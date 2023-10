Dagsavisen erfarer: Frp støtter Lae Solberg, får varaordføreren i Oslo

Det blir nytt byråd i Oslo. Det er klart etter at Høyre og Venstre i helga klarte å forhandle fram en avtale med Oslo Frp, som støtter mindretallsbyrådet.

Til gjengjeld får Frp varaordføreren og mange millioner til asfaltlapping.

I snart to uker har partiene forhandlet for harde livet i Oslo. Høyre og Venstre trengte støtte fra Frp for å få flertall, men Frp gjorde seg kostbare.

På et møte i kveld kommer Oslo Frp etter alt å dømme til å godkjenne avtalen. Det får Dagsavisen bekreftet fra flere kilder med god kjennskap til prosessen i de borgerlige partiene.

Posisjoner og asfalt

Hovedpunktene i avtalen er dette: Byrådet skal minst doble pengebruken på veivedlikehold i Oslo sammenlignet med revidert budsjett. Det skal gi rundt 110 friske millioner til lapping av byens veier. Byrådet skal også legge fram en forpliktende opptrappingsplan for å ta igjen etterslepet på veivedlikehold i hovedstaden.

Frp får også varaordføreren. Flere uavhengige kilder bekrefter overfor Dagsavisen at det blir Julianne Ofstad, tredjekandidat på Frps Osloliste.

Julianne Ofstad (Frp) blir Oslos nye varaordfører. (Privat)

Heltidsstillinger er et viktig forhandlingskort når bystyret skal konstitueres. Her får Frp to. Deres førstekandidat Magnus Birkelund blir utvalgsleder og Julianne Ofstad blir utvalgsnestleder, i tillegg til jobben som varaordfører.

Dagsavisen erfarer at Birkelund skal lede miljø- og samferdselsutvalget, mens Ofstad blir nestleder i helse- og sosialutvalget.

Tøffe forhandlinger

Etter valget ble det kjent at fylkesstyret i Oslo Frp har vedtatt å ikke støtte et byråd de ikke selv ville være en del av. Det skapte enormt hodebry for byrådspartiene Høyre og Venstre, som plutselig ikke hadde noe parlamentarisk grunnlag i Oslo bystyre for å danne et nytt byråd.

Så, 10. oktober snudde fylkesstyret i Oslo Frp og tillot likevel forhandlinger mellom Frp og byrådspartiene Høyre og Venstre. Siden da har det vært få lekkasjer fra forhandlingene, før partiene nå altså er enige om en avtale.

Magnus Birkelund (Frp) blir leder for miljø- og samferdselsutvalget. (Aslak Borgersrud)

Internt i Fremskrittspartiet er avtalen kontroversiell. Flere mener man får for lite igjen i politikk, og har prioritert posisjoner. Likevel blir forslaget vedtatt i kveld. Kildene sier det skjer etter mildt påtrykk fra den sentrale partiledelsen.

Dagsavisen kjenner også til at partiledelsen var inne i forhandlingene i den avgjørende fasen i helga.

