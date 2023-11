De aller viktigste historiene

NRKs dokumentarserie «Ingen elsker Bamsegutt» viser skjebnen til Jan-Egil Granfoss. 61-åringen fra Rogaland lever, sammen med sin kone og sønn, et vanskelig liv preget av økonomisk usikkerhet i konas hjemland Filippinene.

«Bamsegutt» Granfoss skylder mye av uføret på norske myndigheter, som han mener har sviktet. Serien dokumenterer hvordan NAV og barnevern ikke har klart å stille opp for ham. Nå har ikke familien økonomi til å reise hjem til Norge.

«Ingen elsker Bamsegutt» viser hvordan makta verken evner eller ønsker å hjelpe

Programskaper Tore Strømøy tar åpenbart stilling for Granfoss, og lyktes med å skape stort engasjement. Det norske folk har bidratt med penger til en såkalt Spleis-innsamling for å hjelpe Granfoss og familien hjem til Norge etter å ha fått et innblikk i livet hans.

Men NRK gjorde en alvorlig feil: En dom på 1990-tallet for utuktig omgang med barn ble aldri nevnt i serien. Dermed snudde stemningen, og Granfoss ble nærmest fritt vilt i sosiale medier. NRK har nå trukket dokumentarserien i påvente av større endringer. Det var en nødvendig avgjørelse.

Det betyr likevel ikke at det er galt å fortelle historier om den lille mannens kamp mot de store systemene, slik flere tilsynelatende mener i etterdønningene av «Bamsegutt»-balladen. Vi vil snarere argumentere for at det er viktigere enn noensinne å fortelle slike historier.

Den journalistiske impulsen om å være på lag med vanlige folk og å sette kritisk søkelys på makta, er på mange måter selve grunnlaget for journalistikken. Tross sine store feil og mangler, klarer «Ingen elsker Bamsegutt» å vise hvordan makta verken evner eller ønsker å hjelpe.

Som Rødt-politiker Mímir Kristjánsson sier: «Serien ‘Ingen elsker Bamsegutt’ viser uansett fram systemfeil i velferdsstaten vår. Om «Bamsegutt» viser seg å være et dårlig menneske, endrer ikke det på noe av dette».

Verden blir stadig mer kompleks, og Granfoss er ikke den eneste nordmannen i utlendighet som kan ha behov for hjelp. Når avstandene blir lange og systemene store, kan menneskene lett bli så små at det er vanskelig å få øye på dem. Det er journalistikkens jobb å vise fram skjebnene som blir borte i regelverk og dokumentasjonskrav.

Det gjelder fortsatt, selv om NRK trådde feil denne gangen.

