MDG håner Frps asfalt-seier: – Har solgt seg billig

Som Dagsavisen var først ute med å melde mandag formiddag har de nye byrådspartiene Høyre og Venstre forhandlet fram en samarbeidsavtale om byrådsmakt med Frp i Oslo.

Sentralt i avtalen heter det at Frp skal få lederen i miljø- og samferdselsutvalget i Oslo bystyret. Samtidig sikrer de seg en avtale der det nye byrådet forplikter seg til å tette vedlikeholdsetterslepet på Oslos veier, i første omgang gjennom en dobling av veivedlikeholdsbudsjettet.

At Frp får en hånd på rattet i Oslos miljø- og samferdselspolitikk får dagens byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav fra MDG til å himle med øynene.

– Jeg frykter nå at mye av den grønne, solidariske politikken MDG har stått i spissen for de siste åtte årene nå vil bli bremset eller stanse opp nå som Høyre og Venstre gir Frp en tydelig hånd på rattet, sier hun til Dagsavisen.

– Sjokkerende og veldig skuffende

Hun er skuffet særlig over miljøpartiet Venstre som med dette gir Frp makt og innflytelse.

– I valgkampen snakket Venstre om at de ville holde Frp unna makt. Nå gir de Frp en av de viktigste miljøposisjonene i Oslo som leder for samferdsel- og miljøutvalget. Det er sjokkerende, og veldig skuffende, sier Stav, og legger til:

– Jeg er spesielt bekymret for store velferdskutt, at satsingen på trygge skole- og sykkelveier vil stanse opp, at verdifull skog og natur bygges ned, og at det blir mye mindre satsing på klima. MDG skal gjøre alt vi kan for å unngå en grå og usosial utvikling av byen de neste årene.

– Solgt seg billig

Også MDGs avtroppende finansbyråd Einar Wilhelmsen rister på hodet over avgjørelsen om å gi Frp asfalt og posisjoner i bytte mot et parlamentarisk flertall i bystyret.

Han mener Frps framforhandlede 110 millioner til asfalt langt fra er så imponerende som det kan framstå.

– Er dette er sant har Frp solgt seg billig – 100 mill. ekstra til asfaltlapping! Jeg la på 50 mill. til veivedlikehold bare i revidert. Dette «gjennomslaget» er ca. 1 promille av kommunebudsjettet, skriver han på det sosiale mediet X, tidligere kjent som Twitter.

Også MDGs gruppeleder i bystyret i perioden som nå går mot slutten, Eivind Trædal rister på hodet.

– Som avtroppende leder i Samferdsels- og miljøutvalget i bystyret må jeg innrømme at jeg er litt overraska over at Høyre og Venstre synes det bør ledes av Frp de neste årene. Lover ikke så godt for den «blågrønne» politikken, skriver han på X.

