Krig har også regler

Historien har vist at politiske møter mellom vestlige menn med linjal gir katastrofale ringvirkninger for land og mennesker verden over i uoverskuelig framtid.

Ta for eksempel kartet over Afrika. Rettere kartlinjer skal man lete lenge etter. De ble trukket opp av europeiske stormakter som i imperialismens navn kriget om kolonier for å slå kloa i enorme naturressurser. For Gud og fedreland.

Stormaktene seilte under kongemaktens flagg med Vår Herre i ryggen. Og de fikk vind i seilene. Resultatet ble den evigvarende nord/sør-konflikten, for ikke å glemme stammekriger med internt fordrevne, hungersnød og fattigdom, krig og korrupte despotregimer.

Konflikter som til stadighet blusser opp igjen, den dag i dag.

Hvis Vesten kunne ta ansvar og rydde opp i rotet de startet i historiske tider, ville verden kanskje ha blitt et bedre sted. Men visse ting lar seg dessverre ikke reversere.

[ Nå henger alt sammen med alt ]

Skaden er for lengst skjedd og konfliktene fortsetter å gå utover uskyldige liv. Politiske, økonomiske, religiøse, sosiale og demografiske motsetninger eskalerer på ny.

Det pustes på hatets og ondskapens glør, for å sitere Arnulf Øverland.

Hvis fortidens politikere fra europeiske stater av egeninteresse ikke hadde tatt fram linjalen i Midtøsten, ville kanskje ikke palestinske og israelske barn bli gravlagt mens du leser dette innlegget.

Inger Elin Dønnum Bjørnstad er lærer, mor og medlem av Røde Kors.

La det ikke være tvil: Et barn er født i Betlehem og et barn er født i Gaza. All krig og terror må fordømmes. Hjertet blør for sivile, enten de tilhører Palestina eller Israel.

Kort fortalt: Vi må ikke glemme at staten Israel ble opprettet med stormakters hjelp, dog gjennom FN, i 1948. Dette skjedde blant annet for å gjøre opp for Holocaust, og for å få til en løsning på konflikten mellom jøder og muslimer.

Samtidig ble Palestina og den arabiske befolkningen sviktet av verdenssamfunnet til fordel for Israel og jødene. Jødenes sionistbevegelse hadde jobbet for å etablere en egen stat siden 1800-tallet, men arabiske fjellfolk hadde i all tid også bodd i Palestina.

Israel fikk støtte av europeiske stormakter og er i dag en av verdens sterkeste militærstater, med USA som ufravikelig støttespiller. Den palestinske sivilbefolkningen er og blir en minoritet i Israel. Dette er parallellen til Bibelens fortelling om David og Goliat.

Jeg bor på vestsiden av Mjøsa. Gaza-området er på størrelse med Mjøsa. Vi har fått høre gjennom nyhetene de siste dagene at Gaza er det tettest befolkede området i verden.

Hva slags mennesker er vi, hvis vi ikke feller tårer både over barn av Gaza og barn av Betlehem?

Palestinske sivile har ingen steder å flykte når Israel skal bombe Gaza for å svare på Hamas sin terror. Den palestinske sivilbefolkningen har ikke angrepet staten Israel og dens innbyggere. Den sterkestes militære rett er ingen rett som kan forsvares. Det finnes regler i krig. Internasjonal humanitær rett er nedfelt i Genève-konvensjonene.

Verden er igjen vitne til ufattelige humanitære lidelser. Men hva slags mennesker er vi, hvis vi ikke feller tårer både over barn av Gaza og barn av Betlehem?

Rangering av menneskeverdet er en meget farlig og uforsvarlig øvelse.

De første vinnerne av Nobels fredspris var Henry Dunant og Frederic Passy. De fikk prisen i 1901 for å ha startet hjelpeorganisasjonen Røde Kors i 1863. Den sveitsiske forretningsmannen Dunant forsto at i humanitetens navn er det likegyldig på hvilken side av en konflikt de sårede hører til.

Menneskelig lidelse er menneskelig lidelse.

Min oppfordring er derfor: Gi et bidrag til Røde Kors/Røde Halvmåne. Organisasjonens verdigrunnlag er humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.

Hvem kan vel komme opp med noe bedre?

[ Massiv vold løser ingenting ]

