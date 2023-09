LO-topp om Høyres historiske valgseier: – Jeg er bekymra

– Jeg er bekymra for medlemmene, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Forbundet organiserer ansatte i kommunesektoren. Dermed avgjør lokalvalget hvem som skal bli arbeidsgiveren for hennes medlemmer.

– Det ser ut til at Høyre kommer til å være i ledelsen i flere av de største byene, og i flertallet av norske kommuner. De har lovet en massiv konkurranseutsetting, og det kommer til å bli tøffe tider for våre medlemmer.

– Hva kommer dere til å gjøre?

– Vi kommer til å jobbe for at Høyre oppfyller det de har garantert i valgkampen. At de ansatte ikke skal gå ned i lønn og pensjon. Hvis de ikke gjør det, så lyver de, sier Nord.

Nord trekker fram også de løftene som Høyre har gitt i valgkampen om lavere skatter og avgifter.

– Med lavere avgifter kommer det til å bli bråstopp i vann og avløp og flomsikring som den siste tida har vist er viktig. Det er våre medlemmer som kommer til svi for dette når de må stå i front for å berge folk og samfunn, avslutter Nord.

