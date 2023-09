Jonas taler til sine

Mandag starter Arbeiderpartiets første landsstyremøte etter høstens lokalvalg. Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre innleder med en tale klokka 11.15.

Det er ventet at han vil se tilbake på den lange valgkampen og valget, og fortelle om evalueringsprosessen, som sentralstyret og partikontoret har hånd om. Dessuten skal partiet straks i gang med å snekre partiprogram for valget i 2025. Da må de finne ut hvilke politikkendringer som skal til for at flere velgere vil stemme på dem.

Hvorvidt det også blir en diskusjon om strategiske veivalg, hvilke partier de vil samarbeide med i regjering, er opp til landsstyremedlemmene selv.

I forkant har blant andre Ap-veteran Martin Kolberg tatt til orde for at SV nå må inn i regjering.