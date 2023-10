Palestinakomiteen: - Norge kan stoppe noe som ligner på en begynnelse av folkemord

– Siden søndag har ikke folk hatt tilgang til vann, strøm og medisiner og vi ser at mange sivile er på flukt. Situasjonen er nå dramatisk, sier en bekymret leder for Palestinakomiteen, Line Khateeb.

Hun referer videre til Flyktninghjelpen-leder Jan Egeland som sier til VG:

– Denne evakueringsordren er det som i Genèvekonvensjonen omtales som tvungen relokalisering av hele folkegrupper, noe som er en krigsforbrytelse. Man kan ikke be 500.000 barn og 500.000 sivile flykte for livet innen 24 timer – det er en krigsforbrytelse.

Han forteller at flere av Flyktninghjelpens hjelpearbeidere har flyktet for livet fra Gaza og at mange av dem som har forsøkt å evakuere, har blitt bombet. I tillegg bombes stedene de evakuerer til. Ifølge Egeland er det umulig å evakuere alle fra Nord-Gaza og han frykter at hundretusener kommer til å være igjen.

Bildet er tatt fra Israel sin side og viser angrep på Gaza. (ARIS MESSINIS/AFP)

Angrep musikkfestival

Lørdag 7. oktober våknet verden til nyheten om et storstilt, koordinert Hamas-angrep mot Israel. Siden har Israel og statsminister Benjamin Netanyahu lovet en kraftfull gjengjeldelse, som nå er i gang.

Men denne reaksjonen fra Hamas har Palestinakomiteen advart mot før.

Israel har siden 2007 hatt kontroll over Gazas kyst-, land- og luftterritorium som en reaksjon på at Hamas kom til makten. Blokaden er ifølge FNs generalforsamling en folkerettsstridig, kollektiv straff. I 2012 publiserte FN en rapport som viste at Gaza ville bli ulevelig i 2020, og deretter ble det justert til 2019. Både 2019 og 2020 kom uten at rapporten ble tatt hensyn til.

I 2022 kom det ytterligere en rapport fra FN som viste Israels brudd på palestinernes rettigheter. De siste årene har flere menneskerettighetsorganisasjoner og -eksperter konkludert med at Israels politikk og praksis overfor palestinerne er apartheid som anses i folkeretten for å være en forbrytelse mot menneskeheten.

– Nå har blokaden i Gaza vært der i 16 år, meningen er å kvele Hamas. Nå som Hamas har gjennomført det største angrepet mot Israel noensinne, så vet vi at blokaden har ikke hjulpet. Du får ikke slutt på okkupasjonen ved å holde folk enda hardere. Vi må finne en løsning her som følger internasjonale lover og som gir både israelere og palestinere like rettigheter, sier leder for Palestinakomiteen, Line Khateeb.

Lørdag holder Palestinakomiteen sin markering utenfor Utenriksdepartementet.

– Norge har lenge sittet stille og tillatt menneskerettighetsbrudd. Nå kan vi stoppe noe som ligner på begynnelsen av et folkemord av sivile palestinere. Det kan vi gjøre ved å holde okkupasjonsmakten ansvarlig, sier Khateeb.

Hun sier at markeringen holdes for å fordømme alle drapene på sivile om det er palestinere eller israelere.

Reagerer på sammenligning med IS

Søndag holder interesseorganisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) også en markering til støtte for Israel.

Khateeb reagerer på at organisasjonen MIFF på sine nettsider sammenligner Hamas med IS og kaller Hamas for palestinske terrorister.

– Det handler om kontroll over land. Det handler om kontroll over ressursene. Dette er ikke en religionskrig. Dette handler om mennesker, urbefolkningen, den opprinnelige befolkningen i Palestina som har blitt fordrevet av Israel, sier hun.

– Hva tenker du om sammenligningen med IS og terrorisme?

– Det er ingen tvil om at Hamas har begått og er ansvarlig for krigsforbrytelser. Et angrep på en festival med mange mennesker er uten tvil forferdelig og noe vi fordømmer. Men nå har det blitt slik at når flere stempler Hamas som terrorister så blir folk redde for å stå opp for palestinere sin rettigheter i henhold til internasjonal lov. Folk blir redde for å bli beskyldt for å støtte terrorisme, sier hun.

Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred s (MIFF) taler under en markering utenfor Stortinget. (Audun Braastad/NTB)

– Blokaden har fungert

På spørsmålet om konflikten handler om Islam mot vesten, eller landegrenser svarer MIFF sin daglig leder, Conrad Myrland, at Hamas er tydelig på at krigen handler om utslettelse av Israel.

Både EU og USA kaller Hamas for en terrororganisasjon. To dager etter angrepet til Hamas sa statsminister Jonas Ghar Støre at Norge følger FN sin liste over terrororganisasjoner, og at det dermed holder å kalle Hamas for en organisasjon som er ansvarlig for å ha utført terrorhandlinger.

To dager senere sa han til NRK:

– La meg gjøre det helt klart: En organisasjon som har planlagt, gjennomført og tatt ansvar for slike terrorhandlinger må kunne karakteriseres som en terrororganisasjon. Punktum. Ferdig snakket.

MIFF-lederen mener blokaden i Gaza har fungert, i motsetning til Palestinakomiteen som mener angrepet den 7. oktober er en reaksjon på langvarig blokade og menneskerettighetsbrudd fra Israel sin side.

– Blokaden har ikke vært til hinder for at mat og andre materialer skal komme igjennom. Det har vært en varekontroll. Slik at våpen og materiale som kunne misbrukes militært av Hamas ikke slapp gjennom. Vi er heldige med at det har vært en slik kontroll. Om Hamas hadde hatt flere velbevæpnede terrorister sist lørdag hadde det endt mye verre, sier han.

Både Palestinakomiteen og MIFF frykter en langvarig konflikt.

– Min klare oppfordring til alle de propalestinske kreftene i Norge er at de bruker all sin kraft på å få frigitt israelske gisler, slik at denne krigen kan bli så kortvarig som mulig, sier Myrland.

Palestinakomiteen ønsker seg også en kortvarig konflikt.

– Vi ønsker beskyttelse av de sivile, og at internasjonale lover blir fulgt i konflikten.

