«Bamsegutt»-offer: – Det er viktig at alt i saken kommer fram

Den omstridte Dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» var tema for Debatten på NRK tirsdag kveld. Der fikk vi møte et av ofrene til Bamsegutt, fra en overgrepsdom i 1991.

Dokumentarserien hadde premiere på NRK 15. november og handler om Jan-Egil Granfoss, også kjent som «Bamsegutt», en uføretrygdet mann i 60-årene fra Rogaland som sammen med sin filippinske kone og tenåringssønn har sittet fast på Filippinene i over ti år. De ønsker å komme hjem til Norge.

Serien har fått kritikk og ble tatt av lufta etter at det ble kjent at mannen ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Denne dommen var utelatt i serien, til tross for at Granfoss selv ønsket at det skulle fremkomme i serien.

I Debatten på NRK tirsdag kveld fikk vi møte et av «Bamsegutt» sine ofre, som fortalte hvordan publiseringen og utelatelsen av dommen har påvirket han.

– Det er vanskelig å forholde seg til, og det har vært vanskelig å ikke ta del i mye av det som er skrevet. Det er vanskelig bare å stå her, litt vemodig. Men det er viktig at alt i saken kommer fram. Alt, forteller mannen, som var anonymisert av NRK.

– Hvis de først skal spille på hvor vanskelig det har vært for han, og hvor synd det er på han, med barndommen hans og det som har skjedd med han, så må hele sannheten komme fram, sier mannen.

– Hvis ikke, blir det å skyve oss vekk, vi barna som var utsatt for dette, forteller mannen, som selv var sju-åtte år da overgrepene skjedde.

Hendelsene har preget ham i mange år.

– Det er ikke før for ti år siden at jeg kunne begynne å bearbeide de tingene jeg har gått gjennom, forteller mannen.

– Jeg har jo vært gjennom en del ting, så jeg ble provosert over at det ikke kom fram.

Mannen forteller til debattprogrammet at han ble oppringt av NRK før publisering av serien, og gitt informasjon om at de hadde laget en serie om «Bamsegutt». Men sier han aldri fikk informasjon om at kanalen hadde utelatt omtale av dommen i serien.

[ Kommentar: Stakkars lille «Bamsegutt» ]

– Burde ikke vært sendt

NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen stilte ikke til debatt, men det gjorde kanalens etikkredaktør Per Arne Kalbakk og NRKs distriktsdirektør Marius Lillelien.

Aftenposten-kommentator Christina Pletten, advokat Leif Strøm, advokat Erling Kjærmann, Rødt-politiker Mímir Kristjánsson og Nettavisens politiske redaktør Erik Stephansen var også blant gjestene.

– Serien burde ikke vært sendt. Hele premisset er en kombinasjon av journalistikk og aktivisme. Det er to mål. Både å hjelpe Bamsegutt hjem, og å drive med systemkritikk og journalistikk, mente Aftenposten-kommentator Christina Pletten.

Serien er nå tatt av lufta og skal redigeres, før kanalen skal vurdere om den skal republiseres.

– Beklager

NRKs distriktsdirektør Marius Lillelien sa at de fikk vite om dommen mot Bamsegutt den 18. oktober, og at noe av diskusjonen i forkant gikk ut på etikken rundt å publisere en 32 år gammel dom. Både av hensyn til de involverte i saken, men også fordi de mente den ikke var relevant for familiens situasjon i dag.

– Å inkludere dommen, hadde gitt et riktigere bilde av historien. Og det hadde gitt en bedre situasjon for alle de involverte, så det må vi bare beklage.

– Vi trodde at det ikke ville komme fram. Det viser seg i etterpåklokskapens klare lys å være en naiv vurdering og en feilvurdering, sa han.

Advokat Leif Strøm har representert «Bamsegutt» siden mai i år.

– De har det veldig vanskelig. Ikke bare psykisk men de har også en materiell situasjon som er meget vanskelig. De lever under helt uholdbare boforhold, sa han, og forklarte hvordan klienten ikke evner å skjerme seg fra bråket rundt serien.

– Men det kommer også en del direkte personkontakt, og det er belastende.

Kan ikke dobbeltdømme

Liv Anne Aanestad Vold startet en innsamlingsaksjon for å få mannen i 60-årene hjem. Der er det snart kommet inn fire millioner kroner.

– Jeg kjenner meg mer provosert i dag enn etter at jeg hadde sett serien. Det som skjer nå, er en avsporing fra den debatten jeg ønsket at skulle komme fram i kjølvannet av denne serien, sa hun.

Vold kritiserer mediehusene for å kjøre på, selv om NRK har tatt serien av og beklaget seg.

– Folk er ikke i takt med journalistene, det er ikke dette folket vil ha, sa Vold, og bekreftet at hun likevel ville ha opprettet innsamlingsaksjonen selv om hun hadde visst om dommen. Hun synes NRK skulle ha hatt det med i serien.

– I stedet for sånn det har blitt nå, der folk dømmer han på nett og SoMe. Det er ikke riktig, en mann som ble dømt for 32 år siden. De må få fred. Det er ikke lov til å dobbeltdømme folk. De kan ikke være dømt for evig, resten av livet. Han har sonet sin straff.

NRK har opplyst at de valgte å utelate dommen av to grunner. Den ene grunnen var hensynet til de fornærmede, samt hensynet til «Bamsegutt» og familien. Den andre grunnen var dommens relevans for serien.

Kringkastingsrådet har mottatt flere hundre klager på serien, og den er også klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

[ Leder: De aller viktigste historiene ]

Kommentar: NRK har utsatt både «Bamsegutt» og ofrene hans for dobbel urett

Dagsavisens leder: «Bamsegutt»-dokumentaren viser hvordan makta verken evner eller ønsker å hjelpe

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen