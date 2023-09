Borgerlig dominans under årets skolevalg - Ap gikk mest tilbake

Tirsdag ble resultatene fra årets skolevalg klare. Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – har lagt fram tall som viser at skoleelever helst vil at høyresiden skal styre landet. Høyre og Frp har til sammen 41,4 prosent oppslutning, og kunne i teorien ha dannet flertall med Venstre.

Frp er det partiet som har økt mest siden forrige skolevalg i 2021, med 11,4 prosentpoeng. Samtidig har Ap gått tilbake 9,5 prosentpoeng, og har blitt passert av nettopp Frp og Høyre.

Dette er første gang siden 2013 at Ap ikke er det største partiet under skolevalget.

Slik stemte skoleelevene i år:

Made with Visme

– Skolevalgene kan ofte vise hvilken vei valgvinden blåser, selv om oppslutningen om de ulike partiene i skolevalget blir forskjellig fra det egentlige valget, sier statsviter Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) til Dagsavisen.

– Det vil gjerne være sånn at de partiene som har framgang i skolevalgene, ofte får framgang i det egentlige valget. Det samme gjelder ved tilbakegang, sier han til Dagsavisen.

Et godt skolevalgresultat kan dessuten gi en boost og en vitamininnsprøyting for moderpartiet de siste, viktige dagene før valgdagen.

– Et bra resultat i skolevalget skaper god stemning og optimisme i et parti i innspurten av en valgkamp. Det gjør noe med humøret til de som er ute og driver valgkamp for partiet, mener Saglie.

Følger trender

I år var det 391 skoler som hadde meldt seg på for å gjennomføre skolevalg. 368 meldte inn resultatet innen fristen tirsdag.

Første gang det ble avholdt skolevalg nasjonalt, var i 1989. Da ble Frp det største partiet med 22,6 prosent oppslutning.

– Det mest karakteristiske ved skolevalgene er at de gjerne følger hovedtrendene som er i tiden, slik som nå, en misnøye med regjeringspartiene, sier valgforsker Svein Erik Tuastad, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

– Det varierer om trenden er venstrevridd eller høyrevridd, men ungdommen påvirkes av de generelle trendene i valgkampen. Tidligere, på 1980- og 1990-tallet, var det slik at ungdom gjerne stemte mer på fløypartiene enn voksne velgere. De stemte gjerne på partier som SV og Frp. De siste årene har de unge blitt mer moderate. Men fortsatt stemmer unge mer på miljøpartier som MDG og Venstre, mener Tuastad.

– Skolevalgene kan også preges av skolevalgdebatten på den enkelte skolen, eller av saker som er spesielt aktuelle for elever i videregående skole. Som debatten om fraværsgrensen, sier samfunnsforskeren.

Valgdeltakelsen blant elevene på skolene som deltok i år havnet på 76,3 prosent.

Saken oppdateres.

---

Dette er skolevalg

I alt 391 videregående skoler var påmeldt årets skolevalg, ifølge Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Elevene kunne stemme på partier som stiller list i det fylket de er bosatt i.

Norge har arrangert skolevalg siden 1989, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Valget er en arena for demokratiopplæring, der elevene selv kan delta aktivt i politiske diskusjoner.

Skolevalgene er også et slags prøvevalg for stortingsvalg, sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Det drives valgkamp på skolene, der ungdomspartiene deltar med debatter og valgtorg.

Fram til 13. september kan det komme mindre endringer i resultatet for 2023, ettersom Sikt kommer til å åpne for at skoler kan etterregistrere og korrigere eventuelle feil i innmeldt resultat. Dette får ifølge Sikt minimal innvirkning på det nasjonale resultatet, men det kan bli mindre endringer på skole- og kommunenivå.

---