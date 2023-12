Putins propaganda: – Han har en plan også utenfor Russland

Under opptakten til invasjonen av Ukraina i februar i fjor, viste Russlands president Putin til en rekke forhold som han mente legitimerte invasjonen av nabolandet. Men dette var i stor grad desinformasjon og propaganda uten rot i virkeligheten, skrev faktasjekk-nettstedet faktisk.no da invasjonen begynte for snart 650 dager siden.

– Russlands krig mot Ukraina er bygget på propaganda, og den drives fram av desinformasjon. Russland sprer denne desinformasjonen til egne innbyggere, og tegner i tillegg et bilde av at landet er Vestens «offer». Vesten løftes fram som en trussel for russerne, sier Gaiane Nuridzhanian til Dagsavisen.

Hun var en del av et ekspertpanel under torsdagens Ukraina-konferanse på OsloMet, i regi av det nordisk-baltiske nettverket Hromada. Konferansen fokuserte på hvordan forskning kan bidra til å styrke en bærekraftig gjenoppbygging av Ukraina.

Gaiane Nuridzhanian, postdoktor ved UiT og advokat, deltok under Ukraina-konferansen ved OsloMet i Oslo. (Jørn H. Skjærpe)

Prosjekt om propaganda

Ukrainske Nuridzhanian er advokat, og har menneskerettighetslover, internasjonal strafferett og internasjonal konfliktløsning som spesialfelt. Hun har bakgrunn fra blant annet Den europeiske menneskerettsdomstolen, og er nå postdoktor ved Universitetet i Tromsø (UiT) der hun blant annet jobber med «Fakenews» – et prosjekt som startet kun få dager før Russlands invasjon.

– Prosjektet fokuserte opprinnelig på å undersøke de norske og svenske reaksjonene på to kriser: koronapandemien og migrasjonskrisen i 2015. Men det ble selvfølgelig raskt klart at også krigen er svært relevant.

---

FAKENEWS-prosjektet fokuserer på hva folk gjør i kriser, spesielt i lys av økt feil- og desinformasjon som kan brukes til å villede folk, øke mistillit til myndigheter eller andre og forverre en krisesituasjon. Vi spør: Hvordan påvirkes de siviles oppfatninger av trussel og påfølgende handlinger samfunnets tillit og motstandskraft i møte med kriser?

Kilde: UiT

---

– Krigen i Ukraina er en krig på flere fronter. En av dem er på slagmarken, en annen er informasjonskrigen, poengterer Nuridzhanian.

Hun tror Vladimir Putins propaganda er så effektiv innad i Russland fordi den også bruker undertrykkende metoder.

– Det handler ikke bare om å sende ut en spesiell type desinformasjon til egen befolkning, men også om å bruke lovverket for å straffe enhver person som snakker om krigen på en spesiell måte, eller som snakker om russiske tap på slagmarken, sier hun.

[ Kaller Zelenskyjs motoffensiv «katastrofe»: – Dette smaker av hevn ]

---

Propaganda og desinformasjon

Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre.

Desinformasjon er (spredning av) bevisst feilaktig, villedende informasjon. Hensikten kan være å utbre visse holdninger, og få mottakerne til å reagere på bestemte måter.

(Kilde: Store norske leksikon)

---

Zelenskyjs talegaver

– Hva med den ukrainske regjeringen og deres måte å kommunisere på? Kommer det noe som kan betegnes som propaganda og desinformasjon også fra dem?

– Ukrainske myndigheter og president Volodymyr Zelenskyj har vært gode på å nå ut til eget folk underveis i krigen. Gode på å samle dem. Og flere har jo pekt på Zelenskyjs taler, både til eget folk og andre land, som viktige. Dette med at han for eksempel skreddersyr taler til land i Vesten for å få støtte til Ukrainas sak, sier Nuridzhanian.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kjemper hardt for at Vesten fortsatt skal bidra med støtte til Ukraina i krigen mot Russland. (SPENCER PLATT/AFP)

Nylig sa Nupi-forsker Helge Blakkisrud til Dagsavisen at evnen Ukrainas president har hatt til å mobilisere har bidratt sterkt til Putins og Russlands manglende framgang i krigen.

Kommunikasjonen overfor ukrainerne har vært viktig for å holde moralen høy, spesielt om vinteren når det er energiproblemer, sier Nuridzhanian.

– Men etter min mening har det ikke vært skadelige sider ved denne kommunikasjonen, som tilfellet er fra Russlands side.

I fjor høst skrev NTB om New York-baserte Newsguard, som undersøker og forfølger desinformasjon på nett. I sin overvåking av desinformasjon på nettet fant Newsguard mye desinformasjon med opphav i Russland, men lite falske anklager fra ukrainsk side.

[ Putin-talsmann: – Én ting gjør det umulig å beseire Russland ]

Spøkelset fra Kyiv

Men i den ukrainske desinformasjonen som fins, fant man myten om superpiloten, kjent som «Spøkelset fra Kyiv», som skal ha smadret en rekke russiske fly. Kyiv har imidlertid innrømmet at Spøkelset fra Kyiv bare er en myte.

I sommer hevdet franske myndigheter å ha avdekket en omfattende russisk kampanje for å spre desinformasjon i flere land, blant annet om krigen i Ukraina.

– Denne kampanjen dreier seg særlig om å opprette falske nettsider som utgir seg for å tilhøre nasjonale medier eller regjeringer, samt etablering av falske profiler i sosiale medier, sa utenriksminister Catherine Colonna, ifølge NTB.

Utenriksminister Catherine Colonna fra Frankrike ved Rådhuset i Oslo under Natos uformelle utenriksministermøte i juni. (Rodrigo Freitas/NTB)

Ifølge franske myndigheter er det «russiske aktører» som kan knyttes til «statlige instanser eller «instanser med tilknytning til den russiske stat» som står bak kampanjen.

– Ingen forsøk på manipulering vil stanse Frankrike fra å støtte Ukraina som er stilt overfor en russisk aggresjonskrig, sa Colonna.

[ Putin gjør gammel alliert til fiende: «Utenlandsk agent» ]

Veien videre for propagandakrigen

– Hvor viktig er propaganda og desinformasjon for Putin og Kreml i fortsettelsen?

– Jeg tror de fortsatt vil legge store ressurser i det. Ikke bare i Russland, for der har Putin og regjeringen et sterkt grep allerede, men også med tanke på å destabilisere andre land. Jeg tror de vil forsøke å blande seg inn i demokratiske prosesser utenfor Russland, svarer Gaiane Nuridzhanian.

Fiona Hill, som tidligere var den fremste Russland-eksperten i Det hvite hus, var nylig inne på samme poeng hos The News Agents Podcast. Hill uttrykte bekymring over at Putin og Kreml vil forsøke å påvirke valg både i USA, Storbritannia og Tyskland. Hun uttrykte i tillegg sin bekymring over Donald Trumps potensielle retur til maktens korridorer i Washington neste år.

Ekspresident Donald Trump vil tilbake til makten i USA. En Trump-seier kan potensielt påvirke Vestens og Natos støtte til Ukraina. (Mary Altaffer/AP)

– Hvordan kan man motvirke skadelig desinformasjon?

– Oppfordre til kritisk tenkning. Og når man snakker om det lovmessige, tror jeg det er viktig med regulering. Ikke å begrense friheten til å ytre seg, men å ha et regelverk for de plattformer som brukes i samfunnet, som for eksempel sosiale medier. Twitter (nå X, red.anm.) hadde jo en periode der man «merket» poster som inneholdt ikke-verifiserbar informasjon, poengterer Gaiane Nuridzhanian.

[ Kaller Putins krig for «frossen konflikt»: – Bør ikke overraske noen ]

Putin trapper opp bruken av desinformasjon

Nylig omtalte Dagsavisen at Putin skal ha beordret Kreml til å eskalere bruken av desinformasjon i krigen. Russlands president har angivelig instruert Kreml om å lage falske versjoner av store, vestlige nyhetssider – alt som en del av den såkalte «Operation doppelganger», ifølge svenske Expressen. Målet er å ytterligere eskalere spredningen av løgner og falsk informasjon om Russlands krig i Ukraina, skrev avisen.

– Når vi ikke lenger kan stole på noe (av det vi leser), blir det vanskelig å agere. Derfor bruker man falske versjoner av etablerte vestlige nyhetsmedier for å pumpe ut budskap som undergraver viljen til å støtte Ukraina, sa sikkerhetspolitisk ekspert Patrik Oksanen.

Forfatter og medieviter John Færseth er aktuell med boken «Spesialoperasjon. Ukraina og Russland 2004-2023», der han ser nærmere på bakgrunnen for Putins fullskala invasjon. Færseth har også skrevet bøker om ekstremisme, konspirasjonsteorier og nettopp russisk desinformasjon. Putins bruk av desinformasjon i krig er etter alle solemerker inspirert av utdannelsen han fikk i sin tid i etterretningstjenesten KGB, forklarer han.

Forfatter og medieviter John Færseth har skrevet bok om krigen i Ukraina. (Jørn H. Skjærpe)

«KGB hadde en egen avdeling viet til propaganda, desinformasjon, sabotasje og til og med drap for å undergrave fiendene i vest innenfra. Under den kalde krigen plantet KGB flere ganger falske nyheter i vestlige medier», skriver Færseth i sin ferske bok.

– I KGB-apparatet, der Putin «kommer fra», var det en utbredt idé om at hvis det var motstand mot Sovjetunionen og kommunistregimet i østeuropeiske land, så måtte det skyldes Vestens renkespill. Alt dette er tankegods som Putin har med seg, og som preger hvordan han tenker, sa Færseth til Dagsavisen nylig.

Gjennom hele krigen har Kreml fokusert mye på desinformasjon. I en undersøkelse fra Medietilsynet i april 2022 oppga hver tredje spurte nordmann å ha sett informasjon eller nyheter om krigen i Ukraina som de senere oppdaget at ikke var ekte.

Les mer om Vladimir Putin og krigen i Ukraina her

Russlands president Vladimir Putin har sett effekten av hva propaganda kan gjøre for støtten innad. (Mikhail Klimentyev/AP)

[ Rasende Putin: – Dere prøver å rane oss ]

[ Putin skal holde tale om året som har gått for første gang siden Ukraina-krigen ]

[ Ekspertens dystre spådom: – Det blir ingen fred i Ukraina ]