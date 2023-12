– Vi bør ta Trump bokstavelig

Donald Trump vakte oppsikt tidligere denne uka da han i en samtale med Fox News-programleder Sean Hannity ble spurt om han lover å ikke misbruke makten om han vinner presidentvalget 2024.

– Jeg elsker denne fyren (Hannity, red.anm.). Han sier «du kommer ikke til å bli en diktator, gjør du vel?» Til det sier jeg nei, nei, nei. Bare på første dag, svarte Trump.

Liz Cheney mener man bør ta Trump seriøst

Enkelte republikanere har antydet at det bare var en spøk, skriver ABC. Men Trumps erkefiende, tidligere kongressrepresentant Liz Cheney, mener man ikke bør kimse av disse uttalelsene.

Hun er datter av tidligere visepresident Dick Cheney, var blant kongressrepresentantene som stemte for riksrett for Trump, og var i komiteen som gransket Trumps rolle i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Det straffet seg, året etter mistet hun setet sitt i Representantenes hus.

– Jeg tror vi må ta alt Donald Trump sier bokstavelig – og seriøst, sier Cheney i et intervju med ABC News.

– Vi så hva han var villig til å gjøre allerede etter valget i 2020 – i forkant av 6. januar og etter 6. januar. Folk må vite at da Donald Trump våknet om morgenen den 6. januar, så trodde han at han kom til å forbli president. Og vi så i hvilken grad han var villig til å forsøke å ta makten da han tapte et valg.

Det å tro at Trump nå kommer til holde seg på matta, og følge reglene, kaller hun ønsketenkning. Tvert imot tror hun at Trumps eventuelle andre presidentperiode kommer til å bli verre enn den første.

– Fordi han har hatt trening, og fordi de som var rundt ham, og stanset det verste han ville gjøre, ikke er der lenger.

Fiona Hill, Russland-rådgiver under Trump, har vært inne på det samme i podkasten The News Agent. Det har også seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Sikkerhetspolitikken ble hele tiden styrt av tradisjonalister, ofte kalt «the elders in the room», som ikke fulgte Trumps impulser. Slik vil det ikke bli neste gang, sa Friis i et intervju med Dagsavisen nylig.

Tar et oppgjør med republikanere

Cheney sier i intervjuet med ABC at institusjonene ikke beskytter seg selv, men beskyttes av mennesker. Hun tror Trump denne gangen, i større grad enn sist, vil lene seg på omstridte personer som Michael Flynn og Steve Bannon, henholdsvis tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver og rådgiver i Trump-administrasjonen.

Flynn foreslo i 2020 å innføre militær unntakstilstand for å hindre Joe Biden i å tiltre som president.

– Dette er de galeste og minst stabile personene rundt Donald Trump, og det er disse han kommer til å plassere i de viktigste posisjonene i dette landet, sier Cheney.

Donald Trump på Det ovale kontor med Michael Flynn og Steve Bannon (lengst til høyre) i januar 2017. (Alex Brandon/AP)

Den tidligere topprepublikaneren har gjort en rekke intervjurunder med amerikanske medier den siste tiden i forbindelse med utgivelsen av boka «Oath and Honor». Der går hun knallhardt ut mot tidligere kolleger i partiet. Hun beskriver det som feigt at så mange var villige til å støtte Trump, som hun kaller «den farligste mannen som noensinne har holdt til i Det ovale kontor», skriver CNN.

Cheney har selv åpnet for å stille som uavhengig presidentkandidat. Nylig sa hun imidlertid at hun ikke kommer til stille dersom det hjelper Donald Trump. I alle tilfeller ønsker hun å stanse Trump – koste hva det koste vil.

– Forhåpentligvis vinner han ikke den republikanske nominasjonen. Hvis han gjør det, må alle – på tvers av partigrensene – gå sammen om å slå ham i november, sier Cheney til CBS.

