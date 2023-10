Advarer mot pensjons-smell

– Vi trenger Fellesforbundets kampkraft for å få dette gjennom, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Dagsavisen.

Det hun snakker om er en ny, reformert AFP-ordning, som LO har satt seg som mål å få til i tariffoppgjøret neste år. Og Følsvik sier at det haster.

– I åtte år hadde vi en høyreregjering som slo fast at de ikke ville bidra med én krone mer i ordningen. Og Venstre har jo i sitt partiprogram at de vil avvikle AFP. I en ordning der staten bidrar med 30 prosent av utbetalingene til de som får AFP er det ikke til å stikke under stol at det er stor politisk risiko for at kommende regjeringer ikke vil være like opptatt av AFP som oss, sier LO-lederen.

AFP (avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning som kan tas ut fra du fyller 62 år. Ordningen var i utgangspunktet ment å kunne gi sliterne i arbeidslivet en mulighet til å gå av med tidligpensjon, men omfatter i dag over 900.000 arbeidstakere.

LO med plan for reform

Men det er strenge krav til hvem som kan få AFP. I 2017 viste en evaluering at veldig mange som betaler inn til AFP-ordningen aldri selv får ei krone AFP. Det gjelder for eksempel folk som blir syke eller mister jobben på tampen av arbeidslivet, eller som jobber sine siste år i en bedrift uten tariffavtale

Fire av ti som er ansatt i en AFP-bedrift når de er 53 år får ikke AFP. Hele 20 prosent av de som jobber i en AFP-bedrift når de er 62 år får ikke. Og 7 av 10 som har jobbet i en AFP-bedrift i løpet av yrkeslivet får ikke AFP.

Det vil LO reformere, og har lansert en ny modell: I stedet for at du enten får full AFP eller ingenting ønsker de seg en opptjeningsmodell der alle årene du jobber i en bedrift med tariffavtale går inn i din egen AFP-opptjening. De nøyaktige detaljene for hvor mange år du må jobbe eller hvor store innskuddene skal være hvert år for at du skal oppnå en AFP som er like god som AFP-en dagens mottakere får er ikke spikret, men intensjonen er klar: De vil tette hullene i ordningen som gjør at mange faller ut.

Enten/eller

Men LOs løsning har møtt intern motstand. Denne helga samles Fellesforbundet, LOs største forbund i privat sektor, til landsmøte. Og der er det ingen stemning for å skrote dagens ordning. Og uten Fellesforbundet, og dermed frontfaget, med på laget er det vanskelig å se for seg en ny, reformert AFP i 2024.

I en lang rekke innkomne forslag fra Fellesforbundet-avdelinger landet rundt tas det i stedet til orde for å beholde dagens ordning, og i stedet forsøke å tette hullene som gjør at mange faller ut. Mange er redde for at når flere får AFP vil det bety at framtidens AFP vil bli dårligere, og de peker på at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål om hvordan en alternativ, ny AFP faktisk vil se ut i framtiden.

Nå forsøker Følsvik & co. likevel å overtale Fellesforbundet til å bli med på laget for å kjempe gjennom den nye AFP-ordningen i tariffoppgjøret til våren. Fredag formiddag talte hun til Fellesforbundet på deres landsmøte, og pekte på at LO er sterkest når alle står sammen.

– LOs mål er at den nye ordningen blir bedre, tryggere og mer varig enn ordningen vi har i dag. I dag er det altfor mange som er innom en AFP-bedrift i løpet av livet, men som aldri får noen uttelling for det. Det største hullet, som jeg vil kalle et badekar, er at 7 av 10 som er innom en bedrift med tariffavtale aldri får AFP fordi det er rettigheter du opparbeider deg sju av de siste ni årene før du tar ut AFP. Det er en enten/eller-ordning, og mangler du én dag på å oppfylle kravene for AFP mister du alle rettighetene dine, sier Følsvik.

LO-kongressen har vedtatt at de vil ha en ny AFP-ordning på plass i inneværende stortingsperiode. Og da er det hovedoppgjøret våren 2024 som blir eneste mulighet.

– Hva blir konsekvensen dersom Fellesforbundets medlemmer skulle si nei til reformert AFP?

– Da må LO-familien ta stilling til hvordan vi skal behandle dette videre. Kongressvedtaket gjelder uansett hva Fellesforbundet vedtar. Men dette er jo ikke et arbeid LOs ledelse gjør aleine på loftet på Folkets Hus. Dette gjør vi i fellesskap med forbundene, sier Følsvik.

Kompromiss

– For at vi skal ha styrke bak kravene våre i tariffoppgjøret er vi helt avhengig av at hele laget står samlet. Det er det som er så fint med LO-fellesskapet. Vi kan ha harde debatter og diskusjoner, men vi finner alltid gode kompromisser som samler hele laget, sier Følsvik.

Og et slikt kompromiss kan ligge på bordet. I et forslag fra forbundsstyret i Fellesforbundet foreslår Jørn Eggum og co. å legge noen tydelige føringer for en eventuell ny AFP: At dagens AFP-nivå skal være oppnåelig på 20–30 års arbeid i en AFP-bedrift. De vil også sukre pillen med en besteårsregel, der man kan erstatte de dårligste årene med bedre år seinere i yrkeslivet, samt legge inn noen begrensninger for de som mottar aller mest AFP.

Følsvik tar forbehold om at uttalelsen skal gjennom en redaksjonskomité, og etter hvert behandles i salen.

– Men sånn jeg vurderer det forslaget slik det ligger nå er det et bidrag til å finne fram til gode løsninger, sier hun.

Fellesforbundet avgjør hva de mener om AFP til uka.

