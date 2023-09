Cut the crap - alt handler om penger

Jeg skjønner rett og slett ikke at vi er sjokkerte over skolevalget. Selv jeg som har tilhørt ytre venstre, lar meg heller blende av Unge Høyre og FpU, fremfor en venstreside som sitter og gråter – gjerne på vegne av andre. For deler av den unge venstresida handler mye om å beskytte seg fra hat, mens den unge høyresida snakker om økonomiske løsninger.

Etter valgresultatet snakker alle om «det blå ungdomsopprøret» og «konservatismens comeback», mens Rød Ungdom er utradert.

Hvem skulle trodd? Kom igjen, ikke lat som du ikke visste. Ikke lat som ikke du også har gått lei av Pride 365 dager i året, og at det begynner å bli dumt når ikke en eneste på venstresida snakker til den maskuline mannen lenger. Som om maskulinitet er synonymt med kriminelle som driver med trafficking og voldtektskultur, som notoriske Andrew Tate. AUFs strategi med å sammenligne FpU-leder Simen Velle med Tate var så åpenbar feil strategi, at jeg unner FpU seieren i skolevalget. Velle fremstår også fornuftig og sympatisk i torsdagens Klassekampen.

«[Vi er] cut the crap-generasjonen. Partiledere sitter og sier «ungdommen føler» sånn og sånn. Hva faen vet de om det? Vi vil vite hvilke løsninger som skal komme, når de skal komme og hva de vil koste», sa Velle til Klassekampen i etterkant av valgseieren. Han nevnte også at en generasjon unge menn føler seg umyndiggjort.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby sa til Dagens Næringsliv at han fryktet at kanselleringskultur førte de unge i en reaksjonær retning.

De har begge rett i mye. Men først og fremst handler dette om økonomi og trygghet.





Her strides vi - mens gjelda vår øker i takt med antall bankkontoer i Lugano.

At ungdom ønsker å se økonomiske løsninger i en fremtid som ser bekmørk ut, bør ikke sjokkere noen. Vi må tåle at de unge vil kjøre dyre biler, når vi voksne gjør det. At de vil ha ei like tjukk lommebok som mamma og pappa har – eller i det minste hadde før dyrtiden stakk av med pengene. Vi må skjønne at de vil bli hedgefond-investorer – når de blir pensjonstapere. Det er ingen som vil være broke.

Svenneby sa også til DN at han hadde både klimaangst og helvetesangst. Så ikke tro at ungdom, ei heller Unge Høyre-ungdom, gir faen.

Det er altså mulig at deler av høyresida og venstresida har noe til felles i det verdikonservative. Men jeg tror at den store fellesnevneren er forståelsen av makt og kapital.

Eks Høyre-politiker og nåværende redaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen, gjestet podkasten «Mímir & Marsdal» før skolevalget. Episoden hadde det betimelige navnet «konservative mot kapitalismen?»

I podkasten sa Isaksen at både den konservative tradisjonen og realpolitisk konservatisme har til felles med deler av venstresida at man har en maktanalyse. Deretter kritiserte Isaksen den liberale ideologien. «Den har en tendens til å slipe ned maktanalysen, fordi det handler om enkeltmennesket og frihet». Han mente at den liberale ideologien tenderer mot atomisme: «som at enkeltmennesket levde i et slags sosialt vakuum», sa den tidligere Høyre-politikeren.

Og dette ser vi konturene av også i Norge, etter å ha stått og måpte over kulturkrigen i USA: Den nye unge venstresida er så årvåkne at ikke et feil ord i en barnebok, eller hovedperson i en Disney-film går fri. Ikke NTNU, ikke KHIO, og slettes ikke den fascistiske pedofile morderen Leiv Eiriksson i båten sin på Nasjonalmuseet. Ikke engang en benk i Tøyenparken. Og her strides vi – mens gjelda vår øker i takt med antall bankkontoer i Lugano.

Jeg har for øvrig fortsatt sagaen om Bendik Rognes i Trondheim godt i minne – som endte opp med å få drapstrusler etter å ha uttalt «Det må være lov å gå ut og ta seg en øl med gutta boys» under pandemien. Vekteren Bendik i de hvite buksene, som hang med guttegjengen sin, og hadde feil klær, feil jobb og feil uttalelse, ifølge folk på venstresida. Jeg tok Bendik i forsvar den gang. Det gjør jeg igjen, akkurat som jeg gjør med FpUs Simen Velle nå. Hvorfor? Fordi jeg føler jeg har mer til felles med gutta som kan å kle seg og snakke om det som er viktig, enn en venstreside som leker overwokingspoliti.

Og hvorfor sier jeg dette? Fordi jeg var idioten som skrev verdens mest teite tweet i 2017, da Høyre og Frp ble gjenvalgt i regjering for fire nye år. Fire øl ute i valgvaka denne kvelden, presterte jeg å tvitre om «RASISTER (Åjada, med store bokstaver) i regjering», og ble sitert i Minerva og alskens ytre høyre-blogger. Jeg har lært siden den gangen. Jeg har skjønt at ungdommene våre som velger Høyre og Frp ikke er rasister. Ikke hater de klima, og ikke hater de skeive heller.

Dette har aldri handlet om Greta Thunberg eller Andrew Tate. Det handler om penger og fremtidsangst. «Helvetesangst», som Svenneby kalte det. Finn fram økonomiboka, Rød Ungdom og AUF. Rett opp ryggen, og vis velgerne håp, ikke tristesse. Og se og kom dere vekk fra Reddit.

