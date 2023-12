Trumps diktator-beskjed: – Bare første dag

Under et arrangement i Iowa natt til onsdag, ble ekspresidenten – som sikter mot et comeback i Det hvite hus – spurt om hva han kommer til å gjøre hvis han slår Demokratenes Joe Biden. Fox News-programleder Sean Hannity lurte på om ekspresidenten kunne love å ikke misbruke makten hvis han fikk den.

– Jeg elsker denne fyren (Hannity, red.anm.). Han sier «du kommer ikke til å bli en diktator, gjør du vel?» Til det sier jeg nei, nei, nei. Bare på første dag, svarte Trump, ifølge NBC News. Nyhetsbyråene Reuters og Ritzau har også omtalt saken.

Hannity ba Trump om å utdype hva han mente med dette. Trump gjentok «bare på dag én», og svarte videre at han vil bruke sin makt til å lukke USAs sørlige grense til Mexico, og i tillegg utvide USAs leting etter olje, ifølge Ritzau.

Donald Trump og Sean Hannity under arrangementet i Iowa. (Skjermdump/NBC)

Trumps plan for grensen

Like etterkant av utspillet, kom valgkampsjefen til sittende president Joe Biden med en uttalelse.

«Donald Trump har fortalt oss akkurat hva han vil gjøre hvis han blir gjenvalgt, og i dag sa han at han vil bli en diktator fra dag én. Amerikanerne bør tro ham på det», sa Julie Chavez Rodriguez, ifølge Reuters.

Trump har lovet å gjeninnføre politikken fra sin tid som president rettet mot ulovlige grensekryssinger, fjerne Joe Bidens mer åpne innvandringspolitikk og gå videre med nye, omfattende innstramminger, ifølge NTB.

Han vil begrense tilgangen til asyl ved grensen mellom USA og Mexico og ta fatt på den mest omfattende deporteringen i amerikansk historie. Dette vil trolig utløse flere søksmål og motstand fra demokrater.

Ordningen som sikrer automatisk statsborgerskap til barn født av innvandrere i USA, vil han fjerne. Dette strider mot en langvarig tolking av den amerikanske grunnloven.

Tidligere Trump-rådgiver er urolig

Flere frykter for demokratiets framtid hvis Trump vinner valget.

– Jeg er veldig bekymret, og du som hører på bør også være bekymret. Hvis du kjenner noen amerikanere, bør du riste dem litt og få dem til å forstå hva som faktisk foregår, sa tidligere Russland-rådgiver i Det hvite hus, Fiona Hill, til The News Agents Podcast i november.

Hun var rådgiver for intet mindre enn tre presidenter i sin tid i Washington – deriblant ekspresident Donald Trump. Hill var den første fra Det hvite hus som vitnet i riksrettsgranskingen mot Trump i Kongressen i USA i 2019, ifølge NTB.

Hun støttes av Thomas Seltzer.

– Vinner Donald Trump, er det slutten for reelt demokrati i USA. Republikanerne er ikke lenger et normalt konservativt parti, de er mer en antidemokratisk bevegelse. Det må folk innse. Republikanerne har vært i mindretall i flere generasjoner, og nå er de lei av det. Dette er sjansen deres til å ta rotta på demokratiet i USA en gang for alle, advarte Seltzer nylig overfor Dagsavisen.

54 år gamle Seltzer har en brennende interesse for USA, og dét er ingen tilfeldighet. På farssiden har han nemlig amerikanske røtter fra Texas og Kansas, og han tilbrakte sine tidlige barndomsår i Wisconsin i det såkalte rustbeltet i USA.

Seltzer er musiker, forfatter og TV-programleder, og har blant annet hatt stor suksess med dokumentarserien UXA på NRK. Der har han gjennom to sesonger (og neste år en tredje) forsøkt å gi svar på hva som egentlig har skjedd med landet han vokste opp i.

Manchin skeptisk

Demokratiet i USA var utsatt for angrep i perioden da Donald Trump var president, skrev tankesmia IDEA i en rapport i november. Polarisering og svekkede rettigheter illustrerer at truslene vedvarer, konstaterer IDEA, ifølge NTB.

Senator Joe Manchin, som representerer Demokratene i «kullstaten» West Virginia, ser alt annet enn lyst på en eventuell Trump-retur i maktens korridorer i Washington.

– Donald Trump vil ødelegge demokratiet i Amerika hvis han vinner valget, sa Manchin nylig.

Manchin ble for alvor kjent da han hadde enorm makt på vippen i Senatet før forrige mellomvalg i USA.

Til CNN antydet Manchin nylig at han vurderer å forlate partiet, fordi han er lei av at amerikansk politikk er blitt til det han mener er Demokratenes og Republikanernes «business-maskin».

