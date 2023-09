– Blir vi størst, betyr det et skifte i norsk politikk

– Det er jo viktig for oss å bli landets største parti, fordi det vil bety et skifte i norsk politikk som er ganske betydelig, sier nestleder Henrik Asheim til Dagsavisen. Valgvaken på Høyres Hus er så vidt i gang, og en tydelig opprømt Asheim har tankene sine mange steder på en gang en kveld som dette.

– Jeg er jo selvsagt først veldig spent på de store søylene som viser Høyres oppslutning nasjonalt, sier Asheim til Dagsavisen.

– Men inni de søylene er det jo 400 ulike valg, som vi også er spent på. Det kan sikkert se litt rart ut på valgvaker, at vi ofte sitter og stirrer ned i mobilene våre, men det er fordi vi forsøker å følge med på alt på en gang, sier Asheim.

Mange nye Høyreordførere

Asheim tror Erna Solbergs lenge uttalte mål om å doble antall Høyreordførere er innen rekkevidde. I dag har de 35.

– Det viktigste med den Høyre-stolpen, er at er at inni der er det ganske mange Høyre-lister som skal få flertall for Høyres politikk rundt omkring. Det aller viktigste for oss er ikke å bli størst, men å få mange nye Høyreordførere, og få makten i mange nye kommuner, sier Asheim.

Har svevd høyt

Det siste året har Erna Solbergs parti vært landets største parti på mange enkeltmålinger. Hele denne siste våren før dette kommune- og fylkestingsvalget har Høyre svevd høyt over 30 prosent i oppslutning, ifølge nettstedet pollofpolls. Tidligere statsminister Erna Solberg ble gjerne beskyldt for bare å «sitte stille i båten» og la Ap/Sp- regjeringen slite med å styre landet i en økonomisk krisetid.

I løpet av sommeren har imidlertid den sterke høyrevinden spaknet og forspranget på Ap krympet, men fortsatt har Høyre vaket rundt 25 prosent på de siste målingene før valgdagen. Partiet fikk en ekstra boost da Unge Høyre ble største parti i skolevalget, med Frp på en sterk andreplass.

Ønsker revansj

Kommune -og fylkestingsvalget i 2019 ble en stor skuffelse. Høyre hadde satt seg et mål om å vinne alle de store byene. Det greide de ikke. I stedet ble Ap den store vinneren, og alle de store byene har blitt styrt ordførere og byrådsledere fra Arbeiderpartiet. De har også hatt makten i 15 av de største kommunene. Høyre-leder Erna Solberg og hennes hær av lokale listetopper har lenge hatt en plan om å ta kraftig revansj.

– Det er klart det er et mål for oss å ta tilbake de store byene, sa Solberg til Dagsavisen da partiet hadde valgkampåpning her på Høyres Hus tidlig i august.

– Vi mistet mange både i 2015 og i 2019. Det hadde smakt godt å ta tilbake Oslo og Bergen. Det ligger mye prestisje i dette for oss, sa Solberg til Dagsavisen.

Høyre-nestleder Asheim innrømmer at han ikke er helt sikker på hvor mange storbyer Høyre greier å kapre.

– Oslo er jo spennende fordi det er så jevnt, men det er spenning ute i mange kommuner, både små og store. Vi ser også konturene av at Høyre kan ta makten flere kommuner der Ap har hatt makten i flere tiår.

Fakta om Høyre

Stiftet i 1884.

Valgresultat i forrige kommunevalg i 2019: 20,1 prosent.

Beste kommunevalg etter 1945: 29,2 prosent (1979).

Dårligste kommunevalg etter 1945: 13,9 prosent (1947).

Kilde: NTB

---