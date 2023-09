Janne Cecilie gir seg ikke i kampen mot Nav. Nå havner saken i Strasbourg

Janne Cecilie Thorenfeldt tok Nav til retten vinteren 2022 fordi hun mente at altfor mange kolleger hadde hatt adgang til helseopplysningene hennes mens hun både var bruker og ansatt.

Som FriFagbevegelse flere gang har skrevet om, viste logger at godt over 100 Nav-ansatte hadde vært inne i filene om henne i etatens datasystemer. Filer der man finner opplysninger om blant annet helse, økonomi og forhold i nærmeste familie.

Thorenfeldt ba om loggene fordi hun mistenkte at nærmeste leder og noen kolleger hadde slått opp på opplysninger. Dette fikk hun bekreftet. Samtidig så hun at det var svært mange flere, over hele landet, som også hadde hatt tilgang. Ikke bare de som hadde behov for å behandle sykemeldingene hennes.

Både tingretten og lagmannsretten slo fast at det hadde skjedd brudd på reglene om personvern. De mente imidlertid at bruddene ikke var så alvorlige at Thorenfeldt hadde krav på erstatning. Dette kan hun ikke slå seg til ro med.

– Jeg kan ikke stoppe, det er for viktig. Systemsvikten rammer nye personer hver dag.

Etter at den siste dommen falt, reagerte hun på at dommerne vektla at det ville vært kostbart å sikre Navs systemer bedre.

– Retten vedgår at det har skjedd en systemsvikt, men ser ut til å mene at «sånn er det bare», dette er ikke noe AS Norge har råd til å endre, sa hun til FriFagbevegelse.

Advokaten hennes, Hedda Emilie Bratt, syntes det var overraskende at domstolen tilsynelatende mente at systemsvikt som rammer en hel gruppe, ikke fører til skade for enkeltindividene i gruppen.

– Dette er vi uenig i, understreket hun.

Hjelp fra eksperter

Underveis i prosessen begynte jussprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo å fatte interesse for Thorenfeldts sak.

Nå bringer han den inn for den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg sammen med professor Carl Baudenbacher som har flere tiårs erfaring med rettsavgjørelser på europeisk nivå.

Til NRK sier han at menneskerettsdomstolen ser på slike saker på motsatt måte av hva det norske rettssystemet gjør. Nettopp fordi dette kan ha store økonomiske konsekvenser, kan det være en viktig sak å se nærmere på. Den er også prinsipielt viktig, mener Andenæs:

– Dommen er uheldig fordi den ikke gir folk som har vært utsatt for brudd på personvernet, noe effektivt vern. Vi mener det norske rettssystemet ikke har håndtert menneskerettighetene her.

Nav mener på sin side at de har tatt på alvor den kritikken som har kommet gjennom to runder i rettsvesenet.

– Vi har de siste årene gjennomført flere tiltak for å bedre de ansattes personvern, sier juridisk direktør Trond Erik Schea til NRK.

Føler seg overveldet

Janne Cecilie Thorenfeldt er svært fornøyd med at hun får hjelp fra slike kapasiteter innen menneskerettigheter:

– Jeg føler meg overveldet. Jeg er så glad for at noen forstår hvor viktig dette er. Ikke bare for meg, men for alle Navs flere millioner brukere.

– Hvilke forhåpninger gjør du deg framover?

– Det første som må skje, er at domstolen i Strasbourg tar saken min inn til behandling. Så håper jeg utfallet gjør at Norge må følge opp forpliktelsene sine når det gjelder personvern og GDPR.

Hver gang hun har vært intervjuet i pressen, er det flere som kontakter Thorenfeldt i etterkant med historiene sine. Både klienter og ansatte.

– Det de forteller, tyder på det fortsatt er noen som faller for fristelsen til å sjekke andres private opplysninger. De aller fleste som jobber i Nav er skikkelige og ærlige mennesker. Vi må få slutt på at enkelte som opererer i strid med regelverket, kan fortsette med dette, sier hun.

En ensom kamp

To runder i rettsvesenet har tæret kraftig på lommeboken. Det har kommet noe økonomisk støtte via Spleis, men langt fra nok. Likevel velger Thorenfeldt å gå en runde til.

Hun beskriver en ensom kamp mot et stort, offentlig maskineri. Få kolleger har våget å støtte henne offentlig.

– De som har vist sin støtte, har stort sett gjort det i det skjulte.

Utover advokatene mener Thorenfeldt den beste hjelpen har kommet fra Navs hovedverneombud for Oslo, Jens Eskedal.

– Jens har vært helt enestående. Han er det fortsatt.

– Hun tar en modig kamp mot et enormt system, har Jens Eskedal tidligere uttalt til FriFagbevegelse.

