi til restauranten på Ikea. Der har de juletallerken og dessert uten at du blir helt ranet. Å gå på noen andre restauranter er helt uaktuelt, det er blitt altfor dyrt.

Noen måneder går i pluss, noen i minus. Alvheim planlegger hver eneste utgift for å det til å gå i null. (Birthe Steen Hansen)

Ber politikere stå i matkø

Familien på fire er langt fra de eneste som sliter. I en fersk undersøkelse fra Nav fremgår det at matutdelingene landet over merker økt pågang, og alle aktørene som står for utdelingen mener det er inflasjon og økte kostnader som forårsaker behovet for mathjelp. Flere barnefamilier og flyktninger fra Ukraina stiller seg nå i køene. Men det vil ikke Alvheim.

– Nei, det har vi heldigvis unngått. Det er så tabu, liksom, det føles så … ja. Da er det bedre å drive med «dumpster diving», i mørket der ingen kan se deg.

– Gjør dere det?

– For noen år siden, men ikke etter at vi fikk barn. Nå lar det seg ikke gjennomføre.

Hun raser mot politikerne for at lange matkøer har blitt en realitet over hele landet. Nylig fikk arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna hard kritikk etter at hun i et intervju med Vårt Land antydet at folk sto i matkø for å «bruke penger på andre ting».

– Alle politikere burde prøve selv å stå i timevis i kø for å få matposer, smeller det fra Alvheim.

Økonomenes tips

Dagsavisen har tidligere intervjuet forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen og spesialrådgiver Kjetil Staalesen om jul på budsjett. Rådene de kom med er ikke helt ulike Alvheims mange sparetriks:

Tips til økonomisk julehandel

Planlegg julehandelen. Bestem deg for hvem du vil gi gaver til og hvor mye du vil bruke til jul på gaver, pynt, aktiviteter, mat og annet. Følg planen din!

Start tidlig og spre helst gavekjøpene over flere måneder. Da blir den økonomiske belastningen i desember mindre. Ikke vær ute i siste liten – det kan bli dyrt!

Tenk alternativt – ikke alle gaver må koste penger. Barnevakt, oppvask, snømåking, gressklipping, maling, flytting og andre tjenester kan være like bra som kjøpegaver. Og det er lov å kjøpe brukt!

Skriv ønskeliste og innhent andres lister. Bli enig med venner/familie om et passende prisnivå på gaver til hverandre.

Husk byttelapp og kvittering. Treffer ikke gaven helt, går byttingen mye lettere med ubrutt emballasje og original kvittering eller byttelapp.

Ingenting er bedre enn at det blir med noen kroner over i januar denne vinteren.

Milliardhandel

Til sammen tror næringslivsorganisasjonen Virke at nordmenn kommer til å handle for 64,2 milliarder kroner i november og 69 milliarder i desember. Det er en verdiøkning på tre prosent fra i fjor, skriver NTB.

– I min rolle som forbrukerøkonom, er jeg veldig opptatt av jula. Det er en todelt greie, uttalte Linda Tofteng Eliassen til Dagsavisen i starten av desember.

– Det ene er at det er utrolig viktig å få folk til å skjønne at økonomien vår er ikke «statisk». Den er ikke noe vi har «fått tildelt». Privatøkonomien er summen av alle valg du tar, og alle vaner du har. Det handler om prioriteringer. Når du kommer til jula nå, så er det ikke slik at man «må» bruke så og så mye for at det skal bli jul. Alle har ulike økonomiske forutsetninger.

